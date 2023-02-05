«Сочи» выиграл челленджи Зимнего кубка РПЛ

«Сочи» стал победителем челленджей Зимнего кубка РПЛ.
Испытания прошли в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач» и «Полоса препятствий». Приз в размере 3 млн рублей выиграли Денис Адамов, Захар Фёдоров и Жоаозиньо.
«Сочи» стал победителем челленджей Зимнего кубка РПЛ.
Испытания прошли в четырёх дисциплинах: «Ювелир», «Кипер-баттл», «Коробка передач» и «Полоса препятствий». Приз в размере 3 млн рублей выиграли Денис Адамов, Захар Фёдоров и Жоаозиньо.
Челленж - испытание...
Кипер - вратарь..
Батл - битва...
https://youtu.be/S_KR086sJkk
Челленж - испытание...
Кипер - вратарь..
Батл - битва...