Мудрик извинился за использование расистского выражения в видеоролике

Полузащитник «Челси» принёс извинения за видео, в котором использовал расистское слово.

Источники, близкие к игроку, утверждают, что игрок просто пытался процитировать слова из песни американского рэпера.

Представитель футболиста сообщил:

Михаил глубоко сожалеет о любой обиде, вызванной видео, размещённым на его аккаунте в июле прошлого года.

Хотя его намерением было исключительно прочитать текст песни, Михаил сожалеет о своём решении и искренне признаёт, что оно было неуместным. Видео было удалено.