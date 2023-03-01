В России создана академия для детей из новых регионов

Министр молодёжи, спорта и туризма ДНР Александр Громаков объявил о создании при поддержке Министерства спорта России академии футбола для детей из новых регионов России.

Мы с удовольствием вливаемся в эту спортивную семью Российской Федерации. Будем стараться как можно быстрее адаптироваться к тем реалиям, в которых находится российский спорт. Одно из таких прекрасных начинаний — то, что при помощи Министерства спорта РФ была открыта позиция и создана академия футбола для юных футболистов с новых территорий. На сегодняшний день у нас там 27 спортсменов участвуют в этой программе.

Два тренера полностью находятся на обеспечении, которое выделено Минспортом, в городе Феодосии. На прекрасных, наверное, лучших футбольных базах Крыма. Надеемся, что наши футболисты вместе с крымскими игроками подтянутся, потому что, скажем честно, в Донецке, Горловке, Макеевке нет возможности тренироваться. Каждый день идут обстрелы, нельзя находиться в закрытых помещениях большому количеству людей, потому что туда может в любой момент что-нибудь прилететь.