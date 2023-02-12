Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыИталия. Серия А 2022/2023

«Ювентус» минимально обыграл «Фиорентину»

вчера, 21:59
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)1 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 22-го тура Серии А (1:0).

Единственный гол был забит Адриеном Рабьо на 34-й минуте.

«Ювентус» занимает 9-е место в чемпионате Италии с 29 очками, «Фиорентина» идёт 14-й с 24 баллами.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Новичок «Зенита» выиграл молодёжный чемпионат Южной Америки с Бразилией
Сегодня, 12:02 Фото
«Барселона» с минимальным счётом одолела в гостях «Вильярреал»
Сегодня, 00:57
«Наполи» крупно обыграл «Кремонезе». Кварацхелия забил в свой день рождения
Сегодня, 00:39
«Манчестер Сити» победил «Астон Виллу»
Вчера, 21:25
«Атлетико» в меньшинстве вырвал победу в матче с «Сельтой»
Вчера, 20:21
«Динамо» победило «Химки» в результативном матче
Вчера, 19:02
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 10:46
Хорошо, что в Серию В не выкинули.
112910415
112910415
сегодня в 05:10
пациент пока жив
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:42
Пока ещё класс Ювентуса сказывается, но это ненадолго.
Ironigor
Ironigor ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:52
Проблемы есть и были , я прекрасно понимаю. А игры как и в прошлом сезоне нет . Они за это деньги 💰 💰 💰 получают и не маленькие, а играют как будто им вообще не платят. О чём сегодня и говорил кто-то из руководства клуба про Кьезо. А Проблемы есть не только у Юве , надо играть пока тебе платят или уходи в другой клуб, где условия лучше. И много ли найдётся клубов сейчас в данных реалиях , кому они нужны ( игроки Юве) кто бы им платил больше ???
Ислам Нажуев
Ислам Нажуев
сегодня в 00:46
Игроки молодцы, ну а тренер со своей трусливой тактикой уже достал. Это Ювентус блин ...лучший клуб Италии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:11, ред.
Натужно ? Не то слово!
У пацанов контракты с клубом, а впереди беспросветность и неопределёнка. Я вообще поражаюсь самообладанию ребят из Турина.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:24
С ПОБЕДОЙ болельщиков Юве !
Но всё равно нет удовольствия от игры. Всё очень натужно.
протон
протон
вчера в 23:11
Кажется Ди Мария нашел клуб, где может играть "свободного художника" и у него не плохо получается. Юве продлевать обязательно! Даже в этом матче выглядел ярко и поздно, фееричный наброс на Рабье
Longless
Longless ответ Sigurd Ring (раскрыть)
вчера в 22:32
Она всегда так играла, просто почему-то в 2022-ом году стала проигрывать в каждом месяце. 2021-ом она почти всегда играла в финале КП. Я и с одного выходил в финал много раз и никуда не ушел))) ГоСпоДИН.
Elliada
Elliada
вчера в 22:21
Если бы у Юве не отобрали бы 15 очков, то они были бы на втором месте. А так только 10 место
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:15
Атлетико с Трудной победой.
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ Longless (раскрыть)
вчера в 22:12
Никуда ДАША Д не уходила. Просто ставила на высокие кэфы последнее время.
И если б Вы так играли одним аккаунтом, тоже бы надолго "ушли".
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:05
Очень важная победа для Юве!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 