«Пари НН» объявил о переходе Дениса Глушакова

Пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе полузащитника Дениса Глушакова.
Контракт с игроком подписан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на один год.
Пресс-служба «Пари НН» объявила о переходе полузащитника Дениса Глушакова.
Контракт с игроком подписан до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на один год.
Одногодки.....походу знакомы ещё со времён молодёжки ЦСКА....
Сработаются...
Удачи обоим !!!!
Одногодки.....походу знакомы ещё со времён молодёжки ЦСКА....
Сработаются...
Удачи обоим !!!!