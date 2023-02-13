Маск вновь думает о покупке «Манчестер Юнайтед»

Основатель SpaceX Илон Маск следит за ситуацией вокруг возможной продажи прав на «Манчестер Юнайтед».
Ранее семья Глейзеров, владеющая МЮ, решила продать клуб. До этого Маск уже говорил о намерении купить «дьяволов», но после этого признался, что пошутил.
Ну а так что, оЧЧень сомневаюсь, что это произойдёт. Но даже если произойдёт, ждать чего-то экстравагантного фанам МЮ не стоит. Маск не настолько поехавший на футболе и собственном величии миллиардер, вроде Боэли, и тратить миллиарды чисто по приколу не будет....
Ну а так что, оЧЧень сомневаюсь, что это произойдёт. Но даже если произойдёт, ждать чего-то экстравагантного фанам МЮ не стоит. Маск не настолько поехавший на футболе и собственном величии миллиардер, вроде Боэли, и тратить миллиарды чисто по приколу не будет....