«Крылья Советов» вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России .

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вчера, 22:01

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).

На 29-й минуте самарцев вперёд вывел Владимир Писарский, отличившись с пенальти. Москвичи на 75-й отыгрались усилиями Ярослава Гладышева.

«Крылья Советов» по сумме двух встреч одержали победу с общим счётом 3:2 и вышли в полуфинал верхней сетки турнира. «Динамо» продолжит выступление в Пути регионов.