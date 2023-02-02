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Тухель спорил с руководством «Челси» по поводу усиления полузащиты

сегодня, 22:11

Бывший главный тренер «Челси» Томас Тухель спорил с новым руководством лондонцев по поводу необходимости усилить полузащиту.

Немец был против покупки нового полузащитника. В итоге специалиста уволили, а в команду пришел футболист Энцо Фернандес за 121 млн евро. Изначально новый совладелец «синих» Тодд Боэли консультировался с Тухелем, но потом их точки зрения разошлись очень ощутимо.

Немец считал, что в полузащите уже хватает исполнителей, а линия обороны нуждалась в укреплении после перехода Антонио Рюдигера в «Реал» и Андреаса Кристенсена в «Барселону». Тогда американец решил действовать самостоятельно и пригласил в клуб полузащитника Дениса Закарию, Тухель об этом ничего не знал. На тот момент будущее Томаса было уже предопределено, его уволили через какое-то время.

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Zola
Zola
сегодня в 23:05
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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:55
Время показывает что Тухель был прав, синие сейчас бледная тень
Гость
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