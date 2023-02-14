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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Бекхэм отказался участвовать в переговорах о покупке «Манчестер Юнайтед»

вчера, 10:48

Бывший футболист сборной Англии и нынешний владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отказался от предложения различных претендентов на приобретение «Манчестер Юнайтед» принять участие в переговорах. Об этом сообщил The Telegraph.

По информации, заинтересованные стороны в пятницу предложили Бекхэму стать лицом их заявки на покупку клуба. Отказ англичанина стал неожиданностью для тех, кто хотел видеть экс-игрока в качестве участника торгов.

Отмечается также, что Катарское инвестиционное управление намерено вскоре представить конкретное предложение о полном поглощении МЮ.

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Все комментарии
dok66
dok66
вчера в 14:58
Предложили видимо только деньги , а не участие в качестве акционера проекта . Вот и отказался .
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 13:40
Правильно, зачем это ему?
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:27
Арабы и без него обойдутся.
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:21
А этлш уро
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:15
Следующим приобретением Катарского инвестиционного управления будет«Интер Майами» вместе с Дэвидом Бекхэм)
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:01
Напрягаться и работать себе в убыток не захотел, в МЛС гораздо проще.
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:59

Отказ Дэвида...
m9wa7ht7g24e
m9wa7ht7g24e
вчера в 10:55
Послал Бекхэм арабьё подальше и правильно сделал
Гость
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