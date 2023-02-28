В «Челси» не уверены, что им нужен Поттер. Уволить могут в ближайшие дни

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сегодня, 19:37

Перспективы главного тренера уже не такие светлые.

В середине февраля появился довольно подробный инсайд о позиции боссов «Челси» относительно главного тренера лондонцев Грэма Поттера. Сообщалось, что руководство клуба считает специалиста одним из лучших тренеров в мире и готово оценить плоды его работы по итогам нескольких лет. При этом такая информация появилась до старта плей-офф ЛЧ . Теперь же появляются слухи, что позиции Грэма в «Челси» не такие прочные.

За увольнение. Затянувшаяся адаптация

Провал «аристократов» можно объяснить не только действиями новых владельцев – часть ответственности за неудачи «синих» лежит и на Поттере. Английский менеджер добился ощутимого прогресса «Брайтона» благодаря своему подходу – каждого соперника «чайки» разбирали индивидуально, поэтому подготавливали четкий план на игру.

Только вот календарь в «Брайтоне» в разы менее насыщенный, чем в «Челси», а потому и такого времени на подготовку к каждому матчу у Грэма нет. После окончания трансферной кампании от матча к матчу план «синих» меняется кардинально.

Поттер до сих пор не сформировал стартовую обойму, он разрывается между игроками, потому что в его распоряжении очень много топ-исполнителей, и каждый хочет получать достаточно игровой практики. И поэтому после окончания трансферной кампании от матча к матчу план «синих» меняется кардинально.

Против. Результаты на старте

Нельзя сказать, что у «Челси» при Поттере нет будущего – на старте он организовал команду, вернул «аристократов» в лидеры своей группы ЛЧ и (пусть даже на время) ворвался в топ-5.

В этот период «Челси» дважды обыграл «Милан», отобрал очки у МЮ , навязал сопротивление «Арсеналу». То есть инструменты для достижения цели у наставника «аристократов» все-таки есть, и как только основная обойма примет более цельный вид, их получится задействовать вновь.

За увольнение. Потеря управления тренировками

При этом управлять настолько большим составом крайне сложно. Лондонцы – второй клуб в АПЛ по количеству игроков в заявке (33), а если обращать внимание на статус каждого из них – то вообще с отрывом лучшие.

Уже появился инсайд, что Поттер боится снижения качества тренировок из-за огромного количества футболистов в общей группе. В некоторых упражнениях (та же двухсторонка) равномерно задействовать всех не получается, кто-то вынужден работать отдельно от команды. То есть проблема проявляется уже на фундаментальном уровне.

Против. Вера руководства

Вопрос в том, готовы ли боссы английского гранда дать менеджеру столько времени, сколько ему необходимо для решения всех образовавшихся сложностей. И неоднократно сообщалось, что кредит доверия у Грэма есть, причем внушительный. Поттер – это тот специалист, которого привели уже новые владельцы, а от своих кандидатур они не станут отказываться так быстро (иначе появятся вопросы – зачем было увольнять Тухеля?).

Говорилось и о том, что даже непопадание в зону еврокубков по итогам текущего чемпионата не ударит по перспективам тренера в клубе. С другой стороны, уже появляются слухи, что решение о будущем специалиста в команде будет приниматься на основе первых матчей в марте.

За увольнение. Позиция футболистов

Образовалась крайне неблагоприятная атмосфера – еще недавно лидеры команды стали получать меньше времени и не могут быть уверены, что останутся в команде даже к следующей осени. Жоржиньо неожиданно оказался в «Арсенале», ходят слухи, что Боэли готов отдать Маунта ради выкупа Фелиша из «Атлетико». Да и с такой огромной заявкой чистки состава не избежать – игроки, которые пришли еще при предыдущем руководстве «Челси», сейчас в крайне невыгодном положении.

Сообщается, что футболисты, давно играющие в составе лондонцев обеспокоены сложившейся ситуацией и сомневаются в способности Грэма ее исправить.

Против. Долгосрочные перспективы

Владельцы «Челси» привели Поттера из расчета, что он будет возглавлять клуб на длительной основе и выстроит сильную команду. Поэтому и такое доверие с огромным количеством новичков.

Из-за большого количества сделок результаты «аристократов» просядут в короткой перспективе – нужно наладить связи, избежать напряженной атмосферы в раздевалке и адаптировать игроков к своей концепции. Но со временем они освоятся в команде – и на выходе у «синих» будет много качественных исполнителей на долгосрочных контрактах. Такой вероятности исключать нельзя.

Вывод. Вина за кризис – на руководстве, Поттеру нужно время

Нельзя закупать игроков пачками и игнорировать проблемы, с которыми из-за таких действий столкнется главный тренер. Грэм сейчас, по сути, борется с последствиями выбранного владельцами курса вместо того, чтобы выстраивать новую игру.

На данном этапе английский гранд не способен бороться за продвижение по плей-офф Лиги чемпионов и вряд ли может надеяться даже на первую пятерку Премьер-лиги. Но целиком возлагать ответственность за такие результаты лишь на наставника глупо. Если боссы «аристократов» вспомнят о последовательности, то оставят Поттера закончить начатое. А выводы о его работе будут делать, как и заявлялось изначально – на основе дистанции в несколько лет. Пример у «Челси» есть – «Арсенал» благодаря доверию к Артете сейчас на первом месте в чемпионате.