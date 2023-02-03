Боссы «Челси» и «Бенфики» почти подрались на переговорах по Энцо Фернандесу .

Продолжают всплывать новые подробности относительно трансфера полузащитника Энцо Фернандеса из «Бенфики» в «Челси».
По данным источника, руководители «синих» и португальского клуба чуть не подрались во время переговоров о переходе молодого игрока. В «Челси» опровергли эту информацию, однако отказались давать дальнейшие комментарии.
Daily Mail сообщает, что 3 января президент «Бенфики» Руи Кошта прилетел в Лондон на переговоры, на которых присутствовал владелец «синих» Тодд Боэли и агент игрока Жорже Мендеш. Во время обсуждения сделки стороны вступили в спор, во время которого чуть не произошла драка, после чего Кошта покинул комнату для переговоров, ведь «Челси» снизил сумму трансфера за Энцо Фернандеса со 107 млн фунтов стерлингов до 80 млн фунтов стерлингов.
Лондонский клуб хотел включить в сделку по переходу аргентинца несколько игроков, одним из которых был Жоржиньо, который в итоге отправился в «Арсенал». «Бенфика» хотела получить Матео Ковачича, однако из-за высокой зарплаты хорвата в 5 млн фунтов стерлингов за сезон этот переход был невозможен. Кроме того, Энцо Фернандес угрожал «Бенфике», что выложит в своих социальных сетях видео с обвинениями в адрес руководства португальского клуба.
Сделка была окончательно закрыта, когда «Челси» вновь предложил за игрока 107 млн фунтов стерлингов.
Челси купили его за 121 млн.евро.
Из этой суммы Бенфика отдаст 34 млн.евро Ривер Плейту (проценты перепродажи в течении первых двух сезонов)
И так же они сами его покупали летом за 44 млн.евро.
На Фернандесе они заработали 43 млн.евро (что тоже отлично за пол года) 👍🏽
Челси купили его за 121 млн.евро.
Из этой суммы Бенфика отдаст 34 млн.евро Ривер Плейту (проценты перепродажи в течении первых двух сезонов)
И так же они сами его покупали летом за 44 млн.евро.
На Фернандесе они заработали 43 млн.евро (что тоже отлично за пол года) 👍🏽
И снял, для верности, пиджак!"
И снял, для верности, пиджак!"
Во-первых, скажу, что до января 2023 года все мои аккаунты играли по индивидуальной серии матчей. Итоги января — эксперимент, и не более того. Я не понимаю, некоторые из вас намеренно упустили всю информацию о ситуации и о статистике? Повторюсь еще раз, я уже делал это много раз, но еще раз специально для вас: до января Я НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ВАРИАЦИИ! Трудно проникнуть в правду? Трудно смотреть правде в глаза? В сентябре 2021 года у меня украли победу в финале, используя ложные советы как оружие. Это был мой первый месяц - я занял второе место. Сразу после этого, в октябре, я занял первое место в финале КП с большим отрывом от опытного пользователя, играющего с 2015 года подряд - каждый месяц. Справедливости ради скажу, что тогда было неограниченно получать за лучшие комментарии +350. Это были правила для всех, и не только у меня был доступ. Помнится, после этой победы один из пользователей внедрил червя в наши отношения с админами и ушел с сайта. Вот теплый прием, не так ли? До этого один из админов дал мне совет, а точнее мотивировал написать статью. Я написал ее. Статья не попала на главную страницу, так как я не сотрудник сайта, но за 13 дней ее читали 6000 человек. Потом что я вижу через несколько месяцев... Два пользователя с большим количеством негатива и большим количеством предубеждений оценили эту статью на -1. Они же — есть такая звезда по имени солнце и негативный ребенок рожденный 1969 году. Статья была написана в 2021 году о «Барселоне» и ее нынешнем тренере. Тогда почти все неадекватно критиковали молодого тренера, что у него нет будущего. Но я там сказал: «Барсе» нужен опорный полузащитник вроде Франка Кессье́. Через 1.5 г Барса оформила этот трансфер (то есть Хави понял это, а я 1.5г раньше него). Говорил что Умтити и Клеман Лангле по характеристикам не подходят к Барселоне, после - убрали этих игроков из состава. Сказал, что Агуэро не будет нормально играть даже полгода и уйдет. После этого врачи сказали, что у него проблемы с сердцем. В статье я сказал, что такой Барселоне предпочтительнее играть в Лиге Европы, чтобы отработать тактику игры, потому что в Лиге чемпионов это будет сделать сложнее. После, они так и сделали. Я сказал, что они выиграют Суперкубок Испании, они его выиграли. И так далее. Некоторые поставили 5, а они 1 просто из наглости. Вот теплый прием, не так ли?
