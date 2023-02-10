«Химки» заключили соглашение с сербским защитником

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе защитника солигорского «Шахтёра» .

«Красно-чёрные» и солигорский «Шахтёр» достигли соглашения о переходе 29-летнего левого защитника. В составе белорусского клуба Никола провёл 121 встречу, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.

Футбольный клуб «Химки» приветствует Антича и желает успешной игры за красно-чёрных. Контракт рассчитан на 1,5 года.