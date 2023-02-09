«Спартак» без опорника, а «Локомотив» с Дзюбой. Клубы РПЛ убирают зимой слабые звенья

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сегодня, 18:30

Не у всех получается.

«Зенит» — центрфорвард

Будет забавно, если Дзюба весной забьет в РПЛ больше мячей, чем Сергеев и Кассьерра вместе взятые. Но даже если нет, колумбиец и россиянин из состава Семака – слабые звенья «Зенита». Загадочно смотрится оборона с Ренаном, которого «Реал» готов забрать за огромные деньги, но пример суда «Краснодара» против Ботхейма показывает, что легионеры могут уйти, им за этого ничего не сделают. Могут заставить клубы РПЛ платить игрокам компенсации. Так что Семак не должен обольщаться. Если разбегутся легионеры, то «Зениту» крышка. Но пока именно Кассьерра и Сергеев – слабые звенья. Ниже классом, чем основные хавбеки и вингеры.

«Спартак» — диспетчер

Абаскаль не копируют «4-3-3» «Барселоны», которой восторгается, ведь ему нужен и Бускетс, и «десятка». Возились с Умяровым и Игнатовым. Михаил уступит Мозесу, когда тот вернется после травмы. Наиля из старта уберет Мартинс, будет в паре с Зобниным. Но ни хавбек из Люксембурга, ни возрастной нигериец не отправляют во времена Алекса или Фернандо. Абаскалю нужны дирижеры атак в центре. И их новый спортивный директор не привез. Занимался другой задачей, менял хавбеков в защите – Денисова и Литвинова, на профильных игроков обороны. Теперь увидим Руслана в опорной зоне?

«Ростов» — Роман Еременко

Здесь проще обозначить именем и фамилией. К Глебову и Уткину нет вопросов, среди героев первой части сезона. Но Карпин тасовал не только третьего в атаке – напарника Полоза и Комличенко, а и менял хавбеков в треугольнике, который чаще развернут двумя игроками в атаку. Глебова видели в гибридной тройке защитников. У «Ростова» современные люди в тренерском штабе, смотрят мировой футбол и одалживают идеи. Но на таком уровне исполнительское мастерство важно, когда середняк догоняет богачей. «Ростову» нужен Еременко 2.0, но сложно найти такого без денег.

«Динамо» — опытный центрбек

Сазонова и Фернандеса хвалят чаще, чем Маричала. Но вся тройка – молодые защитники. Взрослых в команде в важнейшей зоне нет. И Шунин в 36 лет скорее как Льорис, чем как Доннарумма. В том смысле, что для Антона выступление на старом высоком уровне уже удача. Невиданный прогресс голкипера не перекроет проблемы в защите, если грузин и парагваец не справятся. Фиксируем работу над ошибками, а одновременно видим команду, где новому опорнику двадцать один год. Кутицкий – цепкий футболист, но центральная ось у «Динамо» ненадежная. Норманн пока не заиграл. Смолов зависим от физического состояния, а оно часто менялось. Фомин и Захарян могут увлечься атакой. Йоканович верит в молодежь в защите, и это его самая опасная ставка.

ЦСКА – опорный полузащитник

Здесь риск связан с разницей между ожиданиями и реальностью. «Армейцы» тратили деньги на футболистов, чтобы вернуться на вершину. Увидели хороший старт, который сменился серией плохих матчей. Федотов не выиграл в пяти из шести последних туров, обыграл только «Локомотив». Претензии к ЦСКА накапливались не одну неделю. Нужен был опорник, но уже набрали людей, которые могут занять место в центре, есть Мухин, Обляков, Зделар, Мендес и Зайнутдинов. Новый Вернблум необходим структурно, а игрока такого класса заманить в РПЛ стало практически нереально.

«Ахмат» — стабильный голкипер

Команда в группе лидеров, как и «Ростов». Тоже «перебрали» очков, если оценивать по дополнительной статистике. Чтобы удержаться высоко, нужно знать свои минусы. Нередко проблемы были именно с вратарями после Диканя и Годзюра. Шелия умеет поймать кураж. Тогда «Ахмат» огорчит и «Спартак», и «Зенит». Но порой Георгий «плывет». И если параллельно нет лидера защиты, коим был на лучшем отрезке в карьере Семенов, то начинаются проблемы. Латерали любят атаковать, как и хавбеки, пустых зон хватало. Основной голкипер отбивает лишь 66 % ударов. Для сравнения, Сафонов берет 78 % выстрелов в «Краснодаре», хотя по его воротам бьют в полтора раза чаще.

«Краснодар» — лидер обороны

Сафонова не предлагать, ведь он спасатель – работает с последствиями. Сам Матвей иногда ломается под градом ударов, допускал ошибки. Но чаще виноваты защитники. Нет у них больше Гранквиста. Когда швед играл за клуб Галицкого, то класс напарников в других линиях был выше. Хронические проблемы в защите мешали реже. Сейчас бардак в обороне уровня клуба второго дивизиона. Рамирес не прибавлял, иначе ушел бы в топ-5, как Кабелла. Петров пережил травмы, лидера защиты с фланга тоже не нашлось. Кайо и его напарники в центре часто делали фанатам «быков» больно. Даже странно, что новый тренер не запросил трансфер защитника.

«Локомотив» — центрфорвард

Пригодится новый Чорлука, но главная еда – низкая реализация. Один из пяти ударов в створ конвертировали в гол, хотя бывали времена, когда речь шла о реализации каждого третьего удара. Стало хуже, команда в зоне стыковых матчей. Развал конкурентов поможет избежать прямого вылета, но без лидера на острие со свежими победными голами Галактионов может собрать поражения не только в кубковом турнире против «Спартака». Дзюба стал неожиданным новичком, ведь неделю назад Артема боялись подписывать аутсайдеры. Но москвичи привыкли разбрасываться деньгами. Говорят, обещали нападающему 5 миллионов рублей в месяце без бонусов, а не 2.5, как сообщали ранее. За эти деньги хотят получить голы, ведь Игнатьев и Изидор в центре атаки радовали лишь эпизодами.