«Наполи» крупно обыграл «Кремонезе». Кварацхелия забил в свой день рождения

«Наполи» одержал победу над «Кремонезе» в матче 22-го тура Серии А (3:0).
Счёт на 22-й минуте открыл Хвича Кварацхелия, которому 12 февраля исполнилось 22 года. Виктор Осимхен на 65-й забил 2-й гол неаполитанцев. Окончательные цифры на табло установил Эльхиф Элмас на 79-й.
«Наполи» лидирует в чемпионате Италии с 59 очками. «Кремонезе» занимает 20-е место, на счету коллектива 8 баллов.
Дай бог здоровья и удачи родной.😉.
Дай бог здоровья и удачи родной.😉.
«Кремонезе» не унывать!
«Кремонезе» не унывать!
Молодец!
Ну и болельщиков Наполи порадовал!
Молодец!
Ну и болельщиков Наполи порадовал!
Очень обидно за Рубин, по сути-это кидалово. Могли бы неплохой куш сорвать. Хотя останься он в Рубине, не факт, что перешёл бы в Европу, а не осел бы в условном Зените
Очень обидно за Рубин, по сути-это кидалово. Могли бы неплохой куш сорвать. Хотя останься он в Рубине, не факт, что перешёл бы в Европу, а не осел бы в условном Зените