Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Промес не прибудет на суд в Нидерланды. В Амстердаме его хотят арестовать

02 марта 2023, 22:24

Нападающий «Спартака» Квинси Промес не будет присутствовать в пятницу на суде в Амстердаме по делу о покушении на убийство, так как может быть арестован. Об этом сообщил адвокат игрока Роберт Малевич.

У него есть контрактные обязательства перед своим клубом. Также мы не пришли к соглашению в переговорах с генпрокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он прибудет в Нидерланды, и хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, он рискует быть задержанным на более длительный срок. По крайней мере, на несколько недель. Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта.

Промес подозревается в нападении с ножом на своего двоюродного брата на семейном торжестве в 2020 году. Имя футболиста также упоминается в некоторых крупных делах о наркотиках. По словам представителя амстердамского суда, голландец также не будет присутствовать в суде по видеосвязи, так как это возможно только с разрешения международных властей.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Прокурор запросил 2 года тюрьмы для Промеса за нападение на родственника
Вчера, 16:45
Прокуратура выдвинула Хакими обвинения в изнасиловании
Вчера, 14:04
СлухиРефери из Ла Лиги подадут в суд на Негрейру
25 февраля
Болельщик, попытавшийся ударить вратаря «Севильи», предстанет перед судом
24 февраля
Алвеса не выпустили под залог
21 февраля
CAS к 3 марта вынесет решение по апелляции «Зенита» об удалении футболистов
20 февраля
Сортировать
Все комментарии
DaslerU
DaslerU ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 12:03
С каких пор? Выше законов ЕС с 24.02.2022. Нас они выкинули отовсюду, пусть теперь лапу сосут. Око за око, зуб за зуб. Из принципа нужно дать ему гражданство и не выдавать.
gwynb1eidd
gwynb1eidd ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 11:13
А если его оправдают, что тогда? Как с Гринвудом в МЮ, а человек 1,5 года карьеры профукал... А с учётом, как Нидерланды относятся к России, они могут его из принципа закрыть...

З.Ы. Так что в этом случае я за Промеса, вот если его в деле с наркотой признают виновным, тогда другой разговор, можно и отправить на родину...
leonidspb1958a
leonidspb1958a
вчера в 11:00
В бане его надо брать,тёпленьким.....
VobescckJ323
VobescckJ323
вчера в 10:29
Промяса надо к наркоману,алкашу,убийце ефремову в сокамерники....
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 10:18
Кокорин с Мамаевым - это другое, тут понимать надо. Вот были бы они на тот момент игроками Спартака - были бы ни в чем не виноваты )))
cska1948
cska1948
вчера в 10:11
"...У него есть контрактные обязательства перед своим клубом..."
-----------------------
Это с каких пор контрактные обязательства перед клубом стали выше ЗАКОНА?
Разве у Кокорина с Мамаевым не было контрактных обязательств? Однако это не помешало им присесть в тюрьму.
Позор СпаМу за укрывательство уголовника!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 09:29
И правильно Антошка ты уже давно наш . Не чего тебе делать в этой гей-ропе...
DraKoshka
DraKoshka ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 08:03
В Южной Америке)
112910415
112910415
вчера в 07:36
климат там нехороший ...
для здоровья очень вредный
stromshik
stromshik ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 07:05
Тогда коварный УЕФА вернёт российские клубы в еврокубки и сведёт жребием Спартак и Аякс, чтобы Промес поехал в Нидерланды на выездной матч. А он не поедет)))
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ minai (раскрыть)
вчера в 07:03
Он в Россию и уехал потому, что уголовное дело завели
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 06:50
Конечно,это значение не имеет,его здесь надо сажать!!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 06:12
С России выдачи нет, похоже будет пытаться получить российское гражданство.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 03:24
Промесу уже пора подавать документы на гражданство и у нас появится новый гражданин Антон Промесов.
А если серьёзно, то Промесу не надо ехать в Голландию, а как можно дольше тянуть время. Так и его не арестуют и контракт со Спартаком выполнит.
А дальше и карьеру игрока закончит и будет как Руся Нигматуллин на вечеринках зарабатывать.
Bastardo
Bastardo ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 01:50
А суринамские предки Промеса, очевидно, из Африки, куда их свозили в колонии.
Но связи с Африкой у него вряд-ли есть
Caniggia
Caniggia ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 00:52
Здесь я согласен, из Суринама, как Райкаард, Гуллит, Давидс, Зеедорф и многие другие "нидерландские" звёзды. Но из них, именно, Промес больше смахивает на африканца. А Суринам для него всё равно, что Голландия - прямиком в тюрьму. Поэтому, только Африка!
ermak6848
ermak6848
вчера в 00:40
Если арестуют то нарушится условия контракта - это убытки для Промеса
minai
minai
вчера в 00:14
Вот уRоды! Как только в Россию уехал - сразу уголовное дело.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 00:04
А разве это существенно, знать его родословную. Он подозревается в серьезном уголовном преступлении. Так?
kinderpingui
kinderpingui
02 марта в 23:50
Вот свинья то какая !
Союзник противников
Союзник противников ответ DXTK (раскрыть)
02 марта в 23:38
...Первый схрон...
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Futurista (раскрыть)
02 марта в 23:37
)
Союзник противников
Союзник противников
02 марта в 23:36
С Тарасовки выдачи нет! Тем более,как выяснилось,он большой патриот баскетбольного ЦСКА и сегодня с другарями посетил матч этого клуба.Если что,Путин в ускоренном порядке даст ему гражданство РФ и мы призовём его на службу,в рамках принудительного набора добровольцев.ВУС-повар.
zooveterinar
zooveterinar
02 марта в 23:29
Теперь только переквалифицироваться в музыканты,виа Вагнер!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
02 марта в 23:25
Это понятно,но негры были завезены работорговцами в Лат Америку кажется в 17м веке!!! Возможно ,он даже по крови самбо,это помесь с индейской кровью!!
протон
протон
02 марта в 23:25
Промеса надо взять под опеку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 марта в 23:20
Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта.

За обязательства перед Спартаком денежку платят, а за обязательство перед законом страны в тюрьму посадят. Выбор очевиден.
Будет прятаться под кроватью в Тарасовке...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг
02 марта в 23:11
Всё нормально. Спартак готов принять всех уголовников мира, пока санкции работают
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
02 марта в 23:08
Видно адвокат совсем не в теме. Никого не интересуют контрактные обязательства перед клубом в свете уголовного преследования. Это наивные довод. В худшем для него случае он может быть заочно арестован и информацией об этом по линии Интерпола. А дальше возможны варианты. Теоретически может вмешаться УЕФА с целью дисквалификации. Адвокату хорошо бы познакомиться с уголовным правом в Нидерландах. Оно в корне от нашего отличается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Caniggia (раскрыть)
02 марта в 23:03
Его предки не из Африки, а из Суринама, а это в Центральной Америке
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 