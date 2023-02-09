Объявлены претенденты на звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Пресс-служба ФИФА объявила претендентов на звание лучшего тренера по итогам 2022 года.
На награду номинированы: Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Карло Анчелотти («Реал»).
Победитель будет объявлен на церемонии в Париже 27 февраля 2023 года. За лучшего наставника отдавали свои голоса тренеры и капитаны сборных, а также журналисты и болельщики. В 2021 году эту награду выиграл Томас Тухель.
Но уж если поставлен вопрос именно так, то Скалони более достоин и даже наверное не обсуждается. Появился в кризис молодой и без опытный, все его топили, а он создал штаб вокруг себя, собрал бойцов, которые уступают 2му составу Бразилии и Франции, не считая нескольких игроков. И вырвал 3 кубка за 1,5-2 года против действующих евро чемпионов, чемпионов мира и чемпионов южной Америки. Лысый ничего супер не показал, Анчелотти - ну извините, этот "перфоманс" легче выиграть ЛЧ, где в команде есть такие игроки, как: Бензема, Модрич, Кроос, Каземиро, Куртуа, Алаба, Винисиус:).. Попробуй выиграть ЧМ с одним Месси и игроками из Брайтона, Севильи, Бенфики, Астон Виллы....:)))
Но уж если поставлен вопрос именно так, то Скалони более достоин и даже наверное не обсуждается. Появился в кризис молодой и без опытный, все его топили, а он создал штаб вокруг себя, собрал бойцов, которые уступают 2му составу Бразилии и Франции, не считая нескольких игроков. И вырвал 3 кубка за 1,5-2 года против действующих евро чемпионов, чемпионов мира и чемпионов южной Америки. Лысый ничего супер не показал, Анчелотти - ну извините, этот "перфоманс" легче выиграть ЛЧ, где в команде есть такие игроки, как: Бензема, Модрич, Кроос, Каземиро, Куртуа, Алаба, Винисиус:).. Попробуй выиграть ЧМ с одним Месси и игроками из Брайтона, Севильи, Бенфики, Астон Виллы....:)))