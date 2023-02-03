Боссы «Челси» и «Бенфики» почти подрались на переговорах по Энцо Фернандесу .

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сегодня, 18:12

Продолжают всплывать новые подробности относительно трансфера полузащитника из «Бенфики» в «Челси».

По данным источника, руководители «синих» и португальского клуба чуть не подрались во время переговоров о переходе молодого игрока. В «Челси» опровергли эту информацию, однако отказались давать дальнейшие комментарии.

Daily Mail сообщает, что 3 января президент «Бенфики» прилетел в Лондон на переговоры, на которых присутствовал владелец «синих» и агент игрока . Во время обсуждения сделки стороны вступили в спор, во время которого чуть не произошла драка, после чего Кошта покинул комнату для переговоров, ведь «Челси» снизил сумму трансфера за Энцо Фернандеса со 107 млн фунтов стерлингов до 80 млн фунтов стерлингов.

Лондонский клуб хотел включить в сделку по переходу аргентинца несколько игроков, одним из которых был , который в итоге отправился в «Арсенал». «Бенфика» хотела получить , однако из-за высокой зарплаты хорвата в 5 млн фунтов стерлингов за сезон этот переход был невозможен. Кроме того, Энцо Фернандес угрожал «Бенфике», что выложит в своих социальных сетях видео с обвинениями в адрес руководства португальского клуба.

Сделка была окончательно закрыта, когда «Челси» вновь предложил за игрока 107 млн фунтов стерлингов.