Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2022/2023

«Крылья Советов» вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России

вчера, 22:01
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

На 29-й минуте самарцев вперёд вывел Владимир Писарский, отличившись с пенальти. Москвичи на 75-й отыгрались усилиями Ярослава Гладышева.

«Крылья Советов» по сумме двух встреч одержали победу с общим счётом 3:2 и вышли в полуфинал верхней сетки турнира. «Динамо» продолжит выступление в Пути регионов.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Марсель» вылетел из Кубка Франции, проиграв клубу Лиги 2 в серии пенальти
Сегодня, 01:32
«Осасуна» одолела «Атлетик» в первом матче 1/2 Кубка Испании
Сегодня, 00:56
«Ливерпуль» победил «Вулверхэмптон» в перенесённой игре АПЛ
Сегодня, 00:55
«Шеффилд Юнайтед» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
Сегодня, 00:48
«Манчестер Юнайтед» вышел в 1/4 финала Кубка Англии, обыграв «Вест Хэм»
Сегодня, 00:40
«Арсенал» крупно обыграл «Эвертон» в перенесённом матче АПЛ
Сегодня, 00:40
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ DIN84 (раскрыть)
сегодня в 00:08, ред.
Его судить надо- как циника, лицемера и проходимца.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
сегодня в 00:00
Про Макарова забыл. Кто его брал? Тюкавина и Захаряна- кто испортил? Вот видишь, ты всё правильно сказал.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:49
Крылья с победой! Команда понравилась
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:49
Динамо сегодня прилично косячило в защите, особенно Сазонов, а впереди тоже ничего особого не получалось. Крылья сыграли грамотно и заслуженно идут дальше. В концовке должны были второй отгружать, но пороли моменты и Лещук вытащил, а Бэйл с середины немного по пустым не попал.
DIN84
DIN84
вчера в 23:34
согласен с некоторыми комментариями.то что нет более менее внятной игры,физики,взаимопонимания виноват в первую очередь Шварц.этот немецкий шарлатан 2 сезона назад просто бездарно провел предсезонку,плоды которой мы сейчас пожинаем.бедный Славиша,за что ему Шварц так насолил.ни шпилен вилена не оставил,ни обороны,ни прессинга,ни наигранных комбинаций со стандартами.(еще и состав на уровне Акрона.(если команда не вылетет в этом сезоне это будет чудо,чудо Славиши.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 23:32
Спасибо за пожелание, Олег! Будем стараться!
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 23:30
Евгеньева, кто отдал, который в Самаре главный защитник? Комличенко, который сейчас в Ростове забивает больше всех, кто отдал? Правильно. Поэтому, именно "оно" и виновато. Всё правильно ты сказал.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:19
Крылышки с победой,так и дальше держать!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:04
Красивая игра, что тут скажешь...
Не без огрехов, но...
Всем удачи в дальнейшем.
Capral
Capral ответ Dinamo (раскрыть)
вчера в 22:59
Таки ты правильно считаешь!
Capral
Capral
вчера в 22:58
Еще пару слов. Когда негодяй из Майнца, два года убивал команду, у него было три равноценных диспетчера- Шиманськи, Фомин и Захарян!!! У Йокановича- НИКОГО!!! Сейчас, каждый, кто получает мяч- диспетчер. Разве это нормально? Гагнидзе, при всем желании, диспетчером быть не может, он, как любой грузин, любит повозиться с мячом, передерживает его, часто идет в необоснованную обводку. Вот и получается, что игру вести у нас некому. Я не защищаю тренера, но только призываю к объективности и честности.
Dinamo
Dinamo
вчера в 22:38
Виноват Шварц, я считаю.
Capral
Capral ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:36
Игорь, а в ДИНАМО ситуация лучше? Семь человек сбежали, и посмотри кого Йокановичу всучили. Посмотри на защиту, на полузащиту. А нападение у нас есть? Один человек, сыгравший сегодня выше всяческих похвал- ЛЕЩУК!!!
Loko57
Loko57
вчера в 22:36
Крылья - красавы, отлично подобрана команда.
ABir
ABir
вчера в 22:33
Несладкая компания в Пути регионов собирается
баск
баск
вчера в 22:32, ред.
Если в самарском матче справа в старте вышел не умеющий там играть Грулёв, то на этот раз на правый фланг был отряжён Макаров, находящийся
в отвратительной форме.

