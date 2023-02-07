Стали известны условия, при которых «Милан» готов уволить Пиоли

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сегодня, 10:05

может быть уволен с должности главного тренера «Милана».

По данным источника, если 57-летний специалист не исправит турнирное положение клуба, а команда не перестанет крупно уступать своим соперникам, то он будет отправлен в отставку. В «Милане» опасаются, что могут не попасть в Лигу чемпионов по итогам сезона. Однако прямо сейчас клуб не собирается принимать поспешные решения, дав Пиоли некоторое время, чтобы исправить ситуацию.

На данный момент «Милан» занимает 6-е место в Серии А.