Мудрик извинился за использование расистского выражения в видеоролике

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик принёс извинения за видео, в котором использовал расистское слово.
Источники, близкие к игроку, утверждают, что игрок просто пытался процитировать слова из песни американского рэпера.
Представитель футболиста сообщил:
Михаил глубоко сожалеет о любой обиде, вызванной видео, размещённым на его аккаунте в июле прошлого года.
Хотя его намерением было исключительно прочитать текст песни, Михаил сожалеет о своём решении и искренне признаёт, что оно было неуместным. Видео было удалено.
А из рогатки в детстве Мудрик по воронам не пулял? А то ведь вороны тоже черные))
А из рогатки в детстве Мудрик по воронам не пулял? А то ведь вороны тоже черные))
Поэтому они, здраво рассудив о своевременном извинении, сыграли на опережение, пока матёрые журналюги сами не докопались до "проказы" футболиста.
Поэтому они, здраво рассудив о своевременном извинении, сыграли на опережение, пока матёрые журналюги сами не докопались до "проказы" футболиста.