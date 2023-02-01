Румынский клуб отказался играть с «Енисеем» за час до начала матча

Главный тренер «Енисея» сообщил, что румынский клуб «Оцелул» отказался играть товарищеский матч против его команды.

Боятся они нас. Матч с румынами сегодня не состоялся. Румыны ушли.

Соперник отказался от игры с красноярской командой за час до начала матча по просьбе Футбольной федерации Румынии. Маразм добрался до спорта. Неделю назад с командой соперника был заключен контракт о проведении товарищеского матча. Команда Румынии добиралась до нашего поля в Анталии 70 км из города «Сиде», вышла на поле и готовилась к предыгровой разминке. После звонка федерации и предупреждении о снятии очков основного чемпионата Румынии за игру с русскими они развернулись, зашли в автобус и уехали.