В «Зените» подтвердили, что Малком и Клаудиньо получат паспорта РФ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медеведев сообщил, что бразильцам и одобрили получение паспортов РФ .

Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России.