Ди Мария высказался о своём возможном будущем

Полузащитник «Ювентуса» высказался о своём профессиональном будущем.

У меня по этому поводу нет предпочтений. Мне здесь все нравится. В последнее время у клуба были некоторые трудности, и мы не обсуждали продление договора. Я не разговаривал ни с «Ювентусом», ни с какой-либо другой командой. Я стараюсь думать только об игре и доказывать свою ценность в каждом поединке, а потом посмотрим, что произойдет.

Я знаю о недавних слухах касательно клуба «Росарио Сентраль», я не в восторге от этого. Данная информация искажает реальность. Я сам решу, когда наступит подходящее время для моего возвращения. Я хочу принять участие на следующем Кубке Америки, поэтому для меня важно остаться в Европе, чтобы попасть в сборную, иначе Лионель Скалони не будет меня рассматривать.