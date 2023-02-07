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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Ротен: «Желание ПСЖ продлить контракт с Месси — это ерунда»

сегодня, 12:45

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен прокомментировал идею парижского клуба продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.

Продление контракта с Месси — это ерунда. Управлять тремя звёздами [Месси, Неймаром и Мбаппе] сложно. Кроме того, есть фонд заработной платы. И мы увидели, что у ПСЖ были проблемы с финансовым фэйр-плей. Если вы не будете продлевать сделку с Месси, вы можете подписать несколько хороших игроков.

С точки зрения имиджа, я не понимаю, почему ПСЖ хочет продлить контракт с Месси. Он не прилагает усилий, чтобы вывести клуб на новый уровень, не благодарит болельщиков, опускает голову и уходит в раздевалку. Даже когда он празднует свои голы, его имя скандируют, он никогда не делает жесты в сторону фанатов. Он не хочет продвигать проект ПСЖ. Из-за этого держать его в команде — не очень хорошая идея.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 15:41
Он знает о чем говорит. Ротен вот это настоящая легенда ПСЖ а не гном.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
сегодня в 14:18
Хе... Во-первых, Месси всегда празднует, обращаясь к болельщикам, не прыгая как Геша, поворачиваясь к ним пятой точкой... Во-вторых, никогда не слышал, чтобы подписывали игроков для того, чтобы они праздновали что-то, а не играли... В-третьих, давно известно, что Ротен это клон Моргана... Хотя с этого и надо было начинать.. А-ха-ха-ха...😀..
lotsman
lotsman
сегодня в 13:57
Месси нужен команде для побед. Он может, в нужный момент, сделать игру в одиночку.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:55
Прав на 100% Жером.
Elliada
Elliada
сегодня в 13:47
Глупое заявление
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:35
Ерунда-это Ротен.
DEIVID_355
DEIVID_355 ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 13:34
Настолько ликует, что не смогли выйти в плэй-офф ЛЧ. Да и в чемпионате Барса слабая, но Реал еще слабее из-за старых игроков, которые уже не тянут на дистанции.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 13:12
Классная логика у типа - надо купить игроков, которые поднимут ПСЖ на новый уровень, но они еще должны дифирамбы петь! Глупый детектед. Любая звезда что пришла до этого (от Златана, Кавани, ДиМарии до Мбаппе, Неймара, Месси) и любой кто придет потом, будет смотреть на клуб как временный проект с деньгами.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 13:10
Что движет Ротеном он сам знает. После ЧМ отрыв от второго места вроде было 3 очка, а без Мбаппе, Неймара в последнем матче выдал качественную игру с красивейшим голом, а теперь отрыв 8 очей.
Очевидно, что он тянет команду.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:01
Месси нужен, чтобы выиграть Лигу1, не более
Alex12357
Alex12357
сегодня в 13:00
Полностью согласен!Барселона ликует избавившись от него!!!
Союзник противников
Союзник противников ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:59
Даже больше :Для пиару!!! Это даже арабские верблюдЫ понимают,подписав Пеналду.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:58
Умник,а тебя кто-то будет спрашивать??? Все пыльные мешки из первой двадцатки рейтинга такие-же,но только "остальных ещё не поймали,очередь не дошла".А найти выход,это задача юристов,а не вербовщиков кнехтов.
drug01
drug01
сегодня в 12:47
Странное мнение, Месси им нужен для побед
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