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Определена тройка претендентов на приз лучшему игроку 2022 года

вчера, 20:16

Стали известны имена претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года The Best по версии ФИФА.

Таковыми стали Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — ПСЖ) и Карим Бензема («Реал»). Имя обладателя титула станет известно 27 февраля, церемония состоится в Париже.

Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:19, ред.
Награду вручает ФИФА ?
Значит последнее слово будет за Инфантино. Если этого деда отличает не только возраст, но и мудрость, то на его месте следовало бы отдать приз Мбаппе..., и вот почему.

Бензема, получив ЗМ, уже прыгнул выше собственных яиц, доказав, что старый конь и борозды не портит и, если нужда заставит, может глубоко капнуть...
Карим выдал замечательный - финальный аккорд в собственной карьере, который по достоинству УЖЕ оценил весь футбольный мир.

Месси и так собрал в своей футбольной жизни всё мыслимое и немыслимое, взяв кубок мира. Эта же награда будет лишь очередным признанием его гения, в чём сам Месси уже давно как не нуждается.

А вот Килиан... Килиану надо развиваться и многое ещё чего доказывать. Он - будущее. Но пока неокрепшее, хрупкое будущее, которое надо поддерживать и взращать посредством наград, которые не столько придают статусности, сколько отмечают его безмерный талант и стимулируют к достижению новых высот. Кроме того, ЧМ француз провёл блестяще - он единственный из сборной, кто тащил её на мундиале от звонка до звонка, в силу своих больших способностей и великолепной игры. Этого, по итогам года, ФИФА просто не имеет право не отметить...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:48, ред.




А мне ???
Royal Rumble
Royal Rumble
сегодня в 01:13
Стапе !!!! 2022 уже прошел ! В чем вопрос? Бензема Шарик уже получил ! в чем фишка ???????????????????? Может на 23 год?
протон
протон
сегодня в 00:30
Выиграет Месси, все-таки в год Мундиаля он само высоко котируется, но буду рад, если все-таки выиграет Бензема этот индивидуальный трофей. Хотя Золотой мяч выиграл и это уже радует, провел блестящий прошлый сезон.
1.Месси - ЧМ из самого значимого + игрок турнира
2. Бензема - ЛЧ из самого значимого + играл турнира, если не ошибаюсь
3. Мбаппе - финал ЧМ из самого значимого турнира
Икарус
Икарус
сегодня в 00:28
Лео дадут за счет большего пиара
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
вчера в 22:54
Смотрю здесь много мнений, и каждый прав по-своему. Однозначно Мбаппе должен быть 3-им. А вот Месси и Бензима - здесь очень спорно: второй тащил в ЛЧ, заслуженно получил ЗМ; первый же тащил на ЧМ (но не забываем, что Карим не играл на ЧМ). Если брать сезон, то более ровно на высочайшем уровне провел Бензима, но Лео просто сумасшедшую концовку выдал - и как тут сделать правильный выбор? На мой взгляд, заслужили оба, поэтому не буду выделять кого-то - эксперты сделают свой выбор, и с любым мнением я соглашусь.
НЕЭГО И СТ
НЕЭГО И СТ
вчера в 22:42
Кто-то должен получить... Я даже знаю кто... И он действительно лучший...
амурец
амурец
вчера в 22:40
А Месси то каким боком? Наверное за липовые пенальти
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:35
Да пусть Месси дают,ему и мяч золотой дадут в ноябре 2023 года
Но за прошлый сезон Карим заслужил не меньше,вспомни кто выиграл в очном противостоянии в лч Карим-Лео?
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:32
Месси начал играть не с ноября, а с начала сезона. И его статистика это подтверждает. За 34 игры за ПСЖ и сборную у него 27 голов и 18 голевых. И да, согласен, что получит Месси. Его уже прокатили с данной наградой в прошлом году, когда дали поляку за один выигранный чемпионат, по-моему в десятый раз подряд.
АТГ
АТГ ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 22:28
А ты ждал аннасранца? 🤣
eleven LC
eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:15
Ну ведь он до чм и играть не начинал,для своего обычного уровня!
Говорю же,получит Лео Месси но заслужил Карим,за лч и ЛаЛигу где он стал лучшим бомбардиром и выиграл эти титулы!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:13
Килиан - ты Лучший!!!
Elliada
Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 22:13
Его не было в тридцатке в голосовании ЗМ. Это другая награда.
Василий Дугин
Василий Дугин ответ Ruslik1982 (раскрыть)
вчера в 21:55
    eleven LC
    eleven LC ответ Elliada (раскрыть)
    вчера в 21:54
    Так я и сказал что отдадут Месси,он безусловно провёл выдающийся чемпионат мира,но ведь награда даётся за весь год,не так ли?!
    А до ноября Месси и в тридцатке небыло!
    Бубнин
    Бубнин
    вчера в 21:54
    Месси обыграл Мбаппе, а если бы в финале чемпионата сразился с Бензема, то француз даже до серии пенальти матч вряд ли довел бы. Лионель доказал, что он сильнейший!
    eleven LC
    eleven LC ответ Ruslik1982 (раскрыть)
    вчера в 21:51
    Карим вынес вперед ногами топ 4 АПЛ в лиге чемпионов, став лучшим бомбардиром
    Только Карим!
    Elliada
    Elliada ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:50
    Бензема получил бы награду только если поучаствовал бы на ЧМ. Даже если всё так осталось (Аргентина чемпион, а Франция финалист), то ему бы дали.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ eleven LC (раскрыть)
    вчера в 21:48
    и чем он лучше того же Левандовски? там что, выбирают лучшего игрока Ла Лиги?
    Elliada
    Elliada
    вчера в 21:47
    Однозначно, Месси. Если в прошлом году награду дали Левандовскому за один только выигранный чемпионат, то в этом у Месси конкурентов просто нет. ЧМ, Финаллисима, Чемпионат Франции, Суперкубок Франции.

