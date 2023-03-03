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Прокурор запросил 2 года тюрьмы для Промеса за нападение на родственника

вчера, 16:45

Прокурор попросил суд Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к двум годам тюрьмы по делу о нападении на родственника. Об этом сообщает журналистка Саския Беллеман.

Прокурор считает, что назначать частично условное наказание не имеет смысла, потому что Квинси находится в России, а общественные работы или штраф не покрывают обвинение.

Инцидент случился летом 2020 года. Во время семейной вечеринки Промес ударил кузена ножом. После заявления в полицию от родственника футболиста задержали, но в декабре того же года отпустили.

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Все комментарии
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 23:52
Маловато будэ-прокурор добавэ )
Alex-Odobryaet
Alex-Odobryaet
вчера в 23:45
Яра наступила-уголовку всем сулила))) Купу дома вы храните-может быть суд вы избежите))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 23:00
Я думаю он неточно выразился. Он имел виду...."пытка для европейца", т.е. для того кто привык к жизни в Европе. Я могу ошибиться, но думаю так. Мы с тобой нормальные люди (надеюсь) и живем в России. Так?
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:09
"... оставаться жить в России ( пытка для нормального человека ещё та) ...."

Хороша цитатка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
minai
minai
вчера в 22:03, ред.
Такое впечатление, что те, кто нападает на Квинси Промеса либо участвовали в расследовании, либо уж точно знают мельчайшие детали его уголовного дела.

Стоит напомнить участникам этой ветки, что виновность человека устанавливается вступившим в законную силу приговором суда, в то время, как вы читаете всего лишь мнение прокурора, и как сцепи сорвались, делая необоснованные выводы.

Совершенно непонятна ненависть к пока не осужденному человеку, который ещё и вправе обжаловать приговор суда 1-й инстанции.

С уважением ко всем.
ABir
ABir
вчера в 21:54
Дырка вам от бублика, а не Промеса. Не вернется он в вашу наркострану
VobescckJ323
VobescckJ323
вчера в 21:24
выслать его на ....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:21
а если учесть , что на нем висит еще и дело по наркоте и там ему пятерка светит, а у них по закону наказания по разным статьям складываются ( у нас бОльшее поглощает меньшее), то едва ли он отделается. Если он останется в бегах , будет заочный приговор, а потом и обращение в УЕФА насчет дисквалификации, либо даже в САС, Одним словом влип Квинси по самое не могу.
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 21:19
Эх... запросил мало... потом губы кусал...:)))
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 21:12
Ну все.... Промесу можно присваивать звание "рецидивист"
Союзник противников
Союзник противников ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:52
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 20:39, ред.
    На эту ситуацию надо посмотреть, прежде всего, со стороны Промеса. Что теперь делать и как жить дальше ? За границу - ни ногой, так как его сразу же задержут по запросу Интерпола ("в случае появления ... арестовать и этапировать"); оставаться жить в России ( пытка для нормального человека ещё та) или возвращаться в Голландию, где тюрьма не в пример нашей, но всё же тюрьма ? Н.Чернышевский со своим извечным "Что делать?" растерялся бы в такой ситуации.
    Но... Квинси виноват и должен отвечать за содеянное.
    Кстати, и для "Спартака" он потерян как игрок. Выходить на поле, когда над тобой висит Дамоклов меч в виде наказания за содеянное, и отдавать себя футболу и команде полностью в такой ситуации - не-воз-мо-жно. В этом я уверен.
    minai
    minai
    вчера в 19:53
    Антоха! Не поддавайся буржуям недорезанным!
    Сп62
    Сп62
    вчера в 19:49
    Пока играет в России он неподсуден.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 19:37, ред.
    Спартак вообще пристанище уркаганов:)
    Эменики был, еще кто то - запамятовал.
    Сики Туранчокс
    Сики Туранчокс
    вчера в 19:35
    теперь Спартак должен его за еду переподписать. Иначе типа выдаст.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 18:58
    Сперва задержали, потом отпустили, теперь грозят тюрьмой. Поздно.
    Из России ещё и покруче парней не выдавали . Учитесь сажать сразу )))).
    Союзник противников
    Союзник противников ответ РусБрянск (раскрыть)
    вчера в 18:49
    Главное , чтобы у нас себя вёл достойно.Вот осуждённый бандит и убийца Невзлин(подручный лондонского сидельца Ходора) в Израиле неприкасаем,и нам его не выдают.А какой-то "памирец" из Таджикистана (боец ММА) жил и занимался спортом в России,пока не решил податься в политику и пакостить нам.Выслали его нафиг (на историческую Родину),а там сразу впаяли 8 лет за антигосударственную деятельность.Так что прошлые деяния не всегда равноценны наказанию. Потомки нацистов в США и Канаде знают.
    РусБрянск
    РусБрянск
    вчера в 18:30
    Эти тюльпановые наркоши задолбали, хватит дергать парня,один хрен с России никто не отпустит его.
    lotsman
    lotsman
    вчера в 18:25
    Ну всё, Квинси, ходи и оглядывайся. Пошлют агентов, выкрадут и отвезут в турму Амстердама.))
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 18:19
    А что,не видно даже по этому короткому мнению наркопрокурора-"работает в России"...
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 18:17, ред.
    Вот и "весь хрен до копейки",ответ тем,кто не видит политической составляющей! Если в Стране Красных Фонарей и Зелёных Плантаций Конопли-то тяжесть правонарушения на общественные работы(или какие-то там частично-условные наказания),а поскольку в России работает-два года кичи!!! А тут и совершенно очевидные претензии к стране пребывания:"Не отдали нам его до суда,мы осудили по уголовке,а они снова тянут и не выдают нам...". И будут гундосить на весь мир,лежащий по ту сторону мушки-долго,нудно и противно...
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 18:11
    Может в решении есть политическая подоплёка?
    Zak11
    Zak11
    вчера в 18:07
    Промесу очень повезло, что он уехал в Россию вовремя. Может вообще забить на это дело теперь
    4e2yzek6kwh8
    4e2yzek6kwh8
    вчера в 18:06
    Я вот одного понять не могу, спартачи не столько за Промеса переживают как за то, что Малком и Клаудиньо российское гражданство получили.
    Да у нас в футболе каждый год кто-нибудь получает наше гражданство, вот только как это сочетается с проблемами с законом Промеса в Нидерландах?
    memphis
    memphis
    вчера в 17:56
    Легенда! Какой пример он падает пацанам-фанатам? Это хорошо для имиджа клуба? Наркоторговец и бандит...
    ДАША Д
    ДАША Д
    вчера в 17:55
    Из России выдачи нет.
    112910415
    112910415
    вчера в 17:55
    господа, вы звери там у себя, в Амстердаме ! )
    будем же гуманнее !
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    вчера в 17:43
    Есть такие родственники у каждого.
    ZIBO rock
    ZIBO rock
    вчера в 17:32, ред.
    На Сноудена тоже дело заводили и поболее запрашивали! У нас только Маша с Клавой на халяву гражданство получили! Везде где Газпром там и халява!")
    Гость
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