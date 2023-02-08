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Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии

сегодня, 11:27

Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.

Контракт подписан до окончания чемпионата Европы 2024 года. 37-летний наставник сменил на посту Роберто Мартинеса, который покинул национальную команду в конце прошлого года.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:26
Тедеско скачет по клубам, быстрее чем по бровке.Нигде не задерживается надолго.Вот теперь очередная команда вляпается...
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:18, ред.
Четвертый бывший тренер Спартака который на данный момент возглавляет сборную по футболу! Спартак - кузница тренеров!!!
Что то Мостового не слышно?!)))
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:12
Тедеско никогда не возглавит локомотив, потому что он сделан в Спартаке
ZIBO rock
ZIBO rock
сегодня в 13:00
    DXTK
    DXTK
    сегодня в 12:49
    Бельгия еще 0-7 не проигрывала, вот и взяли наставника у которого подобный опыт есть. Тедеско поможет раз Мартинес не угробил золотое поколение этот окончательно его похоронит.
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    сегодня в 12:48
    Теперь бельгия ни на один турнир не попадёт.
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 12:40
    И отсюда его выгонят, как и из других предыдущих команд.
    shlomo
    shlomo ответ Байкал-38 (раскрыть)
    сегодня в 12:36
    Добра Вам!
    "... рассказывали ему, что раньше это было фирменным почерком Спартака...." ... ну хоть что то он почерпнул в Спартаке....:))))

    Ну а по поводу его человеческих качеств, НУ... что сказать (таких слов нет в словаре Даля...:)....я буду следить за его профессиональными качествами и что у него получится, как тренера сборной...
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 12:25
    как назначили так и уволят
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ shlomo (раскрыть)
    сегодня в 12:24
    Приветствую!
    Думаю, что на Евро-24 Бельгия должна пробиться. Для сильной сборной, а Бельгия пока является таковой, легче пробиться на финальный турнир, чем не попасть туда.

    По поводу: Пи.Си. Вчера Рассказов, Джикия и Соболев. Сегодня Де Брюйне, Азар и Лукаку.....Научит Де Брюйне с Лукаку красно-белым стеночкам и забеганиям...:)))

    Могу сказать, что это было забавно!
    Думаю Де Брёйне и так универсальный футболист и его учить ничему не надо.
    А Лукаку легче научить на скрипке играть чем спартаковским стеночкам. Хотя Тедеско и с эти не знаком, может конечно в Спартаке рассказывали ему, что раньше это было фирменным почерком Спартака.
    А какой Азар? Если Эден, то он уже давно закончился как футболист, а Торган весьма посредственный футболист. Да есть ещё третий брат Килиан, но того и футболистом с натяжкой назвать можно, по крайней мере точно не игрок сборной.

    Но, а после того как Тедеско обошёлся со Спартаком следить за ним особо удовольствия нету, тем более желать ему удачи.
    Радоваться отстранения клуба, который к нему хорошо относился это низко, к таким только презрение.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 12:21
    Тем временем где то в уральских горах Виктар Ганчаренко тяжело вздохнув продолжил ваять каменный цветок из деревянных футболистов...
    Spartak_Grandpa
    Spartak_Grandpa
    сегодня в 12:11
    ждём слюнявые брызги Мостового
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 12:11
    Удачи Тодеско!

    Что то в нём есть)
    ssspartak
    ssspartak
    сегодня в 12:05
    Хуже не сделает сборной. Перспективный вариант.
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 12:00
    Возможно это правильный ход бельгийской федерации футбола.
    Ведь если посмотреть, то "золотое поколение" уходит, так и не став золотым.
    Ещё надо посмотреть историю сборной Бельгии и тогда мы увидем, что в скором будущем эта сборная должна пропустить как ЧМ, так и ЧЕ.
    Хотя при нынешних реалиях ЧЕ сильной сборной трудно пропустит турнир, но пример Италии, а это некогда гранд мирового футбола, где футбол в стране религия, пропустил уже два ЧМ (2018, 2022), так, что всё реально.

    Вот видать в Бельгии просто решили, провалится тренер без опыта, то так тому и быть, а сумеет чего то добиться, то тоже хорошо.

    Тедеско очень эмоциональный человек он вначале заряжает команду куда приходит, а в конечном итоге где бы он не работал везде приходит крах и его увольняют.
    Сейчас скажут, что из Спартака сам ушел, но тут Тедеско просто сыграл на опережение и вдобавок воспользовался ситуацией, рано или поздно он был бы уволен после того как не оправдал надежды.
    Спартак вообще в этой ситуации стал жертвой. По мимо того как Тедеско кинул Спартак, так он ещё ехидно радовался когда Спартак исключили из еврокубка, более сказал, что Спартаку не место быть в цивилизованном футболе.
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:57
    Мостового кондратий хватит....:)))

    Ну что, Доменико попробует собрать остатки золотого поколения, разбавить их молодежью, попасть на Евро-24 и наконец-то оформить большую победу для страны ИЛИ....посмотрим как легко с Бельгией побеждать в 70-75% матчах, при +/- таком же подборе игроков как у эксов... Удачи по любому! Буду с огромным интересом наблюдать за работой Доменико.

    Пи.Си. Вчера Рассказов, Джикия и Соболев. Сегодня Де Брюйне, Азар и Лукаку.....Научит Де Брюйне с Лукаку красно-белым стеночкам и забеганиям...:)))
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 11:56
    Думаю эксперт не получится
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 11:53
    Какое то неожиданное назначение. Рановато ему еще возглавлять сборную. Посмотрим на его работу. Что то он сможет показать, хотя сомнения есть. Время покажет.
    4j78pmmsbgpp
    4j78pmmsbgpp
    сегодня в 11:49
    Вот попрыгун бельгийское типа золотое поколение и добьёт
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 11:33
    удачи Тедеско в сборной Бельгии!
    только не в матчах со сборной Россией.
    galem72
    galem72
    сегодня в 11:31
    Думаю, бельгийцы поспешили с назначением этого молодого специалиста без какого-либо опыта работы со сборками. Ну да ладно... В любом случае, огромной удачи Доменико в этом деле!
    Гость
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