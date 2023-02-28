В «Челси» не уверены, что им нужен Поттер. Уволить могут в ближайшие дни

Перспективы главного тренера уже не такие светлые.
В середине февраля появился довольно подробный инсайд о позиции боссов «Челси» относительно главного тренера лондонцев Грэма Поттера. Сообщалось, что руководство клуба считает специалиста одним из лучших тренеров в мире и готово оценить плоды его работы по итогам нескольких лет. При этом такая информация появилась до старта плей-офф ЛЧ. Теперь же появляются слухи, что позиции Грэма в «Челси» не такие прочные.
За увольнение. Затянувшаяся адаптация
Провал «аристократов» можно объяснить не только действиями новых владельцев – часть ответственности за неудачи «синих» лежит и на Поттере. Английский менеджер добился ощутимого прогресса «Брайтона» благодаря своему подходу – каждого соперника «чайки» разбирали индивидуально, поэтому подготавливали четкий план на игру.
Только вот календарь в «Брайтоне» в разы менее насыщенный, чем в «Челси», а потому и такого времени на подготовку к каждому матчу у Грэма нет. После окончания трансферной кампании от матча к матчу план «синих» меняется кардинально.
Поттер до сих пор не сформировал стартовую обойму, он разрывается между игроками, потому что в его распоряжении очень много топ-исполнителей, и каждый хочет получать достаточно игровой практики. И поэтому после окончания трансферной кампании от матча к матчу план «синих» меняется кардинально.
Против. Результаты на старте
Нельзя сказать, что у «Челси» при Поттере нет будущего – на старте он организовал команду, вернул «аристократов» в лидеры своей группы ЛЧ и (пусть даже на время) ворвался в топ-5.
В этот период «Челси» дважды обыграл «Милан», отобрал очки у МЮ, навязал сопротивление «Арсеналу». То есть инструменты для достижения цели у наставника «аристократов» все-таки есть, и как только основная обойма примет более цельный вид, их получится задействовать вновь.
За увольнение. Потеря управления тренировками
При этом управлять настолько большим составом крайне сложно. Лондонцы – второй клуб в АПЛ по количеству игроков в заявке (33), а если обращать внимание на статус каждого из них – то вообще с отрывом лучшие.
Уже появился инсайд, что Поттер боится снижения качества тренировок из-за огромного количества футболистов в общей группе. В некоторых упражнениях (та же двухсторонка) равномерно задействовать всех не получается, кто-то вынужден работать отдельно от команды. То есть проблема проявляется уже на фундаментальном уровне.
Против. Вера руководства
Вопрос в том, готовы ли боссы английского гранда дать менеджеру столько времени, сколько ему необходимо для решения всех образовавшихся сложностей. И неоднократно сообщалось, что кредит доверия у Грэма есть, причем внушительный. Поттер – это тот специалист, которого привели уже новые владельцы, а от своих кандидатур они не станут отказываться так быстро (иначе появятся вопросы – зачем было увольнять Тухеля?).
Говорилось и о том, что даже непопадание в зону еврокубков по итогам текущего чемпионата не ударит по перспективам тренера в клубе. С другой стороны, уже появляются слухи, что решение о будущем специалиста в команде будет приниматься на основе первых матчей в марте.
За увольнение. Позиция футболистов
Образовалась крайне неблагоприятная атмосфера – еще недавно лидеры команды стали получать меньше времени и не могут быть уверены, что останутся в команде даже к следующей осени. Жоржиньо неожиданно оказался в «Арсенале», ходят слухи, что Боэли готов отдать Маунта ради выкупа Фелиша из «Атлетико». Да и с такой огромной заявкой чистки состава не избежать – игроки, которые пришли еще при предыдущем руководстве «Челси», сейчас в крайне невыгодном положении.
Сообщается, что футболисты, давно играющие в составе лондонцев обеспокоены сложившейся ситуацией и сомневаются в способности Грэма ее исправить.
