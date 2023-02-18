В «Зените» подтвердили, что Малком и Клаудиньо получат паспорта РФ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медеведев сообщил, что бразильцам Малкому и Клаудиньо одобрили получение паспортов РФ.
Мы получили информацию об этом, обрадовали игроков. Теперь ждем, когда будет назначена дата церемонии. Спортивное гражданство неэквивалентно страновому гражданству. Должно пройти определенное время, чтобы они могли играть за сборную России.
Это посыл к Медведеву....
Модно ещё пару-тройку ребят везти...из Коринтианса и Фламенго...
Это посыл к Медведеву....
Модно ещё пару-тройку ребят везти...из Коринтианса и Фламенго...