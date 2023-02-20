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Ди Мария высказался о своём возможном будущем

вчера, 22:05

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария высказался о своём профессиональном будущем.

У меня по этому поводу нет предпочтений. Мне здесь все нравится. В последнее время у клуба были некоторые трудности, и мы не обсуждали продление договора. Я не разговаривал ни с «Ювентусом», ни с какой-либо другой командой. Я стараюсь думать только об игре и доказывать свою ценность в каждом поединке, а потом посмотрим, что произойдет.

Я знаю о недавних слухах касательно клуба «Росарио Сентраль», я не в восторге от этого. Данная информация искажает реальность. Я сам решу, когда наступит подходящее время для моего возвращения. Я хочу принять участие на следующем Кубке Америки, поэтому для меня важно остаться в Европе, чтобы попасть в сборную, иначе Лионель Скалони не будет меня рассматривать.

Соглашение игрока с туринцами рассчитано до конца текущего сезона. Известно, что аргентинец может вернуться в Ла Лигу.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 08:13
один из достойнейших футболистов ...
Elliada
Elliada
вчера в 22:42
Ди Марии желательно остаться в Европе, как минимум на год, чтобы подготовиться к КА 2024. А после можно и за океан отправиться доигрывать. Травмы все чаще о себе напоминают.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:41
В Ювентусе сложная ситуация.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:32
Многое будет зависеть от того последуют ли дальнейшие санкции для самого Юве или нет.
Гость
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