Против. Долгосрочные перспективы
Владельцы «Челси» привели Поттера из расчета, что он будет возглавлять клуб на длительной основе и выстроит сильную команду. Поэтому и такое доверие с огромным количеством новичков.
Из-за большого количества сделок результаты «аристократов» просядут в короткой перспективе – нужно наладить связи, избежать напряженной атмосферы в раздевалке и адаптировать игроков к своей концепции. Но со временем они освоятся в команде – и на выходе у «синих» будет много качественных исполнителей на долгосрочных контрактах. Такой вероятности исключать нельзя.
Вывод. Вина за кризис – на руководстве, Поттеру нужно время
Нельзя закупать игроков пачками и игнорировать проблемы, с которыми из-за таких действий столкнется главный тренер. Грэм сейчас, по сути, борется с последствиями выбранного владельцами курса вместо того, чтобы выстраивать новую игру.
На данном этапе английский гранд не способен бороться за продвижение по плей-офф Лиги чемпионов и вряд ли может надеяться даже на первую пятерку Премьер-лиги. Но целиком возлагать ответственность за такие результаты лишь на наставника глупо. Если боссы «аристократов» вспомнят о последовательности, то оставят Поттера закончить начатое. А выводы о его работе будут делать, как и заявлялось изначально – на основе дистанции в несколько лет. Пример у «Челси» есть – «Арсенал» благодаря доверию к Артете сейчас на первом месте в чемпионате.
PS А какой смысл его увольнять, какой был смысл тогда покупать столько новичков под Поттера уже зимой, а не проще было доработать с тем, что есть, а летом уже смотреть по результатам его работы или Боэли просто закупает и тасует тренеров, мол у этого не получилось, может у того получится лучше, игроки то у нас есть, деньги тоже. Если с таким подходом работать, то это можно и по 5 тренеров за сезон сменить.
PS А какой смысл его увольнять, какой был смысл тогда покупать столько новичков под Поттера уже зимой, а не проще было доработать с тем, что есть, а летом уже смотреть по результатам его работы или Боэли просто закупает и тасует тренеров, мол у этого не получилось, может у того получится лучше, игроки то у нас есть, деньги тоже. Если с таким подходом работать, то это можно и по 5 тренеров за сезон сменить.
Запал исчез, игроки даже не знают что делать с мячом, и это победители ЛЧ еще недавно Хаверц и Маунт, ну и тот же Стерлинг. Какую-то остроту давал Джеймс, это было всегда, но смотрите что сейчас, и он не играет как может, по сути идет слив тренера теперь.
Надо смотреть правде в глаза, Челси вытянуть не каждый может, тем более сейчас. Пора Боули идти до конца раз начал. Эпоха развития с молодыми тренерами и игроками ушло вместе с Абрамовичем. Коли он делает из клуба сборище звезд (пока что сборище, как и пока что не звезд), то в таком случае он должен найти перед следующим сезоном готово топового тренера
А по ЛЧ...в истории Челси был один интересный случай, взяли ЛЧ, когда в них меньше всего верили, но это оставило свой след и болельщики всегда будут в ожидании победы при любых обстоятельствах и любой ценой.
Запал исчез, игроки даже не знают что делать с мячом, и это победители ЛЧ еще недавно Хаверц и Маунт, ну и тот же Стерлинг. Какую-то остроту давал Джеймс, это было всегда, но смотрите что сейчас, и он не играет как может, по сути идет слив тренера теперь.
Надо смотреть правде в глаза, Челси вытянуть не каждый может, тем более сейчас. Пора Боули идти до конца раз начал. Эпоха развития с молодыми тренерами и игроками ушло вместе с Абрамовичем. Коли он делает из клуба сборище звезд (пока что сборище, как и пока что не звезд), то в таком случае он должен найти перед следующим сезоном готово топового тренера
А по ЛЧ...в истории Челси был один интересный случай, взяли ЛЧ, когда в них меньше всего верили, но это оставило свой след и болельщики всегда будут в ожидании победы при любых обстоятельствах и любой ценой.