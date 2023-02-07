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«Челси» нанял для игроков тренера по развитию лидерских качеств

сегодня, 09:32

В «Челси» появился тренер, который будет отвечать за развитие лидерских качеств у футболистов.

Им стал Джилберт Энока, который 22 года занимал аналогичную должность в сборной Новой Зеландии по регби. До этого специалист никогда не работал в сфере футбола. Энока придерживается политики «нет придуркам». Таковыми он считает тех, кто ставит себя выше команды, а также думает, что к ним будет особое отношение.

Тренер не подписывал полноценный контракт с «Челси», стороны договорились о краткосрочном сотрудничестве.

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Челси
Перевод с tribalfootball.com
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:33
Ну вот новую должность придумали, то ли еще будет.
ОПС
ОПС
сегодня в 11:54
Будет учить устрашающим танцам перед игрой.
8y5kbkprd9c5
8y5kbkprd9c5
сегодня в 10:56
snxwtu4s45tf
snxwtu4s45tf
сегодня в 10:51
Узнав политическое кредо экс-регбиста, игроки Челси при каждом его слове нет теперь чувствуют себя как-то некомфортно
drug01
drug01
сегодня в 10:34
Надо ещё священника взять в штат
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:27
Будет голову морочить игрокам всякой ерундой.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:14
Ну всё, теперь осталось только бюст Наполеона установить !)
adekvat
adekvat
сегодня в 10:11
Все 14ки теперь разбегутся из Челси в Аль-Наср.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 09:50
Я считал, что лидерские качества заложены в натуре у человека и он сам под воздействием внешних факторов развивает их. Притом лидером дано быть не каждому( на то он и лидер ,что бы вести за собой других).Но, чтобы так, за короткий срок не специалист в области футбола - привил футболистам лидерские качества - это нонсенс.
Loko57
Loko57
сегодня в 09:41
Вот чего Челси не хватало.
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