Недалеко ушёл от него и играющий слева Нгамалё, но ТШ Динамо упорно верит в этого игрока как в лучшего по позиции, хотя располагает массой альтернатив-
Лесовой;
тот же Грулёв, для которого левый фланг атаки- родная позиция;
наконец, Гладышев, уже давно привлекаемый к главной команде и способный сыграть на обоих флангах. Парень рвётся в бой, но используется в подтанцовке и по-прежнему не имеющий серьёзного шанса.

Таким образом, решения Йокановича по стартовому составу остаются загадочными.
Да и в целом, уроков из самарского матча ТШ Динамо, похоже, не извлёк.
Та же безыдейная игра в позиционной атаке, решения шаблонны и примитивны, практически нет проникающих передач, какой-либо импровизации тем более.
Соответственно, серьёзных задач перед соперником мы за две встречи так и не поставили..

Слабовата у нас и середина поля- после ухода Шиманьски между Фомой и Захой так пока и не налажено эффективного взаимодействия, вследствие чего центр частенько провисает, что было заметно и в первом матче.

Тем самым, самарцам для закрепления домашнего успеха ничего нового не потребовалось, просто сыграть в свою игру..

Самару- с полуфиналом пути РПЛ.
Ну а у нас кубоковые матчи больше похожи на продолжение предсезонки, чем на акцентированное стремление к результату..

ЗЫ.
На днях убываю в краткосрочную, но насыщенную командировку, посмотреть матч с Самарой 5 числа не смогу и отписаться тоже.
Команде и сораДникам- удачи.
Capral
Capral
вчера в 22:20, ред.
У меня к Йокановичу только одна претензия - стартовый состав.

Сколько раз говорил, Тюкавин - игрок замены. Фомина вон из команды, лишить капитанской повязки, туда же Макарова! Теперь Скопинцев! Сколько он сегодня напортил- страшно вспомнить! Захарян старался, но в конце начал пижонить.

Защита сегодня как всегда. С переменным успехом играли Фернандес и Сазонов - оба ошибались, но хорошо, что обошлось. Если подводить итог, можно сказать одно: два года БЕЗДАРНОСТЬ из Майнца, имея состав на три головы сильнее сегодняшнего, проигрывал с треском Осинькину. Йоканович, практически не имея достойного состава и безобразную защиту - борется против Осинькина.

Второй тайм, конечно, больше навал, чем осмысленная игра, но моменты были у обеих команд. Ну и последнее - не назначенный пенальти в ворота Самары. Ну, если защитник встречает соперника локтем в грудь и это не пенальти - тогда что пенальти?! Камерунец сегодня сыграл отвратительно. Не думаю что это тренер учит его так играть.

На месте Йокановича я бы плюнул на всё это и ушел. Человек, зная проблемы с составом, просил усиление - ему отказали. Как после этого оставаться в команде... Команде спасибо за игру, за мужество, за старание, но если игрок уровня Скопинцева или Захаряна не способен пас точный отдать на 5 метров, значит это вызывает серьезные вопросы.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:16, ред.
«Крылья Советов» вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России .

Просто получил истинное удовольствие от просмотра этого матча. Молодцы ребятушки обеих команд, порадовали своей игрой. Думал вчерашний матч между командами Спартака и Локомотива был очень хорош, но, на мой субъективный взгляд, этот матч превзошёл своей зрелищностью и множеством созданных голевых моментов.

Никого не хочу выделить, потому что все играли от души с азартом, как будто в финале Лиги Чемпионов. Игра от ворот до ворот, без лишних перепасовок, катания в середине поля. Команды были достойны друг друга. Такая игра не может оставить равнодушным никого .

Будем надеяться что обе команды порадуют нас ещё в чемпионате такими играми. Удачи хочу пожелать обеим командам ! Отдельная благодарность главному тренеру Осинькину за новую боевую команду Крылышек. Разобрали всех лидеров в прошлом сезоне, а он опять создал классную играющую команду, которая опять может радовать всех болельщиков футбола, независимо от принадлежности к тому или иному клубу.

Респект и Уважение тебе, Игорь Осинькин!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:11
Теперь Динамо едет в гости к кому то из нижней части сетки (Зенит, Пари, Ахмат, Акрон). На этой стадии у проигравших в РПЛ (Краснодар, Локо и Ростов и Динамо) игры на вылет из одного матча в гостях.
Сп62
Сп62
вчера в 22:10
Игра получилась весёлая. Спасибо обеим командам.
drug01
drug01
вчера в 22:04
Отличная игра Крыльев, ждём новых побед
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 