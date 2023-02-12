«Ювентус» минимально обыграл «Фиорентину»

1676228399

вчера, 21:59

«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 22-го тура Серии А (1:0).

Единственный гол был забит Адриеном Рабьо на 34-й минуте.

«Ювентус» занимает 9-е место в чемпионате Италии с 29 очками, «Фиорентина» идёт 14-й с 24 баллами.