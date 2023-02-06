Поттер получит большую компенсацию, если будет уволен из «Челси»

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сегодня, 10:11

Главный тренер «Челси» получит большую неустойку, если будет уволен из лондонского клуба.

Руководство «синих» неудовлетворено результатами 47-летнего во главе команды, поэтому он может быть отправлен в отставку. Поттер имеет пятилетний контракт с «Челси» на сумму 50 млн фунтов стерлингов. Если тренера уволят, ему должны выплатить всю эту сумму сразу или в течение ближайших лет.

На данный момент «синие» занимают 9-е место в Английской Премьер-Лиге. От зоны Лиги чемпионов «Челси» отстаёт на 10 очков.