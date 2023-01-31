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ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2022/2023

Мудрик извинился за использование расистского выражения в видеоролике

сегодня, 10:58

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик принёс извинения за видео, в котором использовал расистское слово.

Источники, близкие к игроку, утверждают, что игрок просто пытался процитировать слова из песни американского рэпера.

Представитель футболиста сообщил:

Михаил глубоко сожалеет о любой обиде, вызванной видео, размещённым на его аккаунте в июле прошлого года.

Хотя его намерением было исключительно прочитать текст песни, Михаил сожалеет о своём решении и искренне признаёт, что оно было неуместным. Видео было удалено.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Союзник противников (раскрыть)
сегодня в 19:42
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 15:34
    Только перешел в АПЛ, а уже вляпался в скандал.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 14:26
    ПОдумаешь! Зато ни единое слово о русских мировым общаком не осуждено.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 14:11
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
    сегодня в 13:12
    Пуританская Англия такого не прощает, и если бы Мудрик по совету адвоката или своего агента не извинился, последствия для него могли быть самыми непредсказуемыми, вплоть до громадного штрафа или что-нибудь похуже.
    Поэтому они, здраво рассудив о своевременном извинении, сыграли на опережение, пока матёрые журналюги сами не докопались до "проказы" футболиста.
    протон
    протон
    сегодня в 12:34
    Я что-то ничего не понимаю, он просто спел песню, ничего своего не добавил, но в расизме обвиняют не исполнителя песни, а тот кто ее "подпел". Только у чернокожих и Квентина Тарантино эксклюзивное право на произношение расистского слова?
    А из рогатки в детстве Мудрик по воронам не пулял? А то ведь вороны тоже черные))
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:03
    Не мудрствуя лукаво, извинился...)
    BDA8181
    BDA8181
    сегодня в 11:51
    Воспитание страны , и это на долгие годы.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 11:40
    Мудрики они и в Африке, мудрики !))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:36
    Мишаня не знал куда его жизнь забросит,и как она может развернуться
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 11:31
    Перемудрил Михаил с прочтением текста песни...
    Абуссафар Аббасов
    Абуссафар Аббасов
    сегодня в 11:05
    Во что превратили спорт?Кого только нет.Расисты,танкисты,фашисты,заднеприводные.
    Гость
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