«Наполи» крупно обыграл «Кремонезе». Кварацхелия забил в свой день рождения

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сегодня, 00:39

«Наполи» одержал победу над «Кремонезе» в матче 22-го тура Серии А (3:0).

Счёт на 22-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому 12 февраля исполнилось 22 года. Виктор Осимхен на 65-й забил 2-й гол неаполитанцев. Окончательные цифры на табло установил Эльхиф Элмас на 79-й.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 59 очками. «Кремонезе» занимает 20-е место, на счету коллектива 8 баллов.