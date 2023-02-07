Фердинанд высказался о несовместимости на поле Фернандеша и Роналду

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» полагает, что игрок «дьяволов» не мог сыграться с экс-футболистом манкунианцев .

Есть некоторые исполнители, игра которых просто несовместима, и я думаю, что Криштиану и Бруну… Бруну просто был лучше, когда Криштиану не было на поле и в команде. Возможно, это по той причине, что Бруну должен быть тем футболистом, через которого идёт игра, и я считаю, что проблема с Криштиану Роналду появилась по причине его репутации и того, насколько он мастеровит, люди ощущают, что должны искать его на поле.