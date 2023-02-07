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Гвардиола покинет «Ман Сити», если докажут нарушение финансового фэйр-плей

сегодня, 09:53

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об обвинениях со стороны Английской Премьер-Лиги в адрес «горожан» в нарушении финансового фэйр-плей.

Я сказал нашему руководству: «Расскажите мне об этих подозрениях. Я верил команде на 100% с первого дня, поэтому я защищал клуб. Если вы соврёте мне, то на следующий же день меня здесь не будет. Я уйду, а вы больше никогда не будете моими друзьями».

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Все комментарии
Semen Nemov
Semen Nemov
сегодня в 12:40
ахаха, нормально базу выдал - денег заработал и по сь*бам, мол я обиделся,это вы виноваты. и спроса за результаты не будет
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:37
В "цивилизованной Европе",как оказалось,все врут и воруют.А мы так вам верили!!!
112910415
112910415
сегодня в 12:26
резко дистанцировался ?
показательный момент
rhskmz
rhskmz
сегодня в 12:25
Руководство «Реала» может уволить Анчелотти после неудачного отрезка сезона
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1344065/anchelotti-karlo-real 07.02.2023
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Вот и поменяются местами !
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 12:15
Абсолютно согласен. 6 лет в клубе, участвует во всех трансферах, определяет политику клуба трансферную, игровую и вдруг не знает, что МС не может позволить себе игроков за гигантские суммы. Ну это же лицемерие, причем такое наглое, что слов не подобрать сразу. Интересно послушать Эллиаду, что Пеп ничего не знал и вообще "Рафик ниуиновэн". Смешно, ей Богу
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 12:14
Кому то в Англии жить надоело. Зря они на Восток бочку катят. Там ведь со строптивыми долго не разговаривают...
Как говорил один из вождей: "Нет человека, - нет проблемы."
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 12:11
Типа физрук не знал, а кто непосредственно в трансферах участвовал? Запахло жаренным решил свинтить по-тихому
salleeh
salleeh
сегодня в 12:11
Может сезончик сыграть и вовсе без тренера, хуже наверное не будет, а вот то что слава тренера приучена будет видно явно…
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 11:37
Крыса готовится убежать.
lk_48337614
lk_48337614
сегодня в 11:31
Гудбай мс. Неудачная инвестиция одним словом.
Разве что, апл только брали. На этом все.
DXTK
DXTK
сегодня в 10:41, ред.
Я мол уйду.........Это на будущее просто тонкий намек Гвардиолы, если опять не выиграет ЛЧ,
mvj37c4jz2yw
mvj37c4jz2yw ответ Lewa2708 (раскрыть)
сегодня в 10:32
Удар будет сильный
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:27
Вот она каталонская суть, соврал во имя общего успеха, на котором выезжал сам Пеп, и сразу не друг.
А. Ермолов
А. Ермолов
сегодня в 10:26
Ничего страшного, тут некоторые просто аватарки поменяют и вся любофф
LOpp
LOpp
сегодня в 10:19
Гвардиола готов тренировать только богатые клубы.
ДСА
ДСА
сегодня в 10:17
Крысы начинают бежать с Титаника.
Lewa2708
Lewa2708
сегодня в 09:59
Мда, это откатит клуб на несколько сезонов
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