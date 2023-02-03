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Боссы «Челси» и «Бенфики» почти подрались на переговорах по Энцо Фернандесу

сегодня, 18:12

Продолжают всплывать новые подробности относительно трансфера полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».

По данным источника, руководители «синих» и португальского клуба чуть не подрались во время переговоров о переходе молодого игрока. В «Челси» опровергли эту информацию, однако отказались давать дальнейшие комментарии.

Daily Mail сообщает, что 3 января президент «Бенфики» Руи Кошта прилетел в Лондон на переговоры, на которых присутствовал владелец «синих» Тодд Боэли и агент игрока Жорже Мендеш. Во время обсуждения сделки стороны вступили в спор, во время которого чуть не произошла драка, после чего Кошта покинул комнату для переговоров, ведь «Челси» снизил сумму трансфера за Энцо Фернандеса со 107 млн фунтов стерлингов до 80 млн фунтов стерлингов.

Лондонский клуб хотел включить в сделку по переходу аргентинца несколько игроков, одним из которых был Жоржиньо, который в итоге отправился в «Арсенал». «Бенфика» хотела получить Матео Ковачича, однако из-за высокой зарплаты хорвата в 5 млн фунтов стерлингов за сезон этот переход был невозможен. Кроме того, Энцо Фернандес угрожал «Бенфике», что выложит в своих социальных сетях видео с обвинениями в адрес руководства португальского клуба.

Сделка была окончательно закрыта, когда «Челси» вновь предложил за игрока 107 млн фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 20:47
На самом деле не так)
Челси купили его за 121 млн.евро.
Из этой суммы Бенфика отдаст 34 млн.евро Ривер Плейту (проценты перепродажи в течении первых двух сезонов)
И так же они сами его покупали летом за 44 млн.евро.
На Фернандесе они заработали 43 млн.евро (что тоже отлично за пол года) 👍🏽
minai
minai
сегодня в 20:32
Жаль, что у Абрамовича отняли Челси, он бы точно рыло разбил португальцу.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:30
"И обнажил я бицепс ненароком!
И снял, для верности, пиджак!"
Шуnя771
Шуnя771 ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 20:29, ред.
Да, но тогда, если мну не ошибается, давали "Пожизненный бан". И не так много было "двуликих Янусов"
matrix333
matrix333
сегодня в 19:46
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 19:44
    Закусывать надо после первого
    АТГ
    АТГ
    сегодня в 19:42
    Мало выпили
    Roman73
    Roman73
    сегодня в 19:28
    " ..англичане , у которых денег больше , чем ума... " --
    прочитайте книгу
    " Британия глазами русского " , автор Владимир Осипов , год издания 1977 ой .
    Уважение к другим есть уважение к себе.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 19:22
    106 млн чистой прибыли...за игрока купленного полгода назад...
    Португальцы наверное просто ржали над англичанами....у которых как обычно...денег чуть больше ..чем ума...)))
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 19:05
    Какие страсти мордасти. Ну посмотрим по игре стоит он того или нет
    dok66
    dok66
    сегодня в 18:57
    А чего драться . Бенфика была фаворитом , она и выиграла .
    Gahi
    Gahi
    сегодня в 18:46
    Классика жанра - Клиенты этого дня и последующих должны были покрывать понесенный им убыток, и он буквально сдирал с них последнюю шкуру. В кабинете стоял стон его должников и должниц, настоящих и будущих.
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 18:32
    Зря не подрались. В качестве трофея достался бы Энцо.
    протон
    протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
    сегодня в 18:30
    А вычисления по входящему основному айпи адресу что выдал провайдер? На любой яд есть противоядие. Ну если с браузера айпи да можно обойти через прокси думаю. Я понимаю в ручную чистить это проблематично. Ну хоть какой-то прогресс. Если например клоновод условно "Протон 001. 002,"  то клинер  проще. но уже вести учет клонов клоноводу будет сложно с разных имен не схожих записывать итп. Не могу сложить в голове сколько сим карт нужно купить и завести эл. почт, что бы активировать и управлять?. Человек может поручает сообществу этот труд?
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 18:21
    Челси повел себя порядочные всех.
    Sigurd Ring
    Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 18:20
    Когда-то давно на Соккере было правило одного аккаунта.
    Но прогресс не стоит на месте. Это правило научились обходить.
    Проски-серверы и всё такое.
    Поэтому и разрешили клоноводство. Отслеживать стало тяжеловато.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 18:20, ред.
    Боссы «Челси» и «Бенфики» почти подрались на переговорах по Энцо Фернандесу .

    Чистая победа Челси !)
    matrix333
    matrix333
    сегодня в 18:18
      Гость
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