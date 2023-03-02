Промес не прибудет на суд в Нидерланды. В Амстердаме его хотят арестовать

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет присутствовать в пятницу на суде в Амстердаме по делу о покушении на убийство, так как может быть арестован. Об этом сообщил адвокат игрока Роберт Малевич.
У него есть контрактные обязательства перед своим клубом. Также мы не пришли к соглашению в переговорах с генпрокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он прибудет в Нидерланды, и хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, он рискует быть задержанным на более длительный срок. По крайней мере, на несколько недель. Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта.
Промес подозревается в нападении с ножом на своего двоюродного брата на семейном торжестве в 2020 году. Имя футболиста также упоминается в некоторых крупных делах о наркотиках. По словам представителя амстердамского суда, голландец также не будет присутствовать в суде по видеосвязи, так как это возможно только с разрешения международных властей.
З.Ы. Так что в этом случае я за Промеса, вот если его в деле с наркотой признают виновным, тогда другой разговор, можно и отправить на родину...
З.Ы. Так что в этом случае я за Промеса, вот если его в деле с наркотой признают виновным, тогда другой разговор, можно и отправить на родину...
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Это с каких пор контрактные обязательства перед клубом стали выше ЗАКОНА?
Разве у Кокорина с Мамаевым не было контрактных обязательств? Однако это не помешало им присесть в тюрьму.
Позор СпаМу за укрывательство уголовника!
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Это с каких пор контрактные обязательства перед клубом стали выше ЗАКОНА?
Разве у Кокорина с Мамаевым не было контрактных обязательств? Однако это не помешало им присесть в тюрьму.
Позор СпаМу за укрывательство уголовника!
для здоровья очень вредный
для здоровья очень вредный
А если серьёзно, то Промесу не надо ехать в Голландию, а как можно дольше тянуть время. Так и его не арестуют и контракт со Спартаком выполнит.
А дальше и карьеру игрока закончит и будет как Руся Нигматуллин на вечеринках зарабатывать.
А если серьёзно, то Промесу не надо ехать в Голландию, а как можно дольше тянуть время. Так и его не арестуют и контракт со Спартаком выполнит.
А дальше и карьеру игрока закончит и будет как Руся Нигматуллин на вечеринках зарабатывать.
Но связи с Африкой у него вряд-ли есть
Но связи с Африкой у него вряд-ли есть
За обязательства перед Спартаком денежку платят, а за обязательство перед законом страны в тюрьму посадят. Выбор очевиден.
Будет прятаться под кроватью в Тарасовке...
За обязательства перед Спартаком денежку платят, а за обязательство перед законом страны в тюрьму посадят. Выбор очевиден.
Будет прятаться под кроватью в Тарасовке...