Анчелотти: «Не нужно смотреть в паспорт, если игрок соответствует уровню»

Главный тренер «Реала» высказался о завершении защитником карьеры в сборной Испании.

Вопрос возраста для ветеранов таков же, как и в случае с молодыми исполнителями. Не нужно смотреть в паспорт, если игрок соответствует уровню. Если в 17 лет он заслуживает того, чтобы играть, пусть будет так. Он не должен играть, если он этого не заслуживает или если он не превосходит другого футболиста. То же можно сказать и о 37-летнем игроке.

Тренер должен оценивать то, что происходит на поле каждый день, на каждой тренировке – будет ли игрок соответствовать требованиям, независимо от возраста. Считаю, что возраст игрока не должен влиять на это решение.