«Ливерпуль» поплатится за бездействие. Клуб предал старую трансферную стратегию

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вчера, 19:00

А Клопп защищает бездеятельность руководства.

Отдали 122 млн евро за сырых форвардов

«Ливерпуль» не был готов к потере Мане. Узнали это по реакции футболистов и главного тренера. Многие в Англии не понимали, зачем сенегалец поменял одного из изначальных фаворитов сезона в АПЛ на клуб из немецкого чемпионата, который британцы привыкли недооценивать. Что не мешает им подписывать футболистов из Бундеслиги, вроде Де Брюйне, Фирмино и Хаверца.

Без спортивного директора Эдвардса в «Ливерпуле» не нашлось никого, кто мог бы адекватно оценить влияние Мане на структуру игры. Причём не с точки зрения тренера, который соскучился по освежении разных линий и устал от травм, а именно с позиции спортивного менеджмента. Клоппа ввело в заблуждение наличие Луиса Диаса, который неплохо вошёл в игру год назад.

Но Фирмино, Жота и особенно Салах оказались зависимыми от работы с Мане сильнее, чем могли предположить самые смелые поклонники Садио. А какой стала реакция на принципиальное решение сенегальца? Подписали за 80 млн евро уругвайца Нуньеса с плавающей позицией. В «Бенфике» Дарвин играл на фланге, а не только в центре. На острие не всегда эффективен.

А когда игрок с классными исходными данными, но с большим количеством промахов в АПЛ не подарил много голов на дебютном отрезке, хотя и напомнил о похожем непростом старте Луиса Суареса, то «красные» пошли на рынок за новым нападающим. Вот только Коди Гакпо — необычный форвард. Клопп пытается перестроить атакующую линию во время функционального кризиса.

После зимы, когда подписали лишь Гакпо, их можно добавить к другим неудачникам трансферного окна. Со временем результат может прийти, ведь голландец и уругваец не бесталанные. Салах рано или поздно начнёт понимать новых напарников, примерно так изучал партнёров в «Фиорентине» и «Роме», а позже и в «Ливерпуле». Но Мане и Фирмино были словно созданными для работы с Мохамедом.

Гакпо и Нуньес играют иначе, поэтому нужно не только время, но и большая удача. А ещё идеальная работа центра поля, ведь новые нападающие «Ливерпуля» не короли прессинга. По интенсивности оборонительных действий в первой линии в АПЛ команда Клоппа была первой с отрывом. Сейчас на пятом месте.

«Ливерпуль» изменил старой стратегии покупок

Потерял трансферное лицо. Рассказывая о бедах тонущего «Эвертона», акцентировали внимание, что соседский клуб потратил за последние сезоны лишь немного меньше денег, чем победный «Ливерпуль» Клоппа. Эффективность работы на рынке у «красных» была высокой, если сравнивать с клубами того же калибра по финансам. Собрали приличный состав, хотя в меню не было десятка покупок в стиле ван Дайка.

Сыграли многие небольшие ставки. Нехитрая, но сложная стратегия – пригодилась идеальная работа скаутов. Робертсона нашли за «копейки», если сравнить с уровнем футбола. Вейналдум пришел за вменяемые деньги, а стал ключевым, зря его недооценили и отпустили в ПСЖ . В обороне играл Матип – свободный агент. Не все трансферы дешевые, но Салах, Мане и Фабиньо отработали вложенные 128 млн евро.

Но со временем запасы сил у основных игроков истощились. Салах не может выдавать каждый сезон футбол фараона, которому боги даровали вечную голевую энергию. Алькантара и Артур не заменили Вейналдума. В обороне травмы, а «Ливерпуль» боится делать еще одну ставку, хотя Конате и Матип без ван Дейка, который повредил сухожилье в начале года, вряд ли подарят Алиссону спокойную жизнь.

Активность соперников мешает резкому подъему

Раньше Эдвардс тонко реагировал на проблемы, даже Ориги держали в заявке не просто так, а сейчас пошел тотальный отказ от покупок. Причина затишья в «Ливерпуле», когда даже Клопп не жалуется, как привык, а защищает руководство, на поверхности. Клуб готовят к продаже. Навели порядок с деньгами. Зафиксировали доход в размере 550 млн евро за прошлый финансовый год, но при этом не демонстрируют логику с трансферами.

Если выдали деньги на двух форвардов, то почему не усилили другие линии, особенно полузащиту? Клопп на прямой вопрос, уютно ли ему прохладной зимой без трансферов, ответил вот так:

В это трансферное окно уже ничего не произойдёт, вообще ничего. У нас всё хорошо с нынешним составом.

Юрген, вы ли это? Точно не нужен сильный хавбек? Точно никто не собирается уйти летом? К началу следующего сезона планируют завершить расширение стадиона до 61 000 мест. Будет аншлаг, из желающих выстроилась очередь. А поскольку Абрамович показал, сколько может стоить большой клуб АПЛ , то американские владельцы «Ливерпуля» рассчитывают получить около 4.5 миллиардов евро от продажи.

Результаты Клоппа в плей-офф Лиги чемпионов тоже влияют. Проход «Реала» будет значить, что «красные» остаются в мировом топе, а неудачи в АПЛ могут носить временный характер. Но как без Диаса, Жоты, Артура и ван Дейка, а также после сезона, когда с лазаретом разминулись шесть игроков первой команды, добиваться стабильных побед?

Только с помощью трансферов. Их или не было, или они пока не выручили. При этом «Челси» активен, а «Ньюкасл» и «Брайтон» — грамотные. МЮ не промах с приходом тен Хага. Конкуренты сложные, даже «Фулхэм» с танком Митровичем на острие является опасным соперником. Можно кормить рассказами, что у Клоппа все схвачено в Дортмунде, поэтому Беллингем на полпути в «Ливерпуль».

Но также стоит задуматься, не появится ли у того же Салаха желание сменить клуб ближайшим летом? В определенном возрасте большие игроки не хотят пропускать сезон в Лиге чемпионов, а такая перспектива светит и не греет.