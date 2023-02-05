Один из десяти. Самые дорогие звезды – переоценены

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сегодня, 08:36

Собрали тех, кто стоил больше ста миллионов фунтов.

Трансфер Энцо Фернандеса в «Челси» всполошил всю футбольную общественность. Грэм Поттер поспешил даже посетовать на то, что большая стоимость оказывает сильное давление на игрока, что может сказываться на качестве футбола. Безусловно, при такой цене и при таком внимании к сделке с особым пристрастием будут смотреть и на игру, которую показывает футболист. Вроде Энцо пока не разочаровал, но и провел лишь один матч с «Фулхэмом», который, кстати, не завершился победой «Челси». Всегда ли цена оказывается надежной гарантией качества и пользы? Можно посмотреть на примеры еще десяти футболистов, которые стоили больше ста миллионов фунтов. От худшего к лучшему.

10. Ромелу Лукаку

Когда будут писать биографию Лукаку, скорее всего, главу с «Челси» придется писать вскользь и очень коротко. Чтобы сложилось впечатление, будто бельгиец все время провел в «Интере». Сам игрок наверняка будет на это согласен. Поскольку почти ничего хорошего о своем периоде в «Челси» вспомнить не сможет.

Тем труднее поверить, что за него лондонцы заплатили 100 миллионов фунтов стерлингов. Поначалу казалось, что «синие» взяли надежного бомбардира, но все быстро скатилось в тьму, а скандальное интервью Sky Italia сделало пребывание Лукаку в «Челси» невозможным, несмотря на последовавшие извинения. И он вернулся в «Интер» очень скоро. Кажется, это были самые легкие сто миллионов фунтов в истории «Интера». Он даже игрока в итоге вернул, пусть тот уже выглядел «испорченным».

9. Филиппе Коутиньо

Если вспоминать историю падения «Барселоны», то одним из эпизодов будет приобретение Коутиньо и его игра. Это потом еще у каталонцев были неудачные сделки. Но Коутиньо оказался одним из первых и мощных провалов. Безумные деньги, вырученные за продажу Неймара, и попытка заменить его, привели к покупке Филиппе.

В «Барселоне» вроде бы сами не верили до конца, что вложили деньги впустую. С Коутиньо долго возились, пытались реабилитировать его карьеру арендой, даже скорее не карьеру, а хотя бы поддержать высокую стоимость для перепродажи. Но все завершилось в «Астон Вилле», сначала в аренде, а потом и с выкупом примерно за 17 миллионов фунтов, и сейчас Коутиньо дальше от пика карьеры, чем когда-либо был.

8. Эден Азар

«Реал» уже давно не практикует сбор «галактикос», но от трансфера Азара веяло этой «старой школой», когда просто показали пальцем на самого яркого игрока прямо сейчас и решили его приобрести за бешеные деньги. Бельгиец тогда сверкал в «Челси», и сделка не вызвала больших вопросов. Скорее предполагалось, что «Реал» взял себе новую звезду. Но Эден очень быстро угас. Сначала списывали на травмы, потом на проблемы с тренерами, а теперь испанские СМИ уже откровенно смеются над формой Азара, публикуя фото с пополневшим бельгийцем. Кажется, это была сотня миллионов фунтов, выброшенная на ветер.

7. Антуан Гризманн

Из борьбы за Гризманна сам француз и «Атлетико» сделали чуть ли не кино, когда он сопротивлялся цепким лапам «Барселоны» около года. Тем забавнее, что в «Барсе» Антуан в итоге оказался. Правда, потом его настигла участь Лукаку с возвратом в то место, откуда он, сверкнув, ушел за большие деньги.

И пока «Атлетико» выигрывал лигу без Гризманна, «Барселона» отчаянно пыталась найти место на поле этой дорогостоящей покупке. Антуан выглядел тенью самого себя, поэтому в итоге пришлось вернуть его в мадридский клуб. Пройдя «Барселону», Гризманн сменил и стиль игры, и даже амплуа, что теперь ценят в «Атлетико» и сборной Франции.

6. Жоау Фелиш

Сделка по Фелишу была необычной для «Атлетико» — мадридцы так много никогда не тратили. Но им нужно было куда-то пристроить большие деньги от Гризманна, а заодно и заменить француза. Могло получиться неплохо. И тут мы уже переходим в ту часть рейтинга, где нельзя сказать однозначно, что все сложилось ужасно, как это было в предыдущих примерах.

У Фелиша был шанс заиграть в «Атлетико», и временами он это показывал. Но все-таки слишком разными они оказались с Диего Симеоне. Свою нишу игрок найти не смог и слишком часто раздражал очень требовательного и специфического в своих требованиях тренера. Поэтому было решено освежить карьеру Фелиша арендой в «Челси».

5. Криштиану Роналду

Тут речь пойдет о переходе португальца в «Ювентус». Он стал самым дорогим футболистом старше 30 лет. Туринцы и без него выигрывали постоянно Серию А, но с Роналду пытались вырваться на новый уровень в Европе и завоевать-таки Лигу чемпионов. Результативности Криштиану добавил, но сами туринцы оказались на перепутье, в состоянии перестройки.

Потом оказалось, что с финансовой точки зрения сделка сбила баланс клуба и подтолкнула отчасти его к нынешней пропасти. В общем, если бы сейчас «Ювентусу» предложили повторить такой путь, он отказался бы. Да, были кое-какие выигрыши от сделки, но их оказалось явно меньше, чем в Турине хотелось бы.

4. Джек Грилиш

Ситуация вокруг Грилиша довольно занятная. С одной стороны, он не блещет. С другой, трудно было ожидать этого от него в блестящей команде Хосепа Гвардиолы. Смущала только очень высокая цена, заплаченная за Джека. Нельзя сказать, что он ее оправдывает. Но сейчас такие цены, что лучше вообще не рассуждать об этом. Каши Грилиш тоже не портит – свою роль исполняет: где-то лучше, где-то хуже. Поэтому впечатления от сделки двоякие. Главное, что Гвардиола доволен, а у него свое видение футбола. Но со стороны до сих пор есть ощущение, что Грилишу еще предстоит оправдать свой ценник. Хотя определенное время уже прошло.

3. Усман Дембеле

Француз стал во многом заложником ситуации. Безумная цена, заплаченная за него, сложилась из положения на рынке в тот момент. Потом он долго не мог оправдать ожиданий тоже не только по своей вине. Наложились травмы и общий хаос, который воцарился в «Барселоне». Там кто угодно мог стать жертвой. Сейчас, когда при Хави обстановка стабилизировалась, Дембеле стал оправдывать вложения и проявлять себя. Плохая ли это покупка? Нет, однозначно. Но если бы он стоил 50 миллионов, вопросов вообще не возникало бы. А так они есть.

2. Неймар

Бразилец переходил в ПСЖ , чтобы выиграть Лигу чемпионов и претендовать на «Золотой мяч». Ни того, ни другого не случилось. Но само появление Неймара в Париже вывело клуб на совершенно новый уровень притязаний. Вряд ли без него, например, в клубе появился бы Месси. Это звенья одной цепочки. Так что трансфер Неймара не стоит оценивать сугубо с точки зрения результата. В конце концов Лигу 1 ПСЖ выигрывал бы и без него стабильно. Цели совсем иные.

Хотя поначалу Неймар вызывал даже раздражение. Своим недовольством Лигой 1, своими падениями, даже своими травмами. Но в 169 матчах у него уже 117 голов, и он освоился, он влился. Так что по-прежнему идет борьба Неймара за победу в Лиге чемпионов вместе со всем Парижем.

1. Килиан Мбаппе