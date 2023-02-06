IFFHS назвала Месси лучшим футболистом Южной Америки 2022 года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом Южной Америки 2022 года.
Месси в прошлом году выиграл чемпионат Франции в составе «Пари Сен-Жермен» и стал чемпионом мира со сборной Аргентины.
Также IFFHS составила сборную лучших южноамериканских игроков прошлого года.
Изначально я думал, что администрация удаляет из лучших. Решил провести расследования и увидел, как Байкал трудится. До этого момента никогда не позволял удалять лучшие. и сейчас не удаляю. Пусть хотя бы один скажет, если так. Но с Вами, Байкал, я не начинал. Я заметил одну последовательность с вашей стороны. Все вокруг не правы.
Так что давайте уважаемый закроем эту тему, это не красит ни Вас ни меня.
Изначально я думал, что администрация удаляет из лучших. Решил провести расследования и увидел, как Байкал трудится. До этого момента никогда не позволял удалять лучшие. и сейчас не удаляю. Пусть хотя бы один скажет, если так. Но с Вами, Байкал, я не начинал. Я заметил одну последовательность с вашей стороны. Все вокруг не правы.
Так что давайте уважаемый закроем эту тему, это не красит ни Вас ни меня.