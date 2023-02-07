«Челси» нанял для игроков тренера по развитию лидерских качеств

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сегодня, 09:32

В «Челси» появился тренер, который будет отвечать за развитие лидерских качеств у футболистов.

Им стал Джилберт Энока, который 22 года занимал аналогичную должность в сборной Новой Зеландии по регби. До этого специалист никогда не работал в сфере футбола. Энока придерживается политики «нет придуркам». Таковыми он считает тех, кто ставит себя выше команды, а также думает, что к ним будет особое отношение.

Тренер не подписывал полноценный контракт с «Челси», стороны договорились о краткосрочном сотрудничестве.