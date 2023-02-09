Объявлены претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

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сегодня, 19:34

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2022 года.

На награду номинированы: («Манчестер Сити»), (сборная Аргентины) и («Реал»).

Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года. За лучшего наставника отдавали свои голоса тренеры и капитаны сборных, а также журналисты и болельщики. В 2021 году эту награду выиграл Томас Тухель.