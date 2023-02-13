«У нас собаке платили бы 3 миллиона евро». Боссы «Ювентуса» выбрасывали деньги на ветер

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сегодня, 17:33

Фраза принадлежит директору клуба.

Постараются переложить вину на других

Одиннадцать руководителей «Ювентуса» получили дисквалификации. Паратичи отстранили на 30 месяцев. На два года запретили заниматься футболом Аньелли и Арривабене. Недведа и Гаримберти наказали на 8 месяцев каждого. Совет директоров подал в отставку в конце ноября. Дальше прилетело худшее из наказаний – снятие 15 пунктов, хотя грозят забрать еще двадцать в результате другого вердикта.

Сливают записи телефонных разговоров бывших руководителей. Не интересует, если обсуждали что-то личное, но когда в центре внимания футбольные дела, то можно встретить важное для фанатов «Ювентуса». Например, бывший директор Керубини – его дисквалифицировали на 16 месяцев, жаловался боссу Аньелли на финансовые привычки коллег:

Наш худший игрок получает зарплату, как лучший футболист «Аталанты». Дуван Сапата зарабатывает 1.8 млн евро. Если бы мы подписали собаку, то дали бы ей зарплату в 3 миллиона евро.

Керубини критиковал бывшего финансового директора «Ювентуса» Стефано Бертолу. Видно, что был перебор генералов. У «Челси» тоже была кавалерия императрицы Грановской. Но Абрамович и Марина Владимировна сами принимали ключевые решения. Кто такой Бертола и его коллега Ре, чтобы стоять выше спортивного директора?

Легко доказать, что «Ювентус» неграмотно тратил деньги, заработанные игроками и фанатами. И это будет работа с открытыми источниками. Ошибки руководства вопиющие. Многочисленных начальников разогнали, но Аньелли скорее останется, чем Элканн запретит родственнику приближаться к «Ювентусу» на пушечный выстрел.

«Ювентус» подкосила зарплата Роналду

Одобрить трансфер за 117 млн евро с зарплатой игроку в 31 млн евро без бонусов могли только Аньелли и Элканн. При этом Керубини критиковал не данное решение, а трансфер Кьезы, хотя «Ювентус» найдет покупателя, который выдаст больше 42.5 млн евро за молодого чемпиона Европы. Рыночная стоимость трансфера Федерико оценивается минимум в 60 млн евро. Игрок мог приносить пользу годами, будь у «Ювентуса» умные руководители.

Трансфер Роналду финансово не оправдала бы даже победа в ЛЧ . Туринцы бывали в двух финалах, зарабатывали прекрасные деньги от УЕФА , но их главная сделка себя не оправдала. Зарплата Роналду была выше, чем все расходы на игроков четырех клубов Серии А. Оклад португальца был равен трети расходов «Милана», который готовился через два года стать чемпионом. Создали слишком большую разницу между зарплатами.

Кьезе платили 5 млн евро, Кьеллини – 3.5, а Буффону – 1.5 млн евро. Последнюю сумму прокуроры теперь проверят, ведь Керубини назвал минимальным оклад Демирала в размере 1.8 млн евро. А вот насчет зарплат в «Аталанте» бывший директор не врал Аньелли. Гомес, который поссорился с Гасперини и ушел, получал 2 млн евро, Иличичу, Муриэлю и Сапате платили по 1.8 млн. Миранчук получал полтора, Малиновский лишь 1 миллион.

Понятно, что Роналду должны платить много, оклад также за статус, не только за 29 мячей в Серии А в первом сезоне. Но «Реал», «Барселона» и отдельные клубы АПЛ могут позволить себе подобные исключения, а «Ювентус» экономил на ветеранах и уничтожал коллектив, ведь не все контракты были логичными.

Переплатили Де Лигту, Рэмзи и Сандро

Хакими зарабатывал в «Интере» 5 млн евро, а Сандро в «Ювентусе» целых 6. Столько платили Кулибали в «Наполи». У Иммобиле, хотя это форвард с «Золотой бутсой», зарплата была равна 4 млн евро. Лукаку получал в «Интере» 7.5. И это меньше, чем боссы «Ювентуса» с порога выдали де Лигту. Интересно, Райола подкупал когда-то финансовых директоров клубов? Эту тайну Мино забрал с собой на тот свет.

«Ювентус» откровенно разбрасывался деньгами. Мората, Бернардески и Артур получили по 5 млн евро каждый. За 15 млн евро «Интер» Маротты содержал Лукаку, Мартинеса, Бастони и Брозовича. Стоит ли напоминать, что Конте два года назад стал чемпионом Италии, а «Ювентус» финишировал на четвертом месте с Роналду, отпустив миланцев на тринадцать пунктов? В чемпионском сезоне Лаутаро получал 2.5 млн евро.

В «Ювентусе» это зарплата для Бентанкура, Кулусевски и МакКенни. Что их объединяет? Теперь представляют клубы АПЛ . Де Лигт в «Баварии». Дибала ушел бесплатно в «Рому», не отработал 7.3 млн евро в год. Но сильнее всего давили такие сделки, как с Рэмзи. Аарону отстегнули 7 млн евро, что повергло всех в шок. Как можно человеку с вечными травмами платить в два раза больше, чем Джорджо Кьеллини?

Принципиально перезапустить «Ювентус»

Покаяться не планируют, но хотя внутри клуба выводы должны сделать. Повезло еще, что трансферы не были такими безумными, как у «Барселоны» с Бартомеу. Но «Ювентус» заплатит 81.6 млн евро за Влаховича, которому непросто интегрироваться в Турине. Арендовали Морату за 20 млн евро, но не знали, как использовать таланты Ромеро, которого забрали у «Дженоа» за 31.5 млн евро. При этом «Аталанте» будущего чемпиона мира отдали всего за 17 млн евро.

А вот «Тоттенхэм» отдал за защитника пятьдесят миллионов (и ещё пять – бонусами). Интересно, догадались многочисленные директора «Ювентуса» прописать в контракте пункт о проценте от будущей продажи? Даже если на секунду представить, что все финансовые операции директоров «Ювентуса» последних лет кристально чистые перед законом, как оценивать аренду Паредеса с зарплатой в пять миллионов евро? Леандро не пришей собаке хвост в новой команде.

Это не Рабьо, который в новом сезоне отрабатывает деньги, пусть даже если его цель – поскорее уйти. Аньелли и бывшим подчиненным стоило при оценке причин финансового коллапса «Ювентуса», который привел к закачиванию денег извне и схемам с выплатами, начинать с себя. Люди, отдавшие Рэмзи 7 млн евро в год – в «Ювентусе» у Аарона было 14 травм, могли бы заплатить миллион евро хомячку как дублеру Щесного.