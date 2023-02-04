Абрамович, как и Боэли, не скупился на трансферы. Немалая часть переходов были провальными

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вчера, 22:40

Закупка без разбора не всегда приносит успех.

С момента приобретения клуба Тодд Боэли выделил огромную сумму на покупку игроков. За два трансферных окна было куплено 14 футболистов, 2 были взяты в аренду. При Романе Абрамовиче «Челси» довольно часто обновлял состав и бывал в лидерах по тратам. Среди покупок было много неудачных.

Хуан Себастьян Верон. 2003 год. Из «Манчестер Юнайтед» за 22 миллиона евро

Первая трансферная кампания Абрамовича не удалась. «Челси» приобрел провалившегося в стане манкунианцев полузащитника Верона в надежде, что ему получится проявить себя в Лондоне. Технически подкованный аргентинец так и не смог возобладать над высоким темпом английской Премьер-Лиги, а спустя год вернулся в Италию, откуда и приезжал в Англию.

Эрнан Креспо. 2003 год. Из «Интера» за 26 миллионов евро

Верон был не единственным аргентинцем, перешедшим в «Челси» в 2003 году. За сезон до переезда в Лондон Эрнан Креспо сделал 24 результативных действия в 30 матчах за «Интер», он был одной из звезд Серии А. Спустя некоторое время после перехода в «Челси» аргентинец начал просить отпустить его обратно в Италию. В клубе сначала пытались переубедить нападающего, поскольку выплатили за него немалую по тем временам сумму, но все же поддались требованиям игрока и отправили его в аренду — сначала в «Милан», чуть позже в «Интер». В 2008 году он покинул команду на правах свободного агента. За 73 матча в синей футболке Креспо отличился 25 голами и 4 ассистами.

Шон Райт-Филлипс. 2005 год. Из «Манчестер Сити» за 32 миллиона евро

Райт-Филлипс был лидером «горожан» еще до прихода шейхов. Сезон 2004/05 он провел довольно ударно, а на него положил глаз Жозе Моуриньо. «Манчестер Сити» не хотел отпускать своего игрока, но «аристократы» настояли, убедив продать футболиста за внушительную сумму. Первый сезон вингер начинал в качестве основного, но все быстро пошло вниз по накатанной. Игрового времени становилось все меньше, позже Райт-Филлипс стал игроком ротации, а в 2008 году его вернули «горожанам» за 11 миллионов евро. За 125 матчей в Челси» он забил 10 мячей и отдал 18 голевых передач.

Андрей Шевченко. 2006 год. Из «Милана» за 46 миллионов евро

В 2006 году «Челси» побил английский трансферный рекорд, выложив внушительную сумму за обладателя «Золотого мяча» Андрея Шевченко. На пике форвард был великолепен, но перейдя в стан «аристократов», он столкнулся с множеством проблем — травмами и давлением со стороны СМИ , из-за чего не смог обрести себя прежнего. За лондонский клуб он провел 2 сезона, отыграл 77 матчей, забил 22 гола и вернулся в «Милан» в качестве арендованного игрока. В 2009 году контракт украинца истек, его подхватила родная команда — киевское «Динамо», где он и завершил карьеру.

Фернандо Торрес. 2011 год. Из «Ливерпуля» за 58,5 миллионов евро

В последний день зимнего трансферного окна «Челси» удалось оформить сделку по приобретению Фернандо Торреса. Ожидалось, что испанец станет лидером команды, но в «Челси» у него не задалось с первых матчей. Дебютный гол за «синих» он забил лишь спустя 14 игр после начала выступлений за клуб. Всего лишь 20 забитых мячей за 110 матчей Премьер-Лиги было катастрофическим результатом для игрока такого калибра. За меньшее количество игр в «Ливерпуле» он отличился почти в два раза большим числом голов. Терпения лондонцев хватило на достаточно долгое время, потому что Торрес забивал довольно важные мячи за команду, некоторые из которых приносили трофеи. В 2014 году он все же покинул клуб. Сначала он перебрался на небольшой промежуток в «Милан», а спустя полгода в Италии — в родной «Атлетико».

Дэнни Дринкуотер и Тьему Бакайоко. 2017 год. Из «Лестера» и «Монако. По 40 миллионов евро

В сезоне 17/18 „Челси“ потратил на трансферы 260 миллионов евро, купив сразу 10 игроков. Среди них было два полузащитника — Дринккотер и Бакайоко. В совокупности футболисты приняли участие в 66 матчах за „Челси“. Бакайоко до сих пор принадлежит клубу, он успел побывать в четырёх арендах, а ближайшим летом может переехать на постоянной основе в Турцию. Дринкуотер тоже покатался по командам, но в тех, что статусом ниже. Сейчас англичанину 32 года, летом у него закончился контракт, но ни один клуб с ним за 2 трансферных окна так и не связался.

Кепа Аррисабалага. 2018 год. Из „Атлетик“ Бильбао за 80 миллионов евро

Приобретение Кепы Аррисабалаги было во многом экстренным. Информация об уходе Куртуа ходила в СМИ давно, а в „Челси“, естественно, были осведомлены о намерении бельгийца. Основной целью был Алиссон Беккер, но бразилец предпочел перейти в стан „Ливерпуля“. Тогда „аристократы“ обратились к баскам из „Атлетика“, а те потребовали сумасшедшую сумму за своего молодого голкипера. Начало карьеры в „Челси“ у Кепы складывалось неплохо, но позже произошел надлом, а при Фрэнке Лэмпарде он и вовсе показывал ужасающие результаты — всего лишь 54,5% сейвов и 54 пропущенных мяча за сезон 2019/20. Из-за этого был приобретен Эдуар Менди, который усадил Кепу на скамейку запасных. Сейчас Кепа вновь основной, но ожидается, что летом будет продан. И вряд ли клубу удастся отбить хотя бы половину уплаченной за него суммы.

Ромелу Лукаку. 2021 год. Из „Интера“ за 113 миллионов евро

Перед возвращением в „Челси“ в сезоне 2020/21 Лукаку провел одну из своих лучших кампаний в карьеру, забив 24 гола и отдав 10 голевых передач за 36 матчей. Сезон до этого ему также удался — 23 забитых мяча за 36 встреч. Казалось, что в „Челси“ он будет играть на том же уровне, что и в Италии, но бельгиец выпал из обоймы Томаса Тухеля и редко выходил в основном составе. Приняв участие в 44 матчах за сезон и забив 15 мячей, он вернулся в „Интер“ на правах аренды. В текущей кампании Ромелу больше лечится, чем играет. За полгода в „нерадзурри“ он вышел на поле лишь в десяти матчах, забив 2 гола. Лукаку все еще принадлежит „Челси“, но, как и в случае с Аррисабалагой, летом стоит ожидать его продажи.