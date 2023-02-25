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Хави назвал цели «Барселоны» на остаток сезона

25 февраля 2023, 20:12

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о целях команды на остаток сезона.

Если мы выиграем Ла Лигу, сезон будет очень хорошим. Команде нужно продолжать бороться. Все в наших руках. Мы в неплохом положении, как и в Кубке Испании. Мы намерены брать титулы. Если выиграем эти два – сезон можно считать замечательным.

Главное разочарование – вылет из Лиги чемпионов. Но сейчас надо думать о чемпионате и Кубке Испании. К тому же мы уже выиграли Суперкубок Испании. Мы ненавидим уступать. Нужно продолжать усердно трудиться и бороться. Наша цель – титулы.

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Все комментарии
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
26 февраля в 10:57
Чави в отставку и найти нормального , а не такого тормоза, да?
salleeh
salleeh
26 февраля в 10:07
Главная цель – проиграть Реалу в матче кубка Испании…)))
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ 112910415 (раскрыть)
26 февраля в 01:58
Что именно им нужно доказать?
протон
протон
26 февраля в 00:40, ред.
Это про заявления о выигрыше Ла Лиги, и Кубка!-Конечно по определению---сначала сделал дело, потом---комментарии!!! так всегда выгоднее поступать, чем сначала громкие слова, а в окончании-большие разочарования! А. Сейчас -Хави нужна мотивация команды, после вылета из ЛЧ, и ЛЕ---иначе команда может поплыть и упустить всё что нажито непосильным-8 очков преимущества! А, ещё предстоит , назову так---Классико с белору башечниками" и потерять свою магию, которую начали понемногу обретать!
112910415
112910415
25 февраля в 22:18
не опускать руки !
надо кое-что доказать извечным соперникам
Бубнин
Бубнин
25 февраля в 22:09
- Правда ли, что команда должна выигрывать матчи, хорошо играть?
- Да, надо стараться играть на победу, забивать голы. Каждый матч очень важен.
agent Smith
agent Smith
25 февраля в 21:02
А что ещё остаётся? Коли в Европе не задалось.
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