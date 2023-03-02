Вовсе не волшебник. «Челси» будет непросто расстаться с Поттером

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сегодня, 08:52

Сложный шаг для Боэли.

Сейчас уже кажется, что дни Грэма Поттера в «Челси» сочтены. Но мы не знаем наверняка, насколько терпеливым может быть новый босс «синих» Тодд Боэли. Пока нет данных о том, насколько он лоялен к тренеру, которого лично выбрал руководить командой менее шести месяцев назад. Проект подразумевал строительство новой династии, новой империи «Челси», в составе которого будут молодые таланты, а руководить ими назначен яркий новатор тренерского цеха.

Этот статус Поттеру принесла успешная работа в «Брайтоне», который он привел к лучшему в истории команды результату – девятому месту в Премьер-Лиге. Кроме того, он создал в «Брайтоне» привлекательный футбольный бренд. Но перенести на «Челси» этот успех пока не получается. В начале пути он провел девять игр с «синими» без поражений. Уже заговорили о грядущем прорыве. А в 2023 году все валится из рук. Дошло до того, что тренер признался, что ему некоторые фанаты клуба пишут письма с угрозами. Видимо, приложившись к бутылке.

Путь вниз

«Челси» потратил более 550 миллионов фунтов стерлингов на трансферном рынке с тех пор, как клубом взялся управлять Боэли. Но из последних 15 матчей в Премьер-Лиге «Челси» выиграл только две. Клуб, привыкший находиться среди лучших, довольствуется десятым местом и отставанием в 14 очков от первой четверки. «Синие» превратились в середняков, и в воздухе витает требование каких-то очередных перемен.

Последнее поражение от «Тоттенхэма» со счетом 0:2 стало еще одним тревожным событием для болельщиков «Челси», которые наблюдали, как их команда страдает в большой игре, не имея ни азарта, ни характера. Ошибка приобретенного за 105 миллионов фунтов Энцо Фернандеса привела к первому голу «шпор». В конце встречи Харри Кейн добил «синих», которые не выглядели командой, готовой и намеревающейся спасать положение. И это поражение последовало за досадным проигрышем «Саутгемптону» со счетом 0:1 на «Стэмфорд Бридж». «Саутгемптону», который плетется на последнем месте в АПЛ .

«Челси» забил всего один гол в последних пяти матчах, он бесславно вылетел из обоих внутренних кубковых турниров, а вскоре «синим» грозит и вылет из Лиги чемпионов. В первой встрече 1/8 финала «Челси» проиграл дортмундской «Боруссии». Команда выглядит мешаниной малознакомых людей, которых будто наугад выбирают из смехотворно раздутого до неправдоподобности состава, где больше тридцати футболистов. Сделать всех их счастливыми и довольными участниками единой команды невозможно.

Если упрощать, то в каждой игре больше двадцати человек будут недовольны своим положением. Да и как нормально организовать тренировку для такого количества футболистов? Как вообще строить командную игру и работу? К игре с «Тоттенхэмом» Поттер внес шесть изменений в составе. И все безрезультатно. Потому что ни один из игроков не чувствует себя на своем месте, а воспринимается стеклышком в калейдоскопе, который завтра повернется и сформирует иную фигуру. Нет ни идентификации с клубом, ни внутренней ответственности за результат. Как тут тренеру найти 11 тех самых?

Болельщики привыкли к другому

Понятно, что Поттеру нужно больше времени. Но его проблема в том, что болельщики «Челси» не очень привыкли давать его своим тренерам. Большинство из них выросло в эпоху Романа Абрамовича, когда «Челси» заработал больше трофеев, чем любой другой клуб в Англии, несмотря на то, что босс пригласил в общей сложности 13 тренеров.

Абрамович не терпел ничего, кроме постоянного успеха. Таким образом, тренеров безжалостно увольняли и смело назначали. Роберто Ди Маттео продержался всего несколько месяцев после победы в Лиге чемпионов. Карло Анчелотти был уволен через год после того, как выиграл Премьер-Лигу и Кубок Англии. Но фанаты позитивно воспринимали такие шаги, потому что понимали, к чему это и что за этим идет. Постепенно такой подход вошел в их привычку. Поэтому уже сейчас не просто звучат призывы к отставке Поттера, но они переходят в какую-то чрезмерно агрессивную фазу.

Большинство фанатов требуют от Боэли той же смелости в отношении тренера. Но пойдет ли он на такой шаг?

Боэли на распутье

Увольнение Поттера сняло бы некоторое напряжение вокруг этой фигуры. Но в то же время оно показало бы, что Боэли, так лихо ворвавшийся в руководство клубом, ошибся в своем выборе. А это мало кто хочет признавать, особенно на стадии первоначального самоутверждения, которая, судя по сумасшедшим трансферам, у Боэли ярко выражена. При этом он выглядел очень жалко в матче со «шпорами», фанаты которых вовсю высмеивали миллиардера.

Ком проблем в «Челси» стал слишком большим, чтобы можно было ожидать его распада и налаживания ситуации. С каждой игрой фанаты приписывают все больше недостатков Поттеру. Им не хватает в нем той харизмы, которой обладали Моуриньо, Конте, Тухель и другие предшественники Грэма. Фанаты хотят, чтобы он чаще злился, они хотят видеть, как он дышит огнем, а не меланхолично или флегматично смотрит на то непотребство, которое пытаются выдать за футбол люди в синем.

Но это равносильно требованию к кому-то изменить его ДНК. К тому же крик на футболистов – это не всегда действенный метод налаживания отношений. Хотя очевидно, что у Поттера и так-то не особо получается с этим. Они просто его не слышат, не хотят слышать, не хотят видеть себя частью команды, руководимой этим наставником. Поттер захлебнулся в том трансферном потоке, который на него обрушил Боэли. Мы уже говорили о том, что обилие сильных и талантливых новичков не гарантирует успех, а иногда может подвести.

Критики утверждают, что успех Поттера в «Брайтоне» ничего уже не значит. И уж точно не говорит о способности тренера работать с игроками и командой другого уровня требований и амбиций. Предстоящие матчи с «Лидсом» и дортмундской «Боруссией» должны будут стать решающими для Поттера в ближайшей перспективе. Скорее всего, Боэли все прекрасно понимает, но думает над тем, как выйти из этого положения в максимально красивой форме. И следующие полторы недели могут нам сказать больше даже уже не о Поттере, а о Боэли, с которым «Челси» жить уж точно дольше, чем с Грэмом. Будет ли владелец цепляться до последнего в надежде на перестройку и стабилизацию команды летом? Или продолжит волну перемен, признав свою неправоту в выборе тренера?