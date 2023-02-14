Консорциум из Катара уверен в успехе касательно сделки по покупке МЮ

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вчера, 19:44

Консорциум из Катара близок к приобретению прав на «Манчестер Юнайтед».

Группа инвесторов, имеющая связи с королевской семьей Катара, готовит соответствующее предложение до пятницы, когда установлен «мягкий» дедлайн. Консорциум не входит в Qatar Sports Investments, владеющую «Пари Сен-Жермен», хотя ожидается, что с Нассером Аль-Хелаифи, президентом французского клуба, будут проведены консультации. Катарцы уверены, что их предложение превзойдет все предложения конкурирующих групп, включая британского бизнесмена и болельщика «Юнайтед» сэра Джима Рэтклиффа.

Катарцы пользуются поддержкой шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, эмира страны, который, как говорят, также является поклонником «Юнайтед». Эмир заинтересован в том, чтобы Катар воспользовался успехом первого в истории чемпионата мира по футболу на Ближнем Востоке в прошлом году и инвестировал в команду Премьер-Лиги. Первоначально предполагалось, что катарское предложение будет касаться небольшой доли, но теперь более вероятным выглядит предложение о полном поглощении.

Семья Глейзеров, владеющая «Юнайтед» с 2005 года, объявила в ноябре о своем желании продать весь клуб или хотя бы его часть. Raine Group, которая занимается рассмотрением потенциальных предложений, также ожидает предложения из Саудовской Аравии и США . У заинтересованных сторон есть время до 10 часов вечера в пятницу, чтобы представить предложение в виде одного параграфа, сопровождаемое подтверждением наличия средств, хотя любые более поздние предложения также будут приняты во внимание.

Глейзеры оценили «Юнайтед» в 6 миллиардов фунтов стерлингов. Американцы контролируют клуб с тех пор, как Малкольм Глейзер приобрел контрольный пакет акций в мае 2005 года.