Когда администрация решила установить ограничение в +350 комментариев в сутки, После этого лимита, все равно попал в финал, и в тройке был много раз. С учетом того, повторюсь, что у меня мало опыта в КП, менее чем за год я выиграл с одного аккаунта больше, чем опытные. Потом создал другие, чтобы понять - когда эти пользователи читают мою армянскую фамилию - они так бесятся из-за этого или есть другая причина. Сюрприз! Им стали нравиться посты нейтрального аккаунта. Ставили лайки без очереди. Сказал же, предубеждение есть предубеждение. Потом решил создать еще несколько ради забавы. Все эти аккаунты играли по индивидуальной серии матчей всегда, кроме января 2023. Вот почему я считаю все эти победы индивидуальными. С учетом этого и ряда других факторов, моя тактика сильнее. А январь, повторюсь - ЭКСПЕРИМЕНТ!!!! Если для вас иметь 3 акк. это нормально - в порядке вещей, а 100 это бессовестно, значит ваше правосудие, господа, цифровое, а не священное. Если нет лимита - значит можно, если есть лимит - тогда священное.
Во-первых, скажу, что до января 2023 года все мои аккаунты играли по индивидуальной серии матчей. Итоги января — эксперимент, и не более того. Я не понимаю, некоторые из вас намеренно упустили всю информацию о ситуации и о статистике? Повторюсь еще раз, я уже делал это много раз, но еще раз специально для вас: до января Я НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛ ВАРИАЦИИ! Трудно проникнуть в правду? Трудно смотреть правде в глаза? В сентябре 2021 года у меня украли победу в финале, используя ложные советы как оружие. Это был мой первый месяц - я занял второе место. Сразу после этого, в октябре, я занял первое место в финале КП с большим отрывом от опытного пользователя, играющего с 2015 года подряд - каждый месяц. Справедливости ради скажу, что тогда было неограниченно получать за лучшие комментарии +350. Это были правила для всех, и не только у меня был доступ. Помнится, после этой победы один из пользователей внедрил червя в наши отношения с админами и ушел с сайта. Вот теплый прием, не так ли? До этого один из админов дал мне совет, а точнее мотивировал написать статью. Я написал ее. Статья не попала на главную страницу, так как я не сотрудник сайта, но за 13 дней ее читали 6000 человек. Потом что я вижу через несколько месяцев... Два пользователя с большим количеством негатива и большим количеством предубеждений оценили эту статью на -1. Они же — есть такая звезда по имени солнце и негативный ребенок рожденный 1969 году. Статья была написана в 2021 году о «Барселоне» и ее нынешнем тренере. Тогда почти все неадекватно критиковали молодого тренера, что у него нет будущего. Но я там сказал: «Барсе» нужен опорный полузащитник вроде Франка Кессье́. Через 1.5 г Барса оформила этот трансфер (то есть Хави понял это, а я 1.5г раньше него). Говорил что Умтити и Клеман Лангле по характеристикам не подходят к Барселоне, после - убрали этих игроков из состава. Сказал, что Агуэро не будет нормально играть даже полгода и уйдет. После этого врачи сказали, что у него проблемы с сердцем. В статье я сказал, что такой Барселоне предпочтительнее играть в Лиге Европы, чтобы отработать тактику игры, потому что в Лиге чемпионов это будет сделать сложнее. После, они так и сделали. Я сказал, что они выиграют Суперкубок Испании, они его выиграли. И так далее. Некоторые поставили 5, а они 1 просто из наглости. Вот теплый прием, не так ли?
Когда администрация решила установить ограничение в +350 комментариев в сутки, После этого лимита, все равно попал в финал, и в тройке был много раз. С учетом того, повторюсь, что у меня мало опыта в КП, менее чем за год я выиграл с одного аккаунта больше, чем опытные. Потом создал другие, чтобы понять - когда эти пользователи читают мою армянскую фамилию - они так бесятся из-за этого или есть другая причина. Сюрприз! Им стали нравиться посты нейтрального аккаунта. Ставили лайки без очереди. Сказал же, предубеждение есть предубеждение. Потом решил создать еще несколько ради забавы. Все эти аккаунты играли по индивидуальной серии матчей всегда, кроме января 2023. Вот почему я считаю все эти победы индивидуальными. С учетом этого и ряда других факторов, моя тактика сильнее. А январь, повторюсь - ЭКСПЕРИМЕНТ!!!! Если для вас иметь 3 акк. это нормально - в порядке вещей, а 100 это бессовестно, значит ваше правосудие, господа, цифровое, а не священное. Если нет лимита - значит можно, если есть лимит - тогда священное.
прочитайте книгу
" Британия глазами русского " , автор Владимир Осипов , год издания 1977 ой .
Уважение к другим есть уважение к себе.
прочитайте книгу
" Британия глазами русского " , автор Владимир Осипов , год издания 1977 ой .
Уважение к другим есть уважение к себе.
Португальцы наверное просто ржали над англичанами....у которых как обычно...денег чуть больше ..чем ума...)))
Португальцы наверное просто ржали над англичанами....у которых как обычно...денег чуть больше ..чем ума...)))
Но прогресс не стоит на месте. Это правило научились обходить.
Проски-серверы и всё такое.
Поэтому и разрешили клоноводство. Отслеживать стало тяжеловато.
Но прогресс не стоит на месте. Это правило научились обходить.
Проски-серверы и всё такое.
Поэтому и разрешили клоноводство. Отслеживать стало тяжеловато.
Чистая победа Челси !)
Чистая победа Челси !)