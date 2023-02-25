Энцо Фернандес назвал Месси лучшим игроком всех времён

Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес считает нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
Месси — лучший игрок всех времён. Это даже не обсуждается. Месси и Бог — разные? Нет, возможно, и нет (улыбается).
Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес считает нападающего ПСЖ Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
Месси — лучший игрок всех времён. Это даже не обсуждается. Месси и Бог — разные? Нет, возможно, и нет (улыбается).
1. Игра. Великого игрока, в первую очередь, определяет игра. Удар, пас, дриблинг и т. д. Большинство не знают сколько трофеев и голов у Роналдиньо, Марадоны и других, но игрой восхищаются все.
2. Трофеи. Великий игрок не может быть без трофеев. В первую очередь, важно не количество трофеев, а качество. Ценнее всего трофеи сборных. Розыгрыши проводятся реже, а оттого шансов выиграть меньше. Самый главный трофей в футболе - Кубок ЧМ. Затем континентальное первенство (Евро, Кубок Америки и т д.). И только потом идут клубные трофеи. Самый престижный клубный трофей - ЛЧ. Марадона и Роналдо никогда не выигрывали ЛЧ, но это им не мешает быть среди великих за счет победы на ЧМ.
3. Индивидуальные показатели: индивидуальные награды и голы с голевыми. Тут всё просто - чем больше, тем лучше.
Месси отвечает всем требованиям. Поэтому соглашусь. Месси - величайший игрок всех времен.
1. Игра. Великого игрока, в первую очередь, определяет игра. Удар, пас, дриблинг и т. д. Большинство не знают сколько трофеев и голов у Роналдиньо, Марадоны и других, но игрой восхищаются все.
2. Трофеи. Великий игрок не может быть без трофеев. В первую очередь, важно не количество трофеев, а качество. Ценнее всего трофеи сборных. Розыгрыши проводятся реже, а оттого шансов выиграть меньше. Самый главный трофей в футболе - Кубок ЧМ. Затем континентальное первенство (Евро, Кубок Америки и т д.). И только потом идут клубные трофеи. Самый престижный клубный трофей - ЛЧ. Марадона и Роналдо никогда не выигрывали ЛЧ, но это им не мешает быть среди великих за счет победы на ЧМ.
3. Индивидуальные показатели: индивидуальные награды и голы с голевыми. Тут всё просто - чем больше, тем лучше.
Месси отвечает всем требованиям. Поэтому соглашусь. Месси - величайший игрок всех времен.