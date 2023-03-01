«Крылья Советов» вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России .

«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1).
На 29-й минуте самарцев вперёд вывел Владимир Писарский, отличившись с пенальти. Москвичи на 75-й отыгрались усилиями Ярослава Гладышева.
«Крылья Советов» по сумме двух встреч одержали победу с общим счётом 3:2 и вышли в полуфинал верхней сетки турнира. «Динамо» продолжит выступление в Пути регионов.
Просто получил истинное удовольствие от просмотра этого матча. Молодцы ребятушки обеих команд, порадовали своей игрой. Думал вчерашний матч между командами Спартака и Локомотива был очень хорош, но, на мой субъективный взгляд, этот матч превзошёл своей зрелищностью и множеством созданных голевых моментов.
Никого не хочу выделить, потому что все играли от души с азартом, как будто в финале Лиги Чемпионов. Игра от ворот до ворот, без лишних перепасовок, катания в середине поля. Команды были достойны друг друга. Такая игра не может оставить равнодушным никого .
Будем надеяться что обе команды порадуют нас ещё в чемпионате такими играми. Удачи хочу пожелать обеим командам ! Отдельная благодарность главному тренеру Осинькину за новую боевую команду Крылышек. Разобрали всех лидеров в прошлом сезоне, а он опять создал классную играющую команду, которая опять может радовать всех болельщиков футбола, независимо от принадлежности к тому или иному клубу.
Респект и Уважение тебе, Игорь Осинькин!
Просто получил истинное удовольствие от просмотра этого матча. Молодцы ребятушки обеих команд, порадовали своей игрой. Думал вчерашний матч между командами Спартака и Локомотива был очень хорош, но, на мой субъективный взгляд, этот матч превзошёл своей зрелищностью и множеством созданных голевых моментов.
Никого не хочу выделить, потому что все играли от души с азартом, как будто в финале Лиги Чемпионов. Игра от ворот до ворот, без лишних перепасовок, катания в середине поля. Команды были достойны друг друга. Такая игра не может оставить равнодушным никого .
Будем надеяться что обе команды порадуют нас ещё в чемпионате такими играми. Удачи хочу пожелать обеим командам ! Отдельная благодарность главному тренеру Осинькину за новую боевую команду Крылышек. Разобрали всех лидеров в прошлом сезоне, а он опять создал классную играющую команду, которая опять может радовать всех болельщиков футбола, независимо от принадлежности к тому или иному клубу.
Респект и Уважение тебе, Игорь Осинькин!
Сколько раз говорил, Тюкавин - игрок замены. Фомина вон из команды, лишить капитанской повязки, туда же Макарова! Теперь Скопинцев! Сколько он сегодня напортил- страшно вспомнить! Захарян старался, но в конце начал пижонить.
Защита сегодня как всегда. С переменным успехом играли Фернандес и Сазонов - оба ошибались, но хорошо, что обошлось. Если подводить итог, можно сказать одно: два года БЕЗДАРНОСТЬ из Майнца, имея состав на три головы сильнее сегодняшнего, проигрывал с треском Осинькину. Йоканович, практически не имея достойного состава и безобразную защиту - борется против Осинькина.
Второй тайм, конечно, больше навал, чем осмысленная игра, но моменты были у обеих команд. Ну и последнее - не назначенный пенальти в ворота Самары. Ну, если защитник встречает соперника локтем в грудь и это не пенальти - тогда что пенальти?! Камерунец сегодня сыграл отвратительно. Не думаю что это тренер учит его так играть.
На месте Йокановича я бы плюнул на всё это и ушел. Человек, зная проблемы с составом, просил усиление - ему отказали. Как после этого оставаться в команде... Команде спасибо за игру, за мужество, за старание, но если игрок уровня Скопинцева или Захаряна не способен пас точный отдать на 5 метров, значит это вызывает серьезные вопросы.
Сколько раз говорил, Тюкавин - игрок замены. Фомина вон из команды, лишить капитанской повязки, туда же Макарова! Теперь Скопинцев! Сколько он сегодня напортил- страшно вспомнить! Захарян старался, но в конце начал пижонить.
