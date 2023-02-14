Бекхэм отказался участвовать в переговорах о покупке «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 10:48

Бывший футболист сборной Англии и нынешний владелец «Интер Майами» отказался от предложения различных претендентов на приобретение «Манчестер Юнайтед» принять участие в переговорах. Об этом сообщил The Telegraph.

По информации, заинтересованные стороны в пятницу предложили Бекхэму стать лицом их заявки на покупку клуба. Отказ англичанина стал неожиданностью для тех, кто хотел видеть экс-игрока в качестве участника торгов.