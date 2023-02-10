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«Химки» заключили соглашение с сербским защитником

сегодня, 16:25

Пресс-служба «Химок» объявила о переходе защитника солигорского «Шахтёра» Николы Антича.

«Красно-чёрные» и солигорский «Шахтёр» достигли соглашения о переходе 29-летнего левого защитника. В составе белорусского клуба Никола провёл 121 встречу, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач.

Футбольный клуб «Химки» приветствует Антича и желает успешной игры за красно-чёрных. Контракт рассчитан на 1,5 года.

«Химки» заключили соглашение с сербским защитником

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
сегодня в 17:29
Никола! Успехв в нвом клубе!!!
sova147
sova147
сегодня в 17:22
Теперь Никола будет помогать Химкам
Malhira
Malhira ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 16:52
Спасибо за отклик!
Оказалось все довольно просто, нужно было просто нажать "другие" - что я и делал. А потом пальцем провести вниз по ставкам (с гаджета) - чего я не делал. И все ставки открываются.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Malhira (раскрыть)
сегодня в 16:41
Иногда бывает так что дополнительных ставок нет или мало.
Гость
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