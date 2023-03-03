БК "Мелбет” повышает коэффициенты на все матчи Мелбет – Первой Лиги

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вчера, 17:22

В честь открытия второго этапа сезона 2022-23 титульный партнер Первой Лиги — букмекерская компания "Мелбет” снижает маржу на все матчи Лиги. Это значит, что игроки БК «Мелбет» могут заключать пари на любые матчи сезона с лучшими коэффициентами и получать дополнительную выгоду. Так, например, на встречу Динамо Махачкала — Арсенал Тула уже доступен крайне привлекательный трехисходник: П1 — 3,05, П2 — 2,43, Х — 3,36.

Букмекерская компания «Мелбет» стала титульным партнером Первой Лиги в июне прошлого года. Первый этап сезона запомнился болельщикам серией совместных мероприятий БК "Мелбет” и Первой Лиги на стадионах в 16 городах России. А в рамках кампании по поддержке отечественного футбола в БК "Мелбет” учредили премию "Лучший игрок месяца” — как выражение благодарности и поощрение выдающихся игроков клубов Первой лиги.

Дальше — больше! Топ-коэффициенты на матчи "Лучшей лиги мира” — лишь первый из множества сюрпризов, подготовленных БК "Мелбет” для поклонников российского футбола в 2023 году.

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