Защита сегодня как всегда. С переменным успехом играли Фернандес и Сазонов - оба ошибались, но хорошо, что обошлось. Если подводить итог, можно сказать одно: два года БЕЗДАРНОСТЬ из Майнца, имея состав на три головы сильнее сегодняшнего, проигрывал с треском Осинькину. Йоканович, практически не имея достойного состава и безобразную защиту - борется против Осинькина.
Второй тайм, конечно, больше навал, чем осмысленная игра, но моменты были у обеих команд. Ну и последнее - не назначенный пенальти в ворота Самары. Ну, если защитник встречает соперника локтем в грудь и это не пенальти - тогда что пенальти?! Камерунец сегодня сыграл отвратительно. Не думаю что это тренер учит его так играть.
На месте Йокановича я бы плюнул на всё это и ушел. Человек, зная проблемы с составом, просил усиление - ему отказали. Как после этого оставаться в команде... Команде спасибо за игру, за мужество, за старание, но если игрок уровня Скопинцева или Захаряна не способен пас точный отдать на 5 метров, значит это вызывает серьезные вопросы.
в отвратительной форме.
Недалеко ушёл от него и играющий слева Нгамалё, но ТШ Динамо упорно верит в этого игрока как в лучшего по позиции, хотя располагает массой альтернатив-
Лесовой;
тот же Грулёв, для которого левый фланг атаки- родная позиция;
наконец, Гладышев, уже давно привлекаемый к главной команде и способный сыграть на обоих флангах. Парень рвётся в бой, но используется в подтанцовке и по-прежнему не имеющий серьёзного шанса.
Таким образом, решения Йокановича по стартовому составу остаются загадочными.
Да и в целом, уроков из самарского матча ТШ Динамо, похоже, не извлёк.
Та же безыдейная игра в позиционной атаке, решения шаблонны и примитивны, практически нет проникающих передач, какой-либо импровизации тем более.
Соответственно, серьёзных задач перед соперником мы за две встречи так и не поставили..
Слабовата у нас и середина поля- после ухода Шиманьски между Фомой и Захой так пока и не налажено эффективного взаимодействия, вследствие чего центр частенько провисает, что было заметно и в первом матче.
Тем самым, самарцам для закрепления домашнего успеха ничего нового не потребовалось, просто сыграть в свою игру..
Самару- с полуфиналом пути РПЛ.
Ну а у нас кубоковые матчи больше похожи на продолжение предсезонки, чем на акцентированное стремление к результату..
ЗЫ.
На днях убываю в краткосрочную, но насыщенную командировку, посмотреть матч с Самарой 5 числа не смогу и отписаться тоже.
Команде и сораДникам- удачи.
в отвратительной форме.
Недалеко ушёл от него и играющий слева Нгамалё, но ТШ Динамо упорно верит в этого игрока как в лучшего по позиции, хотя располагает массой альтернатив-
Лесовой;
тот же Грулёв, для которого левый фланг атаки- родная позиция;
наконец, Гладышев, уже давно привлекаемый к главной команде и способный сыграть на обоих флангах. Парень рвётся в бой, но используется в подтанцовке и по-прежнему не имеющий серьёзного шанса.
Таким образом, решения Йокановича по стартовому составу остаются загадочными.
Да и в целом, уроков из самарского матча ТШ Динамо, похоже, не извлёк.
Та же безыдейная игра в позиционной атаке, решения шаблонны и примитивны, практически нет проникающих передач, какой-либо импровизации тем более.
Соответственно, серьёзных задач перед соперником мы за две встречи так и не поставили..
Слабовата у нас и середина поля- после ухода Шиманьски между Фомой и Захой так пока и не налажено эффективного взаимодействия, вследствие чего центр частенько провисает, что было заметно и в первом матче.
Тем самым, самарцам для закрепления домашнего успеха ничего нового не потребовалось, просто сыграть в свою игру..
Самару- с полуфиналом пути РПЛ.
Ну а у нас кубоковые матчи больше похожи на продолжение предсезонки, чем на акцентированное стремление к результату..
ЗЫ.
На днях убываю в краткосрочную, но насыщенную командировку, посмотреть матч с Самарой 5 числа не смогу и отписаться тоже.
Команде и сораДникам- удачи.