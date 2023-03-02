Промес не прибудет на суд в Нидерланды. В Амстердаме его хотят арестовать

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02 марта 2023, 22:24

Нападающий «Спартака» не будет присутствовать в пятницу на суде в Амстердаме по делу о покушении на убийство, так как может быть арестован. Об этом сообщил адвокат игрока Роберт Малевич.

У него есть контрактные обязательства перед своим клубом. Также мы не пришли к соглашению в переговорах с генпрокуратурой. Они хотят арестовать его, когда он прибудет в Нидерланды, и хотя мы думаем, что сможем быстро доказать, что это необоснованно, он рискует быть задержанным на более длительный срок. По крайней мере, на несколько недель. Тогда он не выполнит свои обязательства перед «Спартаком», и это может стоить ему контракта.

Промес подозревается в нападении с ножом на своего двоюродного брата на семейном торжестве в 2020 году. Имя футболиста также упоминается в некоторых крупных делах о наркотиках. По словам представителя амстердамского суда, голландец также не будет присутствовать в суде по видеосвязи, так как это возможно только с разрешения международных властей.