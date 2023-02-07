Ротен: «Желание ПСЖ продлить контракт с Месси — это ерунда»

Бывший футболист ПСЖ прокомментировал идею парижского клуба продлить контракт с нападающим .

Продление контракта с Месси — это ерунда. Управлять тремя звёздами [Месси, Неймаром и Мбаппе] сложно. Кроме того, есть фонд заработной платы. И мы увидели, что у ПСЖ были проблемы с финансовым фэйр-плей. Если вы не будете продлевать сделку с Месси, вы можете подписать несколько хороших игроков.