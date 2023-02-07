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Фердинанд высказался о несовместимости на поле Фернандеша и Роналду

сегодня, 17:53

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд полагает, что игрок «дьяволов» Бруну Фернандеш не мог сыграться с экс-футболистом манкунианцев Криштиану Роналду.

Есть некоторые исполнители, игра которых просто несовместима, и я думаю, что Криштиану и Бруну… Бруну просто был лучше, когда Криштиану не было на поле и в команде. Возможно, это по той причине, что Бруну должен быть тем футболистом, через которого идёт игра, и я считаю, что проблема с Криштиану Роналду появилась по причине его репутации и того, насколько он мастеровит, люди ощущают, что должны искать его на поле.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 18:26
Да всем понятно, что балласт только мешает Бруну. Бруну в МЮ до прихода балласта феерил и сейчас начинает возвращать свой класс. А этот из лиги верблюдов только голы может воровать у него
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:08
Это только из области догадок
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