Бекхэм отказался участвовать в переговорах о покупке «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист сборной Англии и нынешний владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отказался от предложения различных претендентов на приобретение «Манчестер Юнайтед» принять участие в переговорах. Об этом сообщил The Telegraph.
По информации, заинтересованные стороны в пятницу предложили Бекхэму стать лицом их заявки на покупку клуба. Отказ англичанина стал неожиданностью для тех, кто хотел видеть экс-игрока в качестве участника торгов.
Отмечается также, что Катарское инвестиционное управление намерено вскоре представить конкретное предложение о полном поглощении МЮ.
Отказ Дэвида...
Отказ Дэвида...