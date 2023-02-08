Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии

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сегодня, 11:27

Немецкий тренер возглавил сборную Бельгии.

Контракт подписан до окончания чемпионата Европы 2024 года. 37-летний наставник сменил на посту Роберто Мартинеса, который покинул национальную команду в конце прошлого года.