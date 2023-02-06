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Поттер получит большую компенсацию, если будет уволен из «Челси»

сегодня, 10:11

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер получит большую неустойку, если будет уволен из лондонского клуба.

Руководство «синих» неудовлетворено результатами 47-летнего во главе команды, поэтому он может быть отправлен в отставку. Поттер имеет пятилетний контракт с «Челси» на сумму 50 млн фунтов стерлингов. Если тренера уволят, ему должны выплатить всю эту сумму сразу или в течение ближайших лет.

На данный момент «синие» занимают 9-е место в Английской Премьер-Лиге. От зоны Лиги чемпионов «Челси» отстаёт на 10 очков.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 11:00
О чем вообще думали, когда приглашали его…уволив Тухеля.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:57
Он спецом команду вниз тащит,чтобы компенсацию получить!
wtce9yfkfemp
wtce9yfkfemp
сегодня в 10:57
Похоже уже в феврале знаменитая Поттериада продолжится новым бестселлером "Поттер и золотой парашют"
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:49
На месте тренера можно делать всё, что бы его уволили. И жизнь засияет новыми красками.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 10:47
Ну денег у Челси куры не клюют ... так что все возможно
p6psvc73s2yy
p6psvc73s2yy
сегодня в 10:44
Шансы Поттера на скорое получение выходного пособия растут с каждым днём и уверенно стремятся к 100 процентам
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:21
Моуриньо нервно закурил.))
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 10:14
Ну глядя на то, сколько они потратили, для них это будет не проблема
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