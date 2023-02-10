Определена тройка претендентов на приз лучшему игроку 2022 года

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вчера, 20:16

Стали известны имена претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года The Best по версии ФИФА .

Таковыми стали , (оба — ПСЖ ) и («Реал»). Имя обладателя титула станет известно 27 февраля, церемония состоится в Париже.