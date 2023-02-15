«Рейнджерс» пропустил гол для соблюдения принципов фэйр-плей

12 февраля прошёл матч 1/8 финала Кубка Шотландии между клубами «Рейнджерс» и «Партик Тисл» (3:2).

В одном из эпизодов игрок хозяев получил повреждение, его партнёры выбили мяч в аут. Гости решили вернуть мяч «Рейнджерс», соблюдая принципы фэйр-плей, но полузащитник хозяев отобрал мяч и вскоре забил гол. После этого между футболистами началась потасовка. Главный тренер «Рейнджерс» вмешался в ситуацию, сказав своей команде, чтобы она пропустила мяч. В итоге «Партик Тисл» беспрепятственно сравнял счёт.

Бил позже прокомментировал:

Этот клуб построен на высоких стандартах, и мы хотим, чтобы в игре было всё самое лучшее. Я не думаю, что было бы честно так побеждать в футбольном матче. Сегодня я сделал много ошибок, но это не одна из них. Это было правильно для футбола и для поддержания стандартов этого футбольного клуба.