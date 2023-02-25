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Фелиш: «У меня гораздо больше свободы, чтобы показывать свою игру»

25 февраля 2023, 18:12

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш, на правах аренды выступающий за «Челси», рассказал об отличиях в стиле игры команд.

Позиция, на которой я выступаю, и стиль «Челси» отличаются от того, как мы играли в «Атлетико». У меня гораздо больше свободы, чтобы показывать свою игру, делать все, что я могу ради команды.

Я стараюсь получать удовольствие от игры. Карьера проходит быстро. Недавно мне было 19 лет, я перешел в «Атлетико», а сейчас мне 23. Да, мне здесь нравится. Нужно просто добиваться результатов, и это здорово.

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Все комментарии
galem72
galem72
26 февраля в 11:37
Возвращаться в контровый фут Семёна — выстрел себе в голову для этого футболиста. Он и так там протух.
протон
протон
25 февраля в 21:50
Эх, он мог раскрыться еще больше у Тухеля
Варвар7
Варвар7
25 февраля в 18:51, ред.
Дело за малым - начать показывать эту самую игру.
Гость
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