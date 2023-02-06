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IFFHS назвала Месси лучшим футболистом Южной Америки 2022 года

сегодня, 19:59

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом Южной Америки 2022 года.

Месси в прошлом году выиграл чемпионат Франции в составе «Пари Сен-Жермен» и стал чемпионом мира со сборной Аргентины.

Также IFFHS составила сборную лучших южноамериканских игроков прошлого года.IFFHS назвала Месси лучшим футболистом Южной Америки 2022 года IFFHS назвала Месси лучшим футболистом Южной Америки 2022 года

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 20:17, ред.
На счет побед. Возможно, я вас не однократно побеждал. Вы ведь не признаетесь?
Изначально я думал, что администрация удаляет из лучших. Решил провести расследования и увидел, как Байкал трудится. До этого момента никогда не позволял удалять лучшие. и сейчас не удаляю. Пусть хотя бы один скажет, если так. Но с Вами, Байкал, я не начинал. Я заметил одну последовательность с вашей стороны. Все вокруг не правы.
Так что давайте уважаемый закроем эту тему, это не красит ни Вас ни меня.
протон
протон
сегодня в 20:15
Этим все сказано друг мой. Обида только с вашей стороны. Я вообще вас не трогаю . вы отвлекаете всех нас от радости футбола. Это с трех аккаунтов в течении трех месяцев. Как же вы на меня огорчены.
shlomo
shlomo
сегодня в 20:02
Думаю, что это даже не обсуждаемо... второго такого нет
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