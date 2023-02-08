Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
Контракт подписан до окончания чемпионата Европы 2024 года. 37-летний наставник сменил на посту Роберто Мартинеса, который покинул национальную команду в конце прошлого года.
Немецкий тренер Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии.
Контракт подписан до окончания чемпионата Европы 2024 года. 37-летний наставник сменил на посту Роберто Мартинеса, который покинул национальную команду в конце прошлого года.
Ну что, Доменико попробует собрать остатки золотого поколения, разбавить их молодежью, попасть на Евро-24 и наконец-то оформить большую победу для страны ИЛИ....посмотрим как легко с Бельгией побеждать в 70-75% матчах, при +/- таком же подборе игроков как у эксов... Удачи по любому! Буду с огромным интересом наблюдать за работой Доменико.
Пи.Си. Вчера Рассказов, Джикия и Соболев. Сегодня Де Брюйне, Азар и Лукаку.....Научит Де Брюйне с Лукаку красно-белым стеночкам и забеганиям...:)))
Ну что, Доменико попробует собрать остатки золотого поколения, разбавить их молодежью, попасть на Евро-24 и наконец-то оформить большую победу для страны ИЛИ....посмотрим как легко с Бельгией побеждать в 70-75% матчах, при +/- таком же подборе игроков как у эксов... Удачи по любому! Буду с огромным интересом наблюдать за работой Доменико.
Пи.Си. Вчера Рассказов, Джикия и Соболев. Сегодня Де Брюйне, Азар и Лукаку.....Научит Де Брюйне с Лукаку красно-белым стеночкам и забеганиям...:)))
Ведь если посмотреть, то "золотое поколение" уходит, так и не став золотым.
Ещё надо посмотреть историю сборной Бельгии и тогда мы увидем, что в скором будущем эта сборная должна пропустить как ЧМ, так и ЧЕ.
Хотя при нынешних реалиях ЧЕ сильной сборной трудно пропустит турнир, но пример Италии, а это некогда гранд мирового футбола, где футбол в стране религия, пропустил уже два ЧМ (2018, 2022), так, что всё реально.
Вот видать в Бельгии просто решили, провалится тренер без опыта, то так тому и быть, а сумеет чего то добиться, то тоже хорошо.
Тедеско очень эмоциональный человек он вначале заряжает команду куда приходит, а в конечном итоге где бы он не работал везде приходит крах и его увольняют.
Сейчас скажут, что из Спартака сам ушел, но тут Тедеско просто сыграл на опережение и вдобавок воспользовался ситуацией, рано или поздно он был бы уволен после того как не оправдал надежды.
Спартак вообще в этой ситуации стал жертвой. По мимо того как Тедеско кинул Спартак, так он ещё ехидно радовался когда Спартак исключили из еврокубка, более сказал, что Спартаку не место быть в цивилизованном футболе.
Ведь если посмотреть, то "золотое поколение" уходит, так и не став золотым.
Ещё надо посмотреть историю сборной Бельгии и тогда мы увидем, что в скором будущем эта сборная должна пропустить как ЧМ, так и ЧЕ.
Хотя при нынешних реалиях ЧЕ сильной сборной трудно пропустит турнир, но пример Италии, а это некогда гранд мирового футбола, где футбол в стране религия, пропустил уже два ЧМ (2018, 2022), так, что всё реально.
Вот видать в Бельгии просто решили, провалится тренер без опыта, то так тому и быть, а сумеет чего то добиться, то тоже хорошо.
Тедеско очень эмоциональный человек он вначале заряжает команду куда приходит, а в конечном итоге где бы он не работал везде приходит крах и его увольняют.
Сейчас скажут, что из Спартака сам ушел, но тут Тедеско просто сыграл на опережение и вдобавок воспользовался ситуацией, рано или поздно он был бы уволен после того как не оправдал надежды.
Спартак вообще в этой ситуации стал жертвой. По мимо того как Тедеско кинул Спартак, так он ещё ехидно радовался когда Спартак исключили из еврокубка, более сказал, что Спартаку не место быть в цивилизованном футболе.
Думаю, что на Евро-24 Бельгия должна пробиться. Для сильной сборной, а Бельгия пока является таковой, легче пробиться на финальный турнир, чем не попасть туда.
По поводу: Пи.Си. Вчера Рассказов, Джикия и Соболев. Сегодня Де Брюйне, Азар и Лукаку.....Научит Де Брюйне с Лукаку красно-белым стеночкам и забеганиям...:)))
Могу сказать, что это было забавно!
Думаю Де Брёйне и так универсальный футболист и его учить ничему не надо.
А Лукаку легче научить на скрипке играть чем спартаковским стеночкам. Хотя Тедеско и с эти не знаком, может конечно в Спартаке рассказывали ему, что раньше это было фирменным почерком Спартака.
А какой Азар? Если Эден, то он уже давно закончился как футболист, а Торган весьма посредственный футболист. Да есть ещё третий брат Килиан, но того и футболистом с натяжкой назвать можно, по крайней мере точно не игрок сборной.
Но, а после того как Тедеско обошёлся со Спартаком следить за ним особо удовольствия нету, тем более желать ему удачи.
Радоваться отстранения клуба, который к нему хорошо относился это низко, к таким только презрение.
Думаю, что на Евро-24 Бельгия должна пробиться. Для сильной сборной, а Бельгия пока является таковой, легче пробиться на финальный турнир, чем не попасть туда.
По поводу: Пи.Си. Вчера Рассказов, Джикия и Соболев. Сегодня Де Брюйне, Азар и Лукаку.....Научит Де Брюйне с Лукаку красно-белым стеночкам и забеганиям...:)))
Могу сказать, что это было забавно!
Думаю Де Брёйне и так универсальный футболист и его учить ничему не надо.
А Лукаку легче научить на скрипке играть чем спартаковским стеночкам. Хотя Тедеско и с эти не знаком, может конечно в Спартаке рассказывали ему, что раньше это было фирменным почерком Спартака.
А какой Азар? Если Эден, то он уже давно закончился как футболист, а Торган весьма посредственный футболист. Да есть ещё третий брат Килиан, но того и футболистом с натяжкой назвать можно, по крайней мере точно не игрок сборной.
Но, а после того как Тедеско обошёлся со Спартаком следить за ним особо удовольствия нету, тем более желать ему удачи.
Радоваться отстранения клуба, который к нему хорошо относился это низко, к таким только презрение.