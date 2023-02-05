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ПСВ изначально не хотел продавать Мадуеке

сегодня, 12:23

ПСВ не планировал продавать нападающего Нони Мадуеке «Челси». Об этом рассказал директор клуба из Эйндховена Марсель Брандс.

Мы не думали продавать Мадуеке в январе. Но в определенный момент стали поступать предложения от «Челси». Сперва 25 млн евро, потом 28 млн, 32 млн, 35 млн, а затем сумма приблизилась к 40 млн евро...

Нони мечтал вернуться в Англию, поэтому мы согласились на трансфер.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:41
Мы не хотели...так получилось...продавец был нетрезв и перепутал...вместо ценника 24 млн...приклеил на игрока ценник 42 млн....
А дальше вы знаете...
Namuri
Namuri
сегодня в 13:08
Приветствую администрацию сайта!

Сегодня 5 февраля. Я бы хотел точно знать, Вы отправите один QR-код или несколько, точнее 11. Почему спрашиваю: призы доходят до 20-го числа каждого месяца. Вы мне сказали отредактировать адрес отправления во всех аккаунтах - сделал. Но если Вы скажете к концу месяца или к середине месяца, что мы отправили 11 кодов на разные электронные почты, некоторые из них будут потеряны, потому что я не создавал их, чтобы выигрывать так много. Если бы я хотел, я бы сохранил все пароли этих почт. Весь мой вопрос: если к середине месяца будет осложнение, то дней на смену почты для получения кодов не останется. Потому что почтовая система не позволяет создавать больше трех в день. Но если Вы скажете, что отправите на один адрес, как Вы это сделали в ноябре, по крайней мере я буду спокоен. А так, не знаю что делать. Через 15 дней будет поздно что-то менять. А если будет один код за всех, я хотел бы прочитать Ваш четкий ответ о том, что Вы будете отправлять на этот адрес - kenastree888@outlook.com. Заранее спасибо!
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