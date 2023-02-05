ПСВ изначально не хотел продавать Мадуеке

ПСВ не планировал продавать нападающего «Челси». Об этом рассказал директор клуба из Эйндховена Марсель Брандс.

Мы не думали продавать Мадуеке в январе. Но в определенный момент стали поступать предложения от «Челси». Сперва 25 млн евро, потом 28 млн, 32 млн, 35 млн, а затем сумма приблизилась к 40 млн евро...

Нони мечтал вернуться в Англию, поэтому мы согласились на трансфер.