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«Наполи» крупно обыграл «Кремонезе». Кварацхелия забил в свой день рождения

сегодня, 00:39
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)3 : 0Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)КремонезеМатч завершен

«Наполи» одержал победу над «Кремонезе» в матче 22-го тура Серии А (3:0).

Счёт на 22-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому 12 февраля исполнилось 22 года. Виктор Осимхен на 65-й забил 2-й гол неаполитанцев. Окончательные цифры на табло установил Эльхиф Элмас на 79-й.

«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 59 очками. «Кремонезе» занимает 20-е место, на счету коллектива 8 баллов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:08
А мне бЫчо нравится больше!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ravshan878 (раскрыть)
сегодня в 12:06
Дорогой, доброго тебе здоровья, только зря ты назвал Хвичу "бЫчо", он бичо, а скорее бичико даже. По нашему парнишка
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:28
Лучший мой подарочек-это Я!
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 11:05, ред.
Я же и говорю- нынешняя Серия А для начинающих. А все перечисленные тобою команды- давно уже не в топе и не в элите, жалкое подобие, некогда великих клубов. Наполи- лучший из худших. Но для легендарного ст.Торпедо и такое прокатит- он лучшего не видел...
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 10:20
Габари жубо бычо с Днюхой.😉.
Дай бог здоровья и удачи родной.😉.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:11, ред.
В серии А последние 5-6 команд на уровне нашей ФНЛ.. Общий уровень сильно упал. Даже прошлые гранды типа Юве, Милана, Интера, Лацио, Ромы показываюn убогий футбол.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 10:10
Хвичу с Днюхой, Наполи с победой!

«Кремонезе» не унывать!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:11
Сам себе сотворил подарок.Молодец,все у него идет отлично в Наполи.Так и держать!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 07:36
Подарок получился ему и команде ,в Неаполь вернётся чемпионство
Gahi
Gahi
сегодня в 06:59
Замечательный подарок на свой день рождения сделал Хвича Кварацхелия, соответственно и команда "Наполи" уверенно идёт к своему успеху в Серии А. Удачи
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:47
Ожидаемая победа Наполи! Осимхен и Хвича продолжают радовать неаполетанскую публику, а сам клуб уверенно прет на всех парах к завоеванию скудетто! Молодцы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:42
Первая команда всегда должна обыгрывать последнюю...
112910415
112910415
сегодня в 06:21
Хвича молодчина !
ABir
ABir
сегодня в 06:02, ред.
Похоже Наполи в этом сезоне своего первого места уже никому в Италии не отдаст
SSC Napoli
SSC Napoli
сегодня в 04:24
Сделал подарок сам себе на день рождения!
Молодец!
Ну и болельщиков Наполи порадовал!
valt134
valt134
сегодня в 02:41
Молодца! Честно говоря, не думал, что он серию А потянет. Руководство Локо сильно «лопухнулось».
протон
протон
сегодня в 02:12
И этот гол Хвичи стал победным! Присоединяюсь к поздравлениям!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:58
С днём рождения Хвича и конечно же с Победой !
63qzhv6vkbc5
63qzhv6vkbc5
сегодня в 01:55
Удалась днюха у Хвичи!
Capral
Capral
сегодня в 01:05
протон, о каком классном футболе ты говоришь? Ты в таблицу смотрел, видел на каком месте соперник Наполи? У них до сих пор ни одной победы в чемпионате, а разница мячей, вообще 15-40. За таким футболом любо-дорого смотреть? Посмотри на общий уровень Серии А. Хотя, я понимаю, тот, кто не видел настоящий итальянский футбол, и такой футбол с пивом потянет...
протон
протон
сегодня в 00:52
классный футбол от Наполи, за их игрой любо-дорого наблюдать. Вопреки всем этим тикитакам, показывают, что старая школа с быстрыми розыгрышами, стеночками и ТД и тп-ЖИВА!!!
Очень обидно за Рубин, по сути-это кидалово. Могли бы неплохой куш сорвать. Хотя останься он в Рубине, не факт, что перешёл бы в Европу, а не осел бы в условном Зените
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:45
Предсказуемо, сильно не напрягаясь дежурно победили.
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