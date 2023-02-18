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В «Зените» подтвердили, что Малком и Клаудиньо получат паспорта РФ

сегодня, 11:05

Генеральный директор «Зенита» Александр Медеведев сообщил, что бразильцам Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ.

Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 20:03
Малком и Клаудиньо против Беларуси и иногда против Ирана в ближайшие годы не слишком жирно?
Владимир Коробов
Владимир Коробов
сегодня в 18:42
Ну тут выгода только для Зенита, больше легов себе смогут подписать. А ребята сэкономят на налогах (как и Депардье в свое время). Ну парни ничего не теряют, одно гражданство хорошо, а два лучше.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 18:20
Ваня лучший ты где?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ agent Smith (раскрыть)
сегодня в 15:31, ред.
Это нужно зениту и больше ни кому...)
alexamit
alexamit
сегодня в 15:13
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:57
    Раздают кому попало российские паспорта... А что они сделали для России?
    lotsman
    lotsman ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 14:25
    По новым правилам ФИФА спортивное гражданство они получат только через несколько лет.
    agent Smith
    agent Smith
    сегодня в 14:22
    Непонятно только кому это нужно. В РПЛ останутся легами. Сборная нигде не играет.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:37
    больше россиян - хороших и разных
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 12:57
    Наверное надо будет сделать банкет
    nubom
    nubom
    сегодня в 12:55
    Основная задача РФС - укрепить сборную перед главным матчем с узбеками....
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    сегодня в 12:32
    )
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 12:28
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 12:10
    Теперь вместо легионеров Малкома и Клаудиньо - Филипп Сильвович Малкомов и Луис Родригович Клавдин.

    Это посыл к Медведеву....
    Модно ещё пару-тройку ребят везти...из Коринтианса и Фламенго...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 11:56
    Ну вот... еще в "полку Россиян" прибывает...:)))... Бразилия обРусевает...
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 11:32
    Теперь есть, что достать "из широких штанин, дубликатом бесценного груза"!
    rhskmz
    rhskmz
    сегодня в 11:24
    Осталось еще от Путина получить подрок - трехкомнатную квартиру в Саранске рядом Депардье !
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 11:08
    Правильный это поступок или нет - будающее рассудит.
    Гость
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