Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Рэшфорд: «Каждый день был очень непростым, приходилось собой жертвовать»

25 февраля 2023, 17:41

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд рассказал, почему ранее не мог набрать оптимальную форму.

Вряд ли кто-либо – кроме людей в клубе – знает, как долго я старался справиться с травмой. Это был не просто один сезон, это был период времени, когда каждый день был очень непростым, приходилось собой жертвовать.

Я всегда стремился проводить на поле как можно больше времени – это делает меня счастливым. Если я получу повреждение, то не буду чувствовать себя радостным. Порой нужно уметь выбираться из трудной ситуации, но если не получается, то помогают окружающие, с моим плечом произошло подобное.

Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я смог довольно быстро оправиться от этого.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Я умру». Защитник «Палмейраса» рассказал, как попробовал диету Роналду
Вчера, 23:59
Капелло поставил Месси на один уровень с Пеле и Марадоной
Вчера, 23:05
Рэшфорд рассказал, что ван Гал штрафовал его каждый четверг
Вчера, 21:50
Звезда «Атлетико Паранаэнсе» заявил, что мечтает играть за «Барселону»
Вчера, 20:21
Фабрегас сравнил Гави и Педри с Хави и Иньестой
Вчера, 19:57
Роналдо: «Мбаппе выйдет на уровень Месси и Роналду»
Вчера, 14:44
Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
25 февраля в 20:12
Роналду мешал играть. Как только от него избавились Рэшфорд стал забивать регулярно и Бруну вернул свою былую игру. А при пенальтисте все стухли, потому что играли только на его статистику.
ЮЗИК
ЮЗИК
25 февраля в 18:52
Ход после ЧМ набрал хороший, посмотрим на сколько его хватит
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
25 февраля в 18:21
Главное что теперь в форме, надо помогать команде выигрывать!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 