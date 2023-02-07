Гвардиола покинет «Ман Сити», если докажут нарушение финансового фэйр-плей

Главный тренер «Манчестер Сити» высказался об обвинениях со стороны Английской Премьер-Лиги в адрес «горожан» в нарушении финансового фэйр-плей.

Я сказал нашему руководству: «Расскажите мне об этих подозрениях. Я верил команде на 100% с первого дня, поэтому я защищал клуб. Если вы соврёте мне, то на следующий же день меня здесь не будет. Я уйду, а вы больше никогда не будете моими друзьями».