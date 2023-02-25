Фелиш: «У меня гораздо больше свободы, чтобы показывать свою игру»

Нападающий «Атлетико» , на правах аренды выступающий за «Челси», рассказал об отличиях в стиле игры команд.

Позиция, на которой я выступаю, и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы показывать свою игру, делать все, что я могу ради команды.

Я стараюсь получать удовольствие от игры. Карьера проходит быстро. Недавно мне было 19 лет, я перешел в «Атлетико», а сейчас мне 23. Да, мне здесь нравится. Нужно просто добиваться результатов, и это здорово.