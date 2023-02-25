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Анчелотти: «Не нужно смотреть в паспорт, если игрок соответствует уровню»

25 февраля 2023, 17:11

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о завершении защитником Серхио Рамосом карьеры в сборной Испании.

Вопрос возраста для ветеранов таков же, как и в случае с молодыми исполнителями. Не нужно смотреть в паспорт, если игрок соответствует уровню. Если в 17 лет он заслуживает того, чтобы играть, пусть будет так. Он не должен играть, если он этого не заслуживает или если он не превосходит другого футболиста. То же можно сказать и о 37-летнем игроке.

Тренер должен оценивать то, что происходит на поле каждый день, на каждой тренировке – будет ли игрок соответствовать требованиям, независимо от возраста. Считаю, что возраст игрока не должен влиять на это решение.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
26 февраля в 10:39
Пример Модрича перед глазами.
протон
протон
25 февраля в 18:16
Жаль, что из-за травм в последние два сезона Серхио очень много пропустил матчей, что в Мадриде в последний сезон, что полгода в Париже, так бы уже давно преодолел отметку в 200 матчей за сборную. Да и сейчас Серхио находится в прекрасной форме и я был очень удивлен, что тренер не рассчитывает на него, предпочитая ему Гарсию, который в Барселону даже не играет практически. Тем не менее спасибо Рамосу за все, легенда сборной и всего испанского футбола!
A.S.A
A.S.A
25 февраля в 18:15
Вот что значит мудрый тренер! Карло совершенно прав, место в составе не должно определяться возрастом, решать все должно спортивное составляющее! Рамос очень опытный игрок и настоящий лидер, и если он в хорошей форме, то должен играть, т.к один его опыт и авторитет многое дает команде!
ABir
ABir
25 февраля в 18:13
Анчелотти прав лишь применительно к одному данному конкретному матчу, но не когда тренер думает о создании команды на перспективу.
shlomo2
shlomo2
25 февраля в 17:29
Соглашусь с Карло на все 100 процентов.... история футбола имеет много примеров
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