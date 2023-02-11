«Реал» выиграл Клубный чемпионат мира, обыграв в финале «Аль-Хиляль»

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вчера, 23:58

«Реал» одержал победу над «Аль-Хилялем» в финальном матче Клубного чемпионата мира в Марокко (5:3).

Счёт на 13-й минуте открыл Винисиус Жуниор. Федерико Вальверде на 18-й забил второй гол мадридцев. Первый мяч саудовская команда забила на 26-й минуте, отличился Мусса Марега. Карим Бензема на 54-й увеличил отрыв «сливочных». Вальверде на 58-й оформил дубль. Лусиано Вьетто на 63-й сократил отставание «Аль-Хиляля» в счёте. Винисиус на 69-й сделал дубль. Вьетто также отметился дублем во встрече, забив последний мяч в игре на 79-й минуте.