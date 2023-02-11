Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыКлубный чемпионат мира 2022

«Реал» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль»

вчера, 23:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)5 : 3Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-ХиляльМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Клубного чемпионата мира в Марокко (5:3).

Счёт на 13-й минуте открыл Винисиус Жуниор. Федерико Вальверде на 18-й забил второй гол мадридцев. Первый мяч саудовская команда забила на 26-й минуте, отличился Мусса Марега. Карим Бензема на 54-й увеличил отрыв «сливочных». Вальверде на 58-й оформил дубль. Лусиано Вьетто на 63-й сократил отставание «Аль-Хиляля» в счёте. Винисиус на 69-й сделал дубль. Вьетто также отметился дублем во встрече, забив последний мяч в игре на 79-й минуте.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Лацио» дома уступил «Аталанте»
Сегодня, 00:53
«Унион» сократил отставание от «Баварии» до 1 очка, обыграв «РБ Лейпциг»
Вчера, 22:28
«Лечче» дома отобрал очки у «Ромы»
Вчера, 21:59
«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче Зимнего кубка РПЛ
Вчера, 21:53
«Монако» обыграл ПСЖ. Головин открыл счёт на 4-й минуте
Вчера, 20:54
«Фламенго» обыграл «Аль-Ахли» и занял 3-е место на Клубном чемпионате мира
Вчера, 20:39
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:16
Накидали голов друг другу от души...
S.L.I.P.
S.L.I.P. ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 02:51
Кто что хочет, тот и видит :)

Реал победил, ни в одном турнире, кроме Суперкубка Испании шансов не потеряно, значит остаётся только болеть за или против
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Руслан Мерешков (раскрыть)
сегодня в 01:18
Реал Мадрид под руководством Анчелотти стал клубным чемпионом мира, претендует на золото Ла Лиги и является одним из фаворитов Лиги чемпионов. Вот ЭТО мы в настоящий момент наблюдаем... и ничего более.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 00:51
Оборонка не статусная. Ей расслабляться не положено даже в таких матчах.
А атака - может.
амурец
амурец
сегодня в 00:39
Реал с победой, в которой не было сомнений так как Реал лучше
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:33
Реал и его болельщиков с заслуженной победой! А вот "Аль-Хиляль" будь он чуть посмелее и пожёстче ( по фолам тоже победил Реал 10 -8) мог бы изрядно помотать нервы именитому клубу в финале. Но это так к слову - класс Реала конечно же несоизмеримо выше!
Руслан Мерешков
Руслан Мерешков
сегодня в 00:09, ред.
После успешного первого сезона , на следующий сезон , под руководством Анчелотти , Реал обычно скатывается . Что мы и наблюдаем в этом сезоне .
drug01
drug01
сегодня в 00:07
Великий клуб доказал своё превосходство, но счёт говорит что есть много ошибок
Capral
Capral
сегодня в 00:03
Искренне рад за Реал!!! Самый Великий Клуб в мире- с победой!!!
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:02, ред.
Очень весёлый финал получился,Аль Хиляль показал что неплохо умеет играть в футбол в нападении,забив 3 гола Реалу
Ну а Мадрид выиграл свой 29-й международный титул,тем самым оторвался всё дальше и дальше в стратосферу по этому показателю!
Самый титулованный клуб мира как никак!
Gahi
Gahi
сегодня в 00:02
Действительно финал Клубного чемпионата мира получился интересным и результативным голы были забиты на любой вкус, футбольным гурманам это просто на загляденье. Обе команды как "Реал Мадрид" так "Аль-Хиляль" Эр-Рияд были заряжены на атаку, чем так порадовали болельщиков голами. Счёт матча сам за себя говорит 5:3, думаю что Саудовской команде есть чем гордиться, а вот "Реалу" стоит задуматься над тем, что столько пропускать это непозволительная роскошь для действующего победителя Лиги Чемпионов УЕФА.🏆Удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 