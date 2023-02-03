«Ювентус» снова оштрафуют. Наказание отправит на последнее место в Серии А

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вчера, 14:09

Прокурор просит снять еще двадцать пунктов.

Боссы клуба вряд ли планируют меняться

А вот сейчас уже похоже на издевательство, причем с двух сторон. Адвокаты «Ювентуса», оспаривая наказание в 15 пунктов, выбрали оригинальную линию защиты. Не оспаривают сам вердикт и нарушение – штучный прирост капитала, но придираются к отдельным доказательствам. Настаивают, что прокуроры допустили формальные ошибки. Проще говоря, расследовали дело дольше, чем предполагает закон. Также неправильно поняли один из документов в деле. И это, по мнению адвокатов «Ювентуса», железный повод вернуть 15 пунктов к тем 23, что есть у команды Аллегри сейчас.

После того как звездные футболисты из Турина вручили игрокам «Монцы» неприличный «подарок» после очного поражения – «автобус с проститутками», как обещал им неадекватный старик Берлускони, команда нашла в себе силы для минимальной победы в Кубке Италии над «Лацио». В тот же день авторитетные итальянские издания опубликовали информацию, что прокурор Итальянской федерации футбола просит снять с клуба еще 20 пунктов. Напомним, что первый штраф получили за махинации с финансами, но не за трансферы по завышенной стоимости – в том деле доказать вину разных клубов Серии А не сумели.

В «Ювентусе» знали, что так будет, их адвокаты давно готовятся к апелляциям. Пока линия защиты в новом деле о махинациях с зарплатами во время пандемии примерно такая же, как в первом случае. Настаивают, что прокуроры вышли за временные рамки, поэтому новые доказательства нельзя принимать в суде. Спортивная прокуратура запросила 40 дней на продолжение расследования, поскольку нашли очередную пачку документов.

Есть претензии к футбольным властям

Переходим к тем, кто судит. В деле о приросте капитала Аньелли старался показать спонсорам, что всё замечательно. Мотив понятный, методы были грязными, раз сами уволили всех, а потом Недведа, Аньелли и Паратичи наказали дисквалификациями. В этом случае можно оспаривать только строгость. Почему 15 пунктов, а не 9, как планировали изначально? Но это демагогия, ведь есть еще второе дело.

Формальные придирки адвокатов могут сработать, если судья откажется принимать часть новых доказательств. Но есть один футболист, чьи показания могут похоронить «Ювентус». Если Роналду подтвердит, что «Ювентус» предложил ему обходной путь получения огромной зарплаты – то самое тайное соглашение на 19,6 млн евро, то адвокатам туринцев останется спорить только о величине штрафа – 15, 18 или 20 пунктов.

Но проблема в том, что прокуроры Федерации футбола сами говорят: «Ювентус» жульничал годами. Получается, у чиновников под носом клуб с оборотом в сотни миллионов евро прятал десятки миллионов. Все данные о зарплатах Роналду и других футболистов в открытом доступе. Вспомните, как игроки «Ювентуса» отреагировали на контракт Де Лигта (Райола выбил оклад в 7,5 млн евро плюс 4,5 млн бонусами). И при этом в Федерации футбола не проверили «Ювентус» сразу же, а ждали столько лет, пока Аньелли накопит грехов? Нелогично.

Любой бухгалтер заметит несоответствие, а одна из задач чиновников в футболе – контролировать клубы. Игроки и фанаты «Ювентуса» пострадали из-за бездействия Элканна – надо было выгнать родственника Аньелли давным-давно, из-за действия Анреа, у семьи которого немало скелетов в шкафах, но вину с контролирующих органов не снимаем. Нельзя упустить вливание левых денег и на слово верить, что все футболисты вдруг отказались от миллионов, которые им полагаются.

Новый штраф не значит вылет в Серию В

Когда прожженного жулика прижимают к стенке, то он обычно ищет виноватых людей вокруг. А когда обманывал человек, который родился миллиардером, то ситуация еще хуже. Аньелли никогда не признает, что сам довел «Ювентус» до ручки. Андреа активно вкладывает деньги в информационные ресурсы и пропаганду среди болельщиков, чтобы использовать популярный прием: «Сплотимся, весь мир против нас».

Неправда. У туринского клуба много почитателей, которым стыдно. Вместо того чтобы пожить пару лет на сухом пайке, как многие в Серии А, выдумывали прибыль, которой не было. Причем об этом точно знал Элканн, который сидит в США , катается на яхтах и влезает в управление множества компаний, хотя в тех сферах не разбирается. Про нарушения должны были узнать власти футбольной Италии, ведь уловок десятки.

Здесь много обвиняемых. «Ювентус» мог прийти с повинной, но не сделает этого. Могли реально убрать Аньелли, а не поменять на марионеточного президента, чья основная задача – отбиваться от обвинений. Стоило откреститься от Суперлиги, а «Ювентус» запускает слухи, что в деле 11 из 12 участников. Печально, что всё так происходит. Зато теперь ясно, почему так держались за нестабильного тренера Аллегри.

Макс проигрывал «Маккаби», но знал, что не потеряет огромную зарплату, ведь впереди «Ювентус» ждал штраф. Думали, что отделаются денежным наказанием. Оказалось, что суммарно могут забрать 35 очков в Серии А. Если отнять столько от прошлогоднего результата «Ювентуса», то останется тоже тридцать пять. Есть шанс не вылететь. Но после 16-го места в таблице разбегутся молодые игроки, и Зидан вряд ли зайдет.

Также учтите, что в будущем за «Ювентусом» будут следить. Не позволят вкачать в клуб деньги и быстро обрасти крутыми трансферами. Даже 15 пунктов штрафа это солидно, еще двадцать временно отправят на последнее место. Им повезло, что в этом году такие слабые аутсайдеры с большими проблемами, но для бывшего чемпиона временная двадцатая строчка это потрясение и настоящее унижение.