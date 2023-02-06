IFFHS назвала Месси лучшим футболистом Южной Америки 2022 года

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сегодня, 19:59

Международная федерация футбольной истории и статистики ( IFFHS ) назвала нападающего ПСЖ лучшим футболистом Южной Америки 2022 года.

Месси в прошлом году выиграл чемпионат Франции в составе «Пари Сен-Жермен» и стал чемпионом мира со сборной Аргентины.