«Ювентус» минимально обыграл «Фиорентину»

«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 22-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол был забит Адриеном Рабьо на 34-й минуте.
«Ювентус» занимает 9-е место в чемпионате Италии с 29 очками, «Фиорентина» идёт 14-й с 24 баллами.
|Ювентус1 : 0Фиорентина
|Матч завершен
«Ювентус» одержал победу над «Фиорентиной» в матче 22-го тура Серии А (1:0).
Единственный гол был забит Адриеном Рабьо на 34-й минуте.
«Ювентус» занимает 9-е место в чемпионате Италии с 29 очками, «Фиорентина» идёт 14-й с 24 баллами.
У пацанов контракты с клубом, а впереди беспросветность и неопределёнка. Я вообще поражаюсь самообладанию ребят из Турина.
У пацанов контракты с клубом, а впереди беспросветность и неопределёнка. Я вообще поражаюсь самообладанию ребят из Турина.
Но всё равно нет удовольствия от игры. Всё очень натужно.
Но всё равно нет удовольствия от игры. Всё очень натужно.
И если б Вы так играли одним аккаунтом, тоже бы надолго "ушли".
И если б Вы так играли одним аккаунтом, тоже бы надолго "ушли".