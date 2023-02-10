Определена тройка претендентов на приз лучшему игроку 2022 года

Стали известны имена претендентов на приз лучшему футболисту 2022 года The Best по версии ФИФА.
Таковыми стали Килиан Мбаппе, Лионель Месси (оба — ПСЖ) и Карим Бензема («Реал»). Имя обладателя титула станет известно 27 февраля, церемония состоится в Париже.
Ранее были объявлены претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА.
1.Месси - ЧМ из самого значимого + игрок турнира
2. Бензема - ЛЧ из самого значимого + играл турнира, если не ошибаюсь
3. Мбаппе - финал ЧМ из самого значимого турнира
1.Месси - ЧМ из самого значимого + игрок турнира
2. Бензема - ЛЧ из самого значимого + играл турнира, если не ошибаюсь
3. Мбаппе - финал ЧМ из самого значимого турнира