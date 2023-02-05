Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призы

«Сочи» выиграл челленджи Зимнего кубка РПЛ

вчера, 22:46

«Сочи» стал победителем челленджей Зимнего кубка РПЛ.

Испытания прошли в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач» и «Полоса препятствий». Приз в размере 3 млн рублей выиграли Денис Адамов, Захар Фёдоров и Жоаозиньо.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРоналду получил награду «За большие спортивные достижения»
03 февраля Фото
Рэшфорд повторил достижение Роналду и Руни
03 февраля
ОфициальноАртета в третий раз в сезоне признан лучшим тренером месяца в АПЛ
03 февраля Фото
ОфициальноАПЛ назвала лучшего игрока в январе
03 февраля
ОфициальноНазван лучший тренер января в Серии А
03 февраля
Вратарь «Ньюкасла» получит медаль Кубка Лиги, если клуб проиграет МЮ
02 февраля
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:09
Челленджер это кого, то куда то на долго запускают...
Futurista
Futurista
вчера в 23:34, ред.
Челлендж- шмелендж...кипер-шмипер...батл-шматл...с русскими словами совсем беда)...
Челленж - испытание...
Кипер - вратарь..
Батл - битва...

протон
протон
вчера в 23:13
Один из примеров самоокупаемости спортивного клуба от Бориса Ротенберга
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:01
Еще бы в картишки перекинулись, было бы самое то! Превратили футбол в посмешище. Газпром рулит Матч ТВ. Стыдоба!!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 