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«Рейнджерс» пропустил гол для соблюдения принципов фэйр-плей

вчера, 08:49
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)3 : 2Логотип футбольный клуб Партик Тисл (Глазго)Партик ТислМатч завершен

12 февраля прошёл матч 1/8 финала Кубка Шотландии между клубами «Рейнджерс» и «Партик Тисл» (3:2).

В одном из эпизодов игрок хозяев получил повреждение, его партнёры выбили мяч в аут. Гости решили вернуть мяч «Рейнджерс», соблюдая принципы фэйр-плей, но полузащитник хозяев Марик Тилльман отобрал мяч и вскоре забил гол. После этого между футболистами началась потасовка. Главный тренер «Рейнджерс» Майкл Бил вмешался в ситуацию, сказав своей команде, чтобы она пропустила мяч. В итоге «Партик Тисл» беспрепятственно сравнял счёт.

Бил позже прокомментировал:

Этот клуб построен на высоких стандартах, и мы хотим, чтобы в игре было всё самое лучшее. Я не думаю, что было бы честно так побеждать в футбольном матче. Сегодня я сделал много ошибок, но это не одна из них. Это было правильно для футбола и для поддержания стандартов этого футбольного клуба.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 12:09
Очевидно, отобрал мяч у своего игрока.
agent Smith
agent Smith
вчера в 11:37
Получается сначала нарушили фэир-плей, а потом сами же исправились.
lotsman
lotsman
вчера в 09:44
Долг платежом красен. Так бы все поступали.
112910415
112910415
вчера в 09:33
благородные порывы восхищают всегда
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:33
Люблю смотреть такие чмешные и редкие голы!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:59
Я не понял, если гости и так возвращали мяч хозяевам, у кого его отобрал игрок Рейнджерс?
qccr7da55j2p
qccr7da55j2p
вчера в 08:53
С учётом уровня конкуренции они и по два фэйр-плейных могут пропускать и всё равно выигрывать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:52
Пропускать беспрепятственно специально не по спортивному. Вполне можно наказать и 0-3.
Гость
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