«Ювентус» одержал волевую победу над «Торино»

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сегодня, 00:43

«Ювентус» обыграл «Торино» в матче 24-го тура Серии А.

На 2-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Торино» Янн Карамо. На 16-й минуте полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо сравнял счёт. На 43-й минуте форвард «Торино» Антонио Санабрия снова вывел свой клуб вперёд, а в дополнительное к первому тайму время защитник «Ювентуса» Данило сравнял счёт. На 71-й минуте Бремер вывел туринский клуб вперёд, а на 81-й минуте Адриен Рабьо закрепил преимущество хозяев поля.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на поле в стартовом составе и провёл весь матч.

«Ювентус» идёт на 7-м месте (36 очков), «Торино» занимает 9-е место (31 очко).