Стали известны участники турнира в России, который пройдёт при помощи УЕФА

По информации источника, в международном турнире развития УЕФА в Волгограде примут участие по одной мужской и женской команде 2007 года рождения из России, Беларуси, Казахстана и Киргизии.
Ранее РФС объявил, что соревнование планируется провести в мае 2023 года. Организацией занимается профильный департамент РФС, часть денег выделит УЕФА. Это будет первый официальный международный турнир в России после введения санкций в феврале 2022 года.
Дали разрешение и ... сразу же забыли о турнире. В УЕФА есть дела поважнее.
Дали разрешение и ... сразу же забыли о турнире. В УЕФА есть дела поважнее.
А я тебе ответил ровно так , как ты и написал !
Думаю достаточно обсуждать эту тему, каждый остаётся при своих . Добра тебе Толя !✊️
А я тебе ответил ровно так , как ты и написал !
Думаю достаточно обсуждать эту тему, каждый остаётся при своих . Добра тебе Толя !✊️
И что же значит признание УЕФА, именно этого турнира ??! И о каком возвращении потихоньку и куда ты говоришь, где это курочка клюёт по зёрнышку ??!
Вера наивного человека, оптимиста - фантазёра !
И что же значит признание УЕФА, именно этого турнира ??! И о каком возвращении потихоньку и куда ты говоришь, где это курочка клюёт по зёрнышку ??!
Вера наивного человека, оптимиста - фантазёра !
Такой турнир мы и сами могли организовать без проблем.
Такой турнир мы и сами могли организовать без проблем.