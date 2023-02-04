Из-за Тодда Боэли летом может быть очередной скачок цен на трансферном рынке. Вспоминаем предыдущие

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вчера, 15:43

Их было немного, но они сильно влияли на реалии футбольной жизни.

За два трансферных окна с момента прихода американского инвестора Тодда Боэли затраты «Челси» составили 611 млн евро. Закупки подобных масштабов никогда не проходили бесследно для футбола. Клубы, у которых приобретались игроки, получали крупные суммы и делали свой ход на трансферном рынке, в большинстве случаев тратили немалую часть из полученных средств. Таким образом складывалась большая цепочка переходов по всей Европе.

Первый крупный скачок был после закупки «Реала» в конце 00-х

1 июня 2009 года Перес во второй раз стал президентом «Реала». Он был единственным кандидатом на эту должность. После своего прихода он громко объявил о создании нового «галактикос» и за несколько недель в клубе потратил на покупку игроков более 200 миллионов евро.

«Сливочные» установили новый трансферный рекорд, выложив 94 млн евро за Криштиану Роналду, который получил «Золотой мяч» в 2008 году. Среди других приобретений был и бразилец Кака, получивший эту награду за год до португальца. За бразильца «Реал» заплатил 65 млн евро «Милану». Был куплен и молодой французский форвард из «Лиона» Карим Бензема, за которого пришлось раскошелиться на 65 млн евро. Другим крупным переходом стал Хаби Алонсо из «Ливерпуля». Испанцы заплатили за опорника 35 млн евро. В совокупности за летнее трансферное окно 2009 года «Реал» потратил 258 млн евро и приобрел 8 игроков.

Крупная закупка вызвала негатив со стороны конкурентов из «Барселоны». По словам президента «сине-гранатовых» Лапорты, агрессивная политика «сливочных» на трансферном рынке тем летом неоправданно взвинтила цены на футболистов, однако «Барселона» не собиралась разбрасываться деньгами, чтобы выдержать конкуренцию со своим самым принципиальным соперником.

Мы, конечно, могли бы влезть в долги, как это сделали в Мадриде, но это не наш стиль управления клубом. Мы создаем обладателей «Золотого мяча», другим же приходится их покупать.

Новое крупное обновление трансферного рекорда оставило неизгладимый отпечаток

Летом 2017-го футбольный мир был буквально взорван сделкой, оформленной ПСЖ . Парижане выложили за бразильца Неймара 222 млн евро, что более чем в 2 раза превышает сумму, которую заплатила за него же «Барселона».

Переход Неймара в ПСЖ вызвал своеобразный эффект домино. «Барселона», получив большую сумму, вышла на трансферный рынок в поисках замены бразильцу, а клубы, к которым она обращалась, прекрасно знали о потребностях «блауграны» и действовали с позиции силы, требуя за своих игроков крупные суммы.

Через сложности и нежелание «Боруссии» продавать Усмана Дембеле «Барселоне» все же удалось совершить трансфер, но за игрока пришлось выложить 120 млн евро. Тем же летом «сине-гранатовые» пытались убедить «Ливерпуль» продать Коутиньо, но в Англии оказались более упрямые руководители. «Барселона» заполучила игрока лишь спустя полгода за 160 миллионов евро.

На средства, полученные от каталонского клуба, «Ливерпуль» моментально приобрел Вирджила ван Дейка за 85 млн евро, который стал на тот момент самым дорогостоящим защитником в истории. А спустя еще полгода «Ливерпуль» сделал Алиссона самым дорогим голкипером в истории, заплатив за его трансфер итальянской «Роме» 62,5 млн евро.

Спустя уже год после переезда в Париж появилась информация о желании Неймара вернуться в «Барселону», но ПСЖ требовал от каталонского клуба сумму, превышающую ту, что они заплатили за бразильца ранее.

Из-за коронавируса команды стали меньше тратить

Согласно отчету международного центра спортивных исследований ( CIES ), пандемия снизила среднюю стоимость игроков на 28%. При этом некоторые из них, наиболее дорогостоящие, подешевели намного больше. Среди высчитываемых факторов числились возраст футболиста, продолжительность контракта, а также последние выступления. Больше всех подешевели игроки с краткосрочными соглашениями.

В 2019 году совокупные расходы клубов на трансферы составили 6,65 млрд евро, что выше на те же 28%, чем сумма потраченных в 2020-м. За 2021 год на приобретения было потрачено еще меньше — 3,65 млрд евро, что было самым низким показателем с 2015 года.

С тех пор футбол потихоньку приходит в себя, и быстрее всего это удалось английской Премьер-Лиге. Теперь самые крупные трансферы так или иначе связаны с чемпионатом Англии. Для сравнения, если брать промежуток между 2012 и 2021 годом, то в топ-10 самых расточительных команд входили лишь четыре английских клуба, но за 2020-2021 годы в таком рейтинге есть уже 7 английских коллективов. Исключение составили «Ювентус», «Ред Булл» и ПСЖ .

Стоит отметить, что в топ-20 по трансферам на продажу очень мало англичан — всего 4 из 20. На первых местах преимущественно клубы из Испании. На Пиренейском полуострове и по сей день серьезные проблемы с финансами. «Барселона», например, была вынуждена использовать экономические рычаги в виде своих активов, чтобы не обанкротиться и продолжить существование. Продажа Месси, сокращение зарплатной ведомости и отсутствие возможности совершать крупные траты связаны как раз с этим.