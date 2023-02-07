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Стали известны условия, при которых «Милан» готов уволить Пиоли

сегодня, 10:05

Стефано Пиоли может быть уволен с должности главного тренера «Милана».

По данным источника, если 57-летний специалист не исправит турнирное положение клуба, а команда не перестанет крупно уступать своим соперникам, то он будет отправлен в отставку. В «Милане» опасаются, что могут не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Однако прямо сейчас клуб не собирается принимать поспешные решения, дав Пиоли некоторое время, чтобы исправить ситуацию.

На данный момент «Милан» занимает 6-е место в Серии А.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 11:50
Врядли Пиоли удастся скакануть наверх в таблице.
monah-10
monah-10 ответ КЭТиК (раскрыть)
сегодня в 10:57
Очень хочу Клоппа, но кто его блин отпустит. Были бы доминатором сериала, и грозной силой в Европе.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 10:43
Каких чудес они от Пиоли ждут, если этот состав себя изжил, а зимних трансферов не было от слова совсем? И это при переполненном лазарете. Выбивайтесь кое-как в топ-4, а летом подписывайте новых игроков.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:30
Уволить большого ума не надо, а вот придумать что то для улучшения ситуации, это .....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:16
Как будто есть на кого его менять... Еще поискать надо.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:07
Потом может быть поздно.
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