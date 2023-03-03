Прокурор запросил 2 года тюрьмы для Промеса за нападение на родственника

Прокурор попросил суд Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к двум годам тюрьмы по делу о нападении на родственника. Об этом сообщает журналистка Саския Беллеман.
Прокурор считает, что назначать частично условное наказание не имеет смысла, потому что Квинси находится в России, а общественные работы или штраф не покрывают обвинение.
Инцидент случился летом 2020 года. Во время семейной вечеринки Промес ударил кузена ножом. После заявления в полицию от родственника футболиста задержали, но в декабре того же года отпустили.
Да у нас в футболе каждый год кто-нибудь получает наше гражданство, вот только как это сочетается с проблемами с законом Промеса в Нидерландах?
Да у нас в футболе каждый год кто-нибудь получает наше гражданство, вот только как это сочетается с проблемами с законом Промеса в Нидерландах?