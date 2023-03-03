Прокурор запросил 2 года тюрьмы для Промеса за нападение на родственника

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вчера, 16:45

Прокурор попросил суд Амстердама приговорить нападающего «Спартака» к двум годам тюрьмы по делу о нападении на родственника. Об этом сообщает журналистка Саския Беллеман.

Прокурор считает, что назначать частично условное наказание не имеет смысла, потому что Квинси находится в России, а общественные работы или штраф не покрывают обвинение.

Инцидент случился летом 2020 года. Во время семейной вечеринки Промес ударил кузена ножом. После заявления в полицию от родственника футболиста задержали, но в декабре того же года отпустили.