Гвардиола покинет «Ман Сити», если докажут нарушение финансового фэйр-плей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об обвинениях со стороны Английской Премьер-Лиги в адрес «горожан» в нарушении финансового фэйр-плей.
Я сказал нашему руководству: «Расскажите мне об этих подозрениях. Я верил команде на 100% с первого дня, поэтому я защищал клуб. Если вы соврёте мне, то на следующий же день меня здесь не будет. Я уйду, а вы больше никогда не будете моими друзьями».
показательный момент
показательный момент
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1344065/anchelotti-karlo-real 07.02.2023
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Вот и поменяются местами !
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1344065/anchelotti-karlo-real 07.02.2023
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Вот и поменяются местами !
Как говорил один из вождей: "Нет человека, - нет проблемы."
Как говорил один из вождей: "Нет человека, - нет проблемы."
Разве что, апл только брали. На этом все.
Разве что, апл только брали. На этом все.