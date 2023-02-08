Тедеско мечтает выиграть Евро, как Манчини. Бывший тренер «Спартака» устроился в ад

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сегодня, 14:21

«Красные дьяволы» — опасная команда для любого наставника.

Бывшие тренеры РПЛ часто в сборных

Датчане слишком умные, чтобы доверить сборную Лаудрупу. Зато Якин – наставник Швейцарии. Хиддинк и Адвокат работали со сборными. Луческу недавно тренировал Турцию. Манчини — чемпион Европы с национальной командой Италии. И если до первого матча турнира вы ставили на «Скуадру», то поздравляем – были в тотальном меньшинстве. Когда португальцы искали тренера, то упоминали Виторию и Виллаш-Боаша.

Остановились на убийце надежд Бельгии – Роберто Мартинесе. Опасный выбор, но скандал с боссом Федерации футбола Франции Ле Грэ напоминает, что даже если национальная команда колоссально сильная и успешная, за кулисами может стоять мелкий и бездарный чиновник. Не сомневаемся в хорошей организации самой системы, французы позволяют детям африканцев выигрывать европейцам спортивные трофеи.

Но кто такой Ле Грэ? Старик, пристававший к коллегам. Непотребное поведение почему-то прощали, а выгоняют деда, получавшего зарплату с налогов французов, лишь после оскорбления в адрес Зидана. Выдав Дешаму длительный контракт, Ле Грэ заявил, что не ответил бы на звонок Зинедина. Если думаете, что бельгийской федерацией руководят люди, которые намного умнее старика из Парижа, то разочаруем.

Королевская бельгийская федерация футбола умудрилась накануне Евро-2020 лишиться права принять турнир в Брюсселе. Банально не получили разрешение построить стадион. Нынешний президент Линар был секретарем организации и выдал Вильмотсу контракт с компенсацией в один миллион евро. Именно деньги помешали вовремя выгнать бездарного тренера, который убил четыре года карьеры Азара и Де Брюйне.

А теперь, выбирая между случайным набором наставников – Виллаш-Боаш, Ренар, Пирло, Бенитес, Пюэль, Почеттино и Лёв, неожиданно пригласили Тедеско, которому всего тридцать семь лет. Почему бывшие тренеры РПЛ часто в сборных? Недостаточно крутые тренеры для фаворитов ЛЧ . Даже Эмери, хотя выиграл еврокубки, чаще шалил в Лиге Европы. А вот в сборных во многих из РПЛ верили не раз.

Досталась слабейшая версия Бельгии

Вильмотс издевался над молодой командой, мечтавшей стать первой в мире. Роберто Мартинес при поддержке Анри проигрывал с коллективом, который держался на вершине рейтинга ФИФА . Тедеско попадает в команду, из которой уходят игроки – не только Компани, который сам теперь тренер, а и капитан Азар. Постарели защитники, их пока некем полноценно заменить.

Игроки друг друга не любят. Де Брюйне обозвал коллег пенсионерами. В Бельгии говорят о «молодой команде», но Доку, де Кетеларе, Онана и Опенда не лидеры сборной. В составе были Мертенс, Вертонген, Витсель, Алдервейрелд, Де Брюйне, Куртуа и Менье – все старше тридцати лет. Лукаку на пороге этой психологической отметки перехода к ветеранам.

Тедеско любит схему «3-5-2», но нет Йошки Гвардиола в заявке, чтобы переходить с тройки на дуэт. Опорная зона не очень. Витсель постарел, Дендонкер не вырос, а Онана пока помогает «Эвертону», а не «Реалу». Сборная Бельгии перед Евро-2024 точно не команда мечты для главного тренера. Ожидания завяли. Но амбициозный Тедеско точно хочет в финал в Берлине.

Чем Бельгия слабее Италии, которая не прошла Швейцарию в группе и Северную Македонию в стыках ЧМ ? Кроме проблем с характером, ничем не слабее. Вспомните промахи Лукаку. Они не слабее Хорватии и Марокко. В плей-офф могли поставить на борьбу, через серии пенальти зайти в полуфинал. Бельгия часто была в шаге от большого успеха, не только на ЧМ -2018.

Потенциала достаточно для сражения

Парадокс ситуации в том, что Доменико – единственный перспективный тренер Бельгии в 21 веке. Осталось это доказать, ведь эмоции помогали в «Спартаке» и мешали в «Лейпциге». Боссы нагло слили Тедеско ради своего человека, хотя тренерскую работу итальянский немец выполнял неплохо. В этом и беда молодого тренера. Он всегда смотрится неплохо.

А сколько всего выиграл? У Манчини был опыт побед в Серии А и АПЛ , невзирая на репутацию человека-манекена. Тедеско невероятно талантливый, в тренерской академии его оценки были выше, чем у Нагельсманна. Но пока руководствуется эмоциями. Пошел в сборную Бельгии, хотя понимал, насколько это опасно. Тренеры сборных не работают круглосуточно.

Тедеско достаточно потерять тонус или неправильно выбрать дистанцию с подопечными – ветераны Бельгии его поднимут на вилы, как полагается в аду с дьяволами. Де Брюйне привык к Гвардиоле, Куртуа – к Анчелотти и Зидану. Планка высоко. Молодому немцу придется доказать титулованным игрокам, что достоин высокой чести, а не случайный и временный попутчик.

В чём минус оригинального назначения? Получается, более статусные кандидаты не верят в команду Лукаку. Да и бельгийские футбольные чиновники понятия не имеют, что делают. Зато могут попасть пальцем в небо, как попала Зарема, когда пригласила Тедеско в «Спартак». Отборочная группа у бельгийцев неплохая – эстонцы, азербайджанцы, австрийцы и шведы.

Тедеско будет на Евро-2024, а дальше все зависит от подготовки и настроя, как у Италии. Или как у Аргентины, где парни из «Брайтона» и «Астон Виллы». Понятно, что у Доменико нет Месси с Ди Марией, но если учтет опыт Скалони и свяжет поколения Де Брюйне и де Кетеларе, то финал с «Лейпцигом» не станет его последним на «Олимпийском стадионе» в Берлине.