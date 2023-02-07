Ротен: «Желание ПСЖ продлить контракт с Месси — это ерунда»

Бывший футболист ПСЖ Жером Ротен прокомментировал идею парижского клуба продлить контракт с нападающим Лионелем Месси.
Продление контракта с Месси — это ерунда. Управлять тремя звёздами [Месси, Неймаром и Мбаппе] сложно. Кроме того, есть фонд заработной платы. И мы увидели, что у ПСЖ были проблемы с финансовым фэйр-плей. Если вы не будете продлевать сделку с Месси, вы можете подписать несколько хороших игроков.
С точки зрения имиджа, я не понимаю, почему ПСЖ хочет продлить контракт с Месси. Он не прилагает усилий, чтобы вывести клуб на новый уровень, не благодарит болельщиков, опускает голову и уходит в раздевалку. Даже когда он празднует свои голы, его имя скандируют, он никогда не делает жесты в сторону фанатов. Он не хочет продвигать проект ПСЖ. Из-за этого держать его в команде — не очень хорошая идея.