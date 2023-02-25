Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Энцо Фернандес назвал Месси лучшим игроком всех времён

Сортировать
Все комментарии
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
25 февраля в 19:06, ред.
Для одних - Джордан, для других - Леброн, для третьих - Чемберлен. Это все исключительно субъективные оценки, сиречь личные мнения, не более того. Многие признают Гретцки лучшим хоккеистом всех времен, тогда как, например, лично для меня лучшим является Павел Дацюк, ибо Гретцки в свои лучшие годы не умел и трети того, что вытворял на льду Павел.
Elliada
Elliada ответ Rattlehead (раскрыть)
25 февраля в 19:03
В любом виде спорта выделяют кого-то. К примеру, в баскетболе Майкл Джордан №1, хотя это тоже командный вид спорта.
Rattlehead
Rattlehead ответ Elliada (раскрыть)
25 февраля в 18:59
Есть один критерий, который умножает на ноль все остальные: футбол - командная игра, и выделение кого-то одного означает принижение заслуг других.
Бубнин
Бубнин
25 февраля в 17:40
Если Фернандес во всем будет стараться походить на своего кумира, то тоже добьется успехов или даже станет чемпионом мира, как Лионель!
ermak6848
ermak6848
25 февраля в 17:33
Месси многим нравится и мне тоже..
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
25 февраля в 16:38
Я бы ещё к твоим пунктам добавил 4-ю категорию. Это продолжительность пребывания на вершине футбольного олимпа - футбольное долголетие игрока.
Elliada
Elliada
25 февраля в 16:09
По моему мнению, есть 3 категории, по которым определяется величие (расположены по важности):

1. Игра. Великого игрока, в первую очередь, определяет игра. Удар, пас, дриблинг и т. д. Большинство не знают сколько трофеев и голов у Роналдиньо, Марадоны и других, но игрой восхищаются все.

2. Трофеи. Великий игрок не может быть без трофеев. В первую очередь, важно не количество трофеев, а качество. Ценнее всего трофеи сборных. Розыгрыши проводятся реже, а оттого шансов выиграть меньше. Самый главный трофей в футболе - Кубок ЧМ. Затем континентальное первенство (Евро, Кубок Америки и т д.). И только потом идут клубные трофеи. Самый престижный клубный трофей - ЛЧ. Марадона и Роналдо никогда не выигрывали ЛЧ, но это им не мешает быть среди великих за счет победы на ЧМ.

3. Индивидуальные показатели: индивидуальные награды и голы с голевыми. Тут всё просто - чем больше, тем лучше.

Месси отвечает всем требованиям. Поэтому соглашусь. Месси - величайший игрок всех времен.
Варвар7
Варвар7
25 февраля в 16:06
Слова Энцо можно будет обсудить, если Лионель вместе со сборной выиграет следующий ЧМ.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ironigor (комментарий удален) (раскрыть)
25 февраля в 16:03
Да..., верно. Однако такое мнение - одно из самых распространённых, поэтому и выделяется на фоне остальных.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 