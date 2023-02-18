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Стали известны участники турнира в России, который пройдёт при помощи УЕФА

вчера, 23:35

По информации источника, в международном турнире развития УЕФА в Волгограде примут участие по одной мужской и женской команде 2007 года рождения из России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.

Ранее РФС объявил, что соревнование планируется провести в мае 2023 года. Организацией занимается профильный департамент РФС, часть денег выделит УЕФА. Это будет первый официальный международный турнир в России после введения санкций в феврале 2022 года.

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Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 12:26, ред.
Наивный оптимист тот, кто надеется и верит, что этот незначительный для УЕФА турнирчик на периферии футбольной жизни явится шагом к возвращению российских команд в официальный международный календарь.
Дали разрешение и ... сразу же забыли о турнире. В УЕФА есть дела поважнее.
Ironigor
Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:22
Ну ты ещё вспомни "Чёрный квадрат " Малевича , и начинай разгадывать мысли гения !?
А я тебе ответил ровно так , как ты и написал !
Думаю достаточно обсуждать эту тему, каждый остаётся при своих . Добра тебе Толя !✊️
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:05
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 10:49
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
      сегодня в 10:04, ред.
      Речь о конкретном турнире. Если он будет признан УЕФА, то чем нам от этого будет хуже.? Я разочарован твоим ответом, тк он свидетельствует о том, что ты не прнял суть и смысл моего текста. Прочитай ещё и постарайся понять.,взрослый дядя
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ cu4m6jtdn37v (раскрыть)
      сегодня в 09:31
      Сдвинулось ? ))) Да нет , это мы получили ещё один плевок в лицо ,благодаря нашим беспринципным руководителям футбола в России .
      КЭТиК
      КЭТиК
      сегодня в 07:27
      Ну хоть такой турнирчик, а то вообще никакого.
      112910415
      112910415
      сегодня в 06:48
      вот ведь радость-то
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      сегодня в 05:23
      Здесь можно было УЕФА и не спрашивать
      Октябрь 1917
      Октябрь 1917
      сегодня в 01:11
      Россию продолжают унижать...
      ABir
      ABir
      сегодня в 00:50
      А без уефа никак нельзя было обойтись?
      Ironigor
      Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 00:25
      Ты вроде бы взрослый, а до сих пор ещё в сказки веришь !?!
      cu4m6jtdn37v
      cu4m6jtdn37v ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      сегодня в 00:04
      Дело сдвинулось это уже хорошо
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      сегодня в 00:01
      Продаться УЕФА за это позорище ,называемое международным турниром ? Совсем что ли охренели ? За державу не обидно , пид..........оры ?
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 23:43
      Дело не в организации, а в признании этого турнира УЕФА. Потихоньку надо возвращаться, ведь курочка клюёт по зернышку. Не так ли?
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 23:38, ред.
      Ну и зачем там ещё УЕФА ?(((
      Такой турнир мы и сами могли организовать без проблем.
      Гость
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