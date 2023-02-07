Тен Хаг: «Нам следует показывать ещё больше индивидуальности и уверенности»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о 13-матчевой победной серии в домашних поединках.

Это одна из наших целей в текущем сезоне в рамках процесса возвращения «Юнайтед» на вершину. Это часть игры, дома мы хороши, но и на выезде мы неплохо проявляем себя. Однако в гостевых поединках нам следует показывать ещё больше индивидуальности и уверенности – это следующий необходимый шаг.

Отрадно иметь связь с «Олд Траффорд», но я думаю, мы обязаны осознавать, что когда мы играем на выезде, на нас многие смотрят. Мы способны одерживать победы в гостях. Ничего не меняется – поля одинакового размера, 11 футболистов. Мы можем расти, нам еще предстоит идти вперед, но уже сейчас мы можем быть довольны. Это достойный вызов.