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«Пари НН» объявил о переходе Дениса Глушакова

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:26
Ден точно не будет лишним
Ironigor
Ironigor
сегодня в 15:20
Париж Франция - Транзит НН !)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 15:15, ред.
Глушаков на полгода старше тренера Пари НН....

Одногодки.....походу знакомы ещё со времён молодёжки ЦСКА....
Сработаются...

Удачи обоим !!!!
Elliada
Elliada
сегодня в 15:15
Посмотрим, что получится
shlomo
shlomo
сегодня в 15:09
Удачи Денису!... думаю что хоть немного, но пользы принесет (на плохой конец всех в бане попарит...:)
Гость
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