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Маск вновь думает о покупке «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 19:55

Основатель SpaceX Илон Маск следит за ситуацией вокруг возможной продажи прав на «Манчестер Юнайтед».

Ранее семья Глейзеров, владеющая МЮ, решила продать клуб. До этого Маск уже говорил о намерении купить «дьяволов», но после этого признался, что пошутил.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 20:56
Ох Этот мыслитель, но зная дели мэйл и зе сан куражатся не по-детски в мире жёлтой газеты, более авторитетные источники если бы объявили, то это было бы обычное давление на Катарцев, дедлайн 17 февраля(могу ошибаться) те не делают предложения ибо это аукцион, ждут до последнего и переедут!!!
протон
протон ответ Sigurd Ring (раскрыть)
сегодня в 20:34
В том то и дело, что это можно выявить. На то и наука. У меня есть артефакты, как я это выявил на счет клоновода. Физически по времени один человек не успеет. Ну зачем человеку в месяц 10 футболок? Возможно продает, возможно дарит, и без содействия ни как.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 20:34
А стоит ли верить словам Маска ????? Думаю что не стоит.... Не так давно он сказал, что проведет опрос в твитере, хотя ли читатели чтобы он ушел, если большинство скажет да - уйдет. В итоге большинство сказал да, а он красиво слился.... Потом, мне интересно, откуда у Маска столько денег, он на твитер еле наскреб еще не отбил затраты, а тут еще один из дорогостоящих клубов Европы.

Ну а так что, оЧЧень сомневаюсь, что это произойдёт. Но даже если произойдёт, ждать чего-то экстравагантного фанам МЮ не стоит. Маск не настолько поехавший на футболе и собственном величии миллиардер, вроде Боэли, и тратить миллиарды чисто по приколу не будет....
Sigurd Ring
Sigurd Ring ответ протон (раскрыть)
сегодня в 20:27
Нет, я всё-таки думаю, что это один человек. Не вижу я там различий в этой письмологии.
Да и не доказательство это.
Знаете, если почитать комментарии только с одного Вашего аккаунта, тоже найдутся различия в правописании, стилистике и всё такое прочее.
Но мы же не будем утверждать, что с Вашего аккаунта пишут разные люди, не правда ли?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:22
Тут не надо думать, надо или покупать или не покупать...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:18, ред.
Хочет Маск купить Манчестер,
только клуб,не город весь,
лучше взял бы он винчестер
и "состриг с инглезов шерсть".
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