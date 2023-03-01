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«Ювентус» одержал волевую победу над «Торино»

сегодня, 00:43
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 2Логотип футбольный клуб Торино (Турин)ТориноМатч завершен

«Ювентус» обыграл «Торино» в матче 24-го тура Серии А.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Торино» Янн Карамо. На 16-й минуте полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо сравнял счёт. На 43-й минуте форвард «Торино» Антонио Санабрия снова вывел свой клуб вперёд, а в дополнительное к первому тайму время защитник «Ювентуса» Данило сравнял счёт. На 71-й минуте Бремер вывел туринский клуб вперёд, а на 81-й минуте Адриен Рабьо закрепил преимущество хозяев поля.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч.

«Ювентус» идёт на 7-м месте (36 очков), «Торино» занимает 9-е место (31 очко).

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Стадион «Альянц Стэдиум»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Ювентус»
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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:43
Отличный матч. Дерби удалось на славу! Торино дало хороший бой, но Юве все же сильнее. Даже несмотря на то, что с них сняли 15 очков, они все равно поднимаются в таблице и уже подбираются к лидирующей группе. Вполне могут даже за еврокубки побороться.
44p9rw5rynx5
44p9rw5rynx5
сегодня в 03:08
Весёлым выдалось туринское дерби
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:50
Юве набирает очки , как бы чиновники опять отнимать не начали.
Гость
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