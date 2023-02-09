Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

сегодня, 19:34

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2022 года.

На награду номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Карло Анчелотти («Реал»).

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года. За лучшего наставника отдавали свои голоса тренеры и капитаны сборных, а также журналисты и болельщики. В 2021 году эту награду выиграл Томас Тухель.

Объявлены претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Неймар в шестой раз получил «Золотую самбу»
06 февраля
IFFHS назвала лучшего футболиста 2022 года в Европе
06 февраля Фото
IFFHS назвала лучшего футболиста Южной Америки 2022 года
06 февраля
«Сочи» выиграл челленджи Зимнего кубка РПЛ
05 февраля
ОфициальноРоналду получил награду «За большие спортивные достижения»
03 февраля Фото
Рэшфорд повторил достижение Роналду и Руни
03 февраля
Сортировать
Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 21:18, ред.
Вряд ли. ФИФА лижет Месси задницу при малейшем поводе, а тут победа на ЧМ, так что награду отдадут Скалони независимо от успехов Анчелотти.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:38
Сейчас если Старый лис Папа Карло выиграет ещё и Клубный Чемпионат мира 🏆, то досвидули остальные претенденты ! )
Gahi
Gahi
сегодня в 20:28
В этой тройке победителем выйдет тренер сборной Аргентины Лионель Скалони. Одно его имя уже как магнит 🧲 будет притягивать голоса избирателей этой номинации, но а Кубок чемпионата мира 🌍 поставит окончательную точку в этом конкурсе. Удачи
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 20:18
Скалони
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 20:10
А как же тренер сборной Марокко🇲🇦?
DXTK
DXTK
сегодня в 19:58, ред.
Лучший наверно сегодня Скалони, но награду отдадут Анчелотти.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 19:51, ред.
Ну, тут вообще не должно быть сомнений: Скалони.
Пеп взял чемпионат, папа Карло - ЛЧ, а Лионель - ЧМ. Престиж кубков по возрастанию, поэтому и места должны быть у них соответствующие: 3 место, 2 и 1.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:46, ред.
Не понимаю....зачем сравнивать тренеров сборных и клубных? Это на мой взгляд неправильно, у одних есть целый год для того, чтобы показать себя как крутого коуча, у других 1,5 месяца....

Но уж если поставлен вопрос именно так, то Скалони более достоин и даже наверное не обсуждается. Появился в кризис молодой и без опытный, все его топили, а он создал штаб вокруг себя, собрал бойцов, которые уступают 2му составу Бразилии и Франции, не считая нескольких игроков. И вырвал 3 кубка за 1,5-2 года против действующих евро чемпионов, чемпионов мира и чемпионов южной Америки. Лысый ничего супер не показал, Анчелотти - ну извините, этот "перфоманс" легче выиграть ЛЧ, где в команде есть такие игроки, как: Бензема, Модрич, Кроос, Каземиро, Куртуа, Алаба, Винисиус:).. Попробуй выиграть ЧМ с одним Месси и игроками из Брайтона, Севильи, Бенфики, Астон Виллы....:)))
shlomo2
shlomo2
сегодня в 19:38
Думаю, что Скалони более чем достоин
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 