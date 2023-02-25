Рэшфорд: «Каждый день был очень непростым, приходилось собой жертвовать»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, почему ранее не мог набрать оптимальную форму.

Вряд ли кто-либо – кроме людей в клубе – знает, как долго я старался справиться с травмой. Это был не просто один сезон, это был период времени, когда каждый день был очень непростым, приходилось собой жертвовать.

Я всегда стремился проводить на поле как можно больше времени – это делает меня счастливым. Если я получу повреждение, то не буду чувствовать себя радостным. Порой нужно уметь выбираться из трудной ситуации, но если не получается, то помогают окружающие, с моим плечом произошло подобное.

Это было самое подходящее время, чтобы все исправить. Я смог довольно быстро оправиться от этого.