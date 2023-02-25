Хави назвал цели «Барселоны» на остаток сезона

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о целях команды на остаток сезона.
Если мы выиграем Ла Лигу, сезон будет очень хорошим. Команде нужно продолжать бороться. Все в наших руках. Мы в неплохом положении, как и в Кубке Испании. Мы намерены брать титулы. Если выиграем эти два – сезон можно считать замечательным.
Главное разочарование – вылет из Лиги чемпионов. Но сейчас надо думать о чемпионате и Кубке Испании. К тому же мы уже выиграли Суперкубок Испании. Мы ненавидим уступать. Нужно продолжать усердно трудиться и бороться. Наша цель – титулы.
надо кое-что доказать извечным соперникам
надо кое-что доказать извечным соперникам
- Да, надо стараться играть на победу, забивать голы. Каждый матч очень важен.
- Да, надо стараться играть на победу, забивать голы. Каждый матч очень важен.