    У Мбаппе в активе только выигранный чемпионат. Бензема был хорош только в первой половине года. К тому же, он уже получил свою награду - ЗМ.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 21:46
    Должен получить приз Карим но отдадут Месси!
    Месси до ноября играть даже не начинал,а Карим стал лучшим бомбардиром лч и Ла Лиги!
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:39
    Жаль, что не включили игрока из Саудовской Аравии.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 21:36
    Заслуженная тройка! Но победителем должен быть Месси, он был лучшим игроком ЧМ, и был лидером команды, которая выиграла кубок мира во многом благодаря гению.
    dok66
    dok66
    вчера в 21:31
    Все трое достойны , но один все таки лучший . Посмотрим кого назначат . Жаль , что повлиять на все это мы не можем .
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 21:29
    Опять гном среди претендентов...
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ Василий Дугин (раскрыть)
    вчера в 21:26, ред.
    а ты бы забил пенальти в 35 лет, в финале Чемпионата мира, когда это твой последний финал и мечта все твоей жизни? и когда твой не забитый пенальти может поставить крест на всем, что ты до этого делал 20 лет?
    4sf89cgm2z2a
    4sf89cgm2z2a ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    вчера в 21:26
    У них выбор как всегда один... Увы!
    Василий Дугин
    Василий Дугин ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    вчера в 21:21
    Лучший пенальтист декабря. Так вернее.
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
    вчера в 21:20, ред.
    чем он лучше? да, он бесспорно сильнее чем Месси в силу возраста и физических кондиций. Но разве лучший игрок только физика? Мбаппе в одиночку тащил французов и не смог, а Месси и сам тащил и команда за ним шла. В 99 случаях из 100 в таком финале, когда ты ведешь, а соперник постоянно отыгрывается, к концу ты просто сломаешься. А Месси вышел первым и забил пенальти после матча, забил мяч в допвремя - он был просто символом для всех игроков Аргентины, во многом благодаря ему каждый следующий игрок забил свое пенальти и выиграл Чемпионат мира. В 2022 году Месси показал многим, что главное не сдаваться, идти к своей цели, что ты можешь стать лучшим игроком в истории футбола, когда многие уже перестали в это